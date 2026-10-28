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Domácí

Pavel předal čtyři Bílé lvy. Kvarteto oceněných už ceremonii s metály jednou zažilo

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Letos se prezident Petr Pavel rozhodl udělit nejvyšší státní vyznamenání čtyřikrát. Řád bílého lva in memoriam obdrželi gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Dalšími vyznamenanými jsou dvě dámy – vědkyně Helena Illnerová a herečka Iva Janžurová. Čtveřici vyznamenaných spojuje jedna věc – v minulosti už české státní vyznamenání dostali.

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Předávání státních vyznamenání u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu, 28. října 2026, Vladislavský sál, Pražský hrad, Praha.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Řády bílého lva, které prezident propůjčil 28. října ve Vladislavském sále, nejsou první, které letos udělil. Pavel už letos na jaře vyznamenal trojici prezidentů pobaltských zemí. A to lotyšského Edgarse Rinkēvičse, litevského Gitanase Nausédu a nyní již bývalou estonskou hlavu státu Alara Karise.

Věra Čáslavská

Fenomenální gymnastka Čáslavská už jednou státní vyznamenání obdržela. V roce 1995 ji medailí Za zásluhy ocenil tehdejší prezident Václav Havel. Po 31 letech se tak držitelka sedmi zlatých olympijských medailí dočká nejvyššího možného ocenění – Řádu bílého lva II. třídy.

Věra 68 Čáslavská
Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězkaFoto: Luděk Mádl

Prezident vedle sportovních úspěchů připomněl i občanské postoje Čáslavské coby odvážné obhájkyni svobody. Světoznámým se stalo její gesto během medailového ceremoniálu na olympiádě v Mexiku 1968.

Když stála na stupínku společně se sovětskou závodnicí, tak během hraní sovětské hymny otočila hlavu od soupeřky směrem do země. Šlo o protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, která olympijským hrám tehdy předcházela.

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Helena Illnerová

Osmaosmdesátiletá fyzioložka a biochemička patří ke špičce ve svém oboru. Jako první na světě odhalila něco z fungování vnitřních hodin, kdy na pokusech s potkany zjistila, že tvorba „spánkového“ hormonu melatoninu je řízena biologickými hodinami v mozku.

Zimní čas je ideální, potřebujeme ranní světlo, večerní nás zpožďuje, říká Illnerová
Světově uznávaná biochemička Helena Illnerová.Foto: DVTV – Emma Smetana

Illnerová byla také první předsedkyní Akademie věd a zasedala v bezpočtu vědeckých rad a poradních výborů pro vědeckou práci.

Zakladatelku české chronobiologie vyznamenal Petr Pavel Řádem bílého lva II. třídy. I pro vědkyni ale nejde o první státní vyznamenání. V roce 2005 ji ocenil medailí Za zásluhy tehdejší prezident Václav Klaus.

Miloš Forman

Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus, to jsou dva oscarové snímky Miloše Formana, které patří pomalu k českému povinnému vzdělání. Nejúspěšnější český režisér toho ale natočil mnohem víc, jen namátkou snímky jako Vlasy, Valmont, Hoří, má panenko nebo Lid versus Larry Flynt.

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Miloš Forman
Oscarový režisér Miloš FormanFoto: Profimedia – AFP / AFP / AFP / Profimedia

I Forman už byl jednou vyznamenán. V roce 1995 obdržel od Václava Havla medaili Za zásluhy, nyní obdržel od Pavla Řád bílého lva III. třídy. Prezident označil Formana za „jednu z nejvýznamnějších osobností světové kinematografie“.

A ocenil, že režisérovým dílem prostupuje „zápas jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci“.

Iva Janžurová

Pětaosmdesátiletá herečka patří mezi stálice českého filmu i divadla. Je dvojnásobnou držitelkou Českého lva, Křišťálového glóbu i ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Populární „Janžurku“ si lidé pamatují z filmů jako Petrolejové lampy, Výlet, Pane, vy jste vdova a dalších a dalších.

Iva Janžurová
Herečka Iva Janžurová už jednou vyznamenána byla.Foto: Aktuálně.cz – Matej Slávik

Vedle filmu a seriálů – vzpomeňme namátkou třeba Nemocnici na kraji města – herečka excelovala i na divadle. Hrála třeba v Shakespearově Richardovi III., Ostrovského Lese nebo ztvárnila královnu Alžbětu II. ve hře Audience u královny.

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Ani pro Janžurovou nejde o první státní vyznamenání. Herečka je držitelkou medaile Za zásluhy od roku 2006, nyní ji prezident Pavel propůjčil Řád bílého lva III. třídy.

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