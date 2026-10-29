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Domácí

Pavel překvapil mladou tváří. Vyznamenal youtubera, kterého zná ze svých cest

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Mezi nejpřekvapivější jména letošních vyznamenání bezpochyby patří youtuber Jiří Burýšek. Na svém kanálu nazvaném Jirka vysvětluje věci rozebírá všechno od historie přes vesmír až po internetové podvody, jeho videa sledují statisíce lidí. Petr Pavel mu udělil medaili Za zásluhy. S prezidentem se přitom Burýšek zná – doprovázel ho na loňské cestě do Japonska. 

Jiří Burýšek - novinář a youtuber
Mezi překvapivá jména letošních vyznamenaných bezpochyby patří známý youtuber Jiří Burýšek, autor kanálu Jirka vysvětluje věci.Foto: HN – Václav Vašků
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Burýšek má na YouTube více než 560 tisíc odběratelů. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o dalšího z řady internetových tvůrců, který se snaží zaujmout počtem kliknutí.

Jeho videa ovšem stojí na důkladné rešerši a vysvětlování témat, do nichž se člověk běžně nepouští. Na jednom videu prý pracuje i stovky hodin. 

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Právě schopnost přiblížit složité věci srozumitelně ocenil také Hrad. „Mladému tvůrci a popularizátorovi kritického myšlení, který zejména na sociálních sítích srozumitelně vysvětluje společenská témata a odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly,“ zdůvodnil udělení medaile Za zásluhy v oblasti médií a vzdělávání. 

Burýšek se snaží, aby jeho videím rozuměli i lidé, kteří o daném tématu předtím mnoho nevěděli. Zároveň chce diváky přimět, aby nad informacemi přemýšleli, hledali souvislosti a nespokojili se s první odpovědí, která na ně na internetu vyskočí.

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Témata si vybírá napříč obory. V jednom z nejúspěšnějších videí Co se děje s tělem, když přestanete pít alkohol rozebírá, jak abstinence ovlivňuje lidský organismus.

Jindy se vydává mnohem dál – ve videu Cesta na počátek času např. vysvětluje vznik vesmíru, fungování časoprostoru i otázky, na které vědci stále hledají odpovědi. 

Z novináře youtuberem

Burýšek ale nezůstává jen u vědy. Ve spolupráci se vzdělávacím programem Jeden svět na školách připravil sérii Jirka vysvětluje moderní dějiny.

V krátkých lekcích přibližuje například vznik OSN a NATO, studenou válku, 60. léta minulého století nebo pád železné opony. Události zasazuje do širších souvislostí a ukazuje, jak ovlivnily také Československo. 

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Výraznou část jeho tvorby tvoří i internetové podvody. Vysvětluje, jak fungují falešní bankéři, falešné seznamky a další triky, jimiž se podvodníci snaží vylákat z lidí peníze.

Nejde přitom jen o varování před konkrétními praktikami, ale také o to, jak pachatelé své oběti manipulují a proč jim mohou naletět i jinak obezřetní lidé. 

Burýšek je bývalým novinářem. V roce 2018 nastoupil do Seznam Zpráv, kde se věnoval mimo jiné datové žurnalistice a faktografickým textům. V redakci působil do roku 2021, poté se naplno věnoval vlastní tvorbě. Už v roce 2021 získal společně s Jankem Rubešem a Honzou Mikulkou Novinářskou cenu za reportáž o síti, která připravovala turisty o peníze. 

S prezidentem v Hirošimě 

Prezidenta Pavla a Burýška přitom spojuje nejen letošní medaile, ale i zajímavá zkušenost. Potkali se už loni v létě v Japonsku, kam youtuber vyrazil jako součást novinářského doprovodu prezidenta. Burýšek z cesty vytěžil materiál pro svá videa.

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Jedním z hlavních bodů se stala Hirošima, na kterou Američané v srpnu 1945 svrhli atomovou bombu. Burýšek se zajímal nejen o samotné místo tragédie, ale také o to, jak se na ni vzpomíná dnes.

Jiří Burýšek z YouTube kanálu „Jirka vysvětluje věci“ točí rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem v japonské Hirošimě. Červenec 2025.
Jiří Burýšek z YouTube kanálu „Jirka vysvětluje věci“ točí rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem v japonské Hirošimě. Červenec 2025.Foto: Viet Tran

Ve videích například přibližoval, jak se o atomovém útoku učí japonští školáci i jak se událost promítá do života současných generací. 

Došlo také na setkání s Pavlem u jedné z nejslavnějších staveb Hirošimy. Rozhovor natočili poblíž Atomového dómu, jehož torzo se stalo symbolem jaderné katastrofy. Pavel v něm mluvil o hrozbě jaderných zbraní a nebezpečí dalšího závodu ve zbrojení.  

Prezident tak měl možnost poznat Burýškovu práci přímo v terénu, nikoli pouze podle čísel o sledovanosti na internetu. I to mohlo sehrát roli v tom, že nakonec mladému tvůrci významné ocenění udělil. 

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