Pavel předal čtyři Bílé lvy. Kvarteto oceněných už ceremonii s metály jednou zažilo

Letos se prezident Petr Pavel rozhodl udělit nejvyšší státní vyznamenání čtyřikrát. Řád bílého lva in memoriam obdrželi gymnastka Věra Čáslavská a režisér Miloš Forman. Dalšími vyznamenanými jsou dvě dámy – vědkyně Helena Illnerová a herečka Iva Janžurová. Čtveřici vyznamenaných spojuje jedna věc – v minulosti už české státní vyznamenání dostali.
Řády bílého lva, které prezident propůjčil 28. října ve Vladislavském sále, nejsou první, které letos udělil. Pavel už letos na jaře vyznamenal trojici prezidentů pobaltských zemí. A to lotyšského Edgarse Rinkēvičse, litevského Gitanase Nausédu a nyní již bývalou estonskou hlavu státu Alara Karise.
Věra Čáslavská
Fenomenální gymnastka Čáslavská už jednou státní vyznamenání obdržela. V roce 1995 ji medailí Za zásluhy ocenil tehdejší prezident Václav Havel. Po 31 letech se tak držitelka sedmi zlatých olympijských medailí dočká nejvyššího možného ocenění – Řádu bílého lva II. třídy.
Prezident vedle sportovních úspěchů připomněl i občanské postoje Čáslavské coby odvážné obhájkyni svobody. Světoznámým se stalo její gesto během medailového ceremoniálu na olympiádě v Mexiku 1968.
Když stála na stupínku společně se sovětskou závodnicí, tak během hraní sovětské hymny otočila hlavu od soupeřky směrem do země. Šlo o protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, která olympijským hrám tehdy předcházela.
Helena Illnerová
Osmaosmdesátiletá fyzioložka a biochemička patří ke špičce ve svém oboru. Jako první na světě odhalila něco z fungování vnitřních hodin, kdy na pokusech s potkany zjistila, že tvorba „spánkového“ hormonu melatoninu je řízena biologickými hodinami v mozku.
Illnerová byla také první předsedkyní Akademie věd a zasedala v bezpočtu vědeckých rad a poradních výborů pro vědeckou práci.
Zakladatelku české chronobiologie vyznamenal Petr Pavel Řádem bílého lva II. třídy. I pro vědkyni ale nejde o první státní vyznamenání. V roce 2005 ji ocenil medailí Za zásluhy tehdejší prezident Václav Klaus.
Miloš Forman
Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus, to jsou dva oscarové snímky Miloše Formana, které patří pomalu k českému povinnému vzdělání. Nejúspěšnější český režisér toho ale natočil mnohem víc, jen namátkou snímky jako Vlasy, Valmont, Hoří, má panenko nebo Lid versus Larry Flynt.
I Forman už byl jednou vyznamenán. V roce 1995 obdržel od Václava Havla medaili Za zásluhy, nyní obdržel od Pavla Řád bílého lva III. třídy. Prezident označil Formana za „jednu z nejvýznamnějších osobností světové kinematografie“.
A ocenil, že režisérovým dílem prostupuje „zápas jednotlivce o svobodu a důstojnost tváří v tvář autoritě a moci“.
Iva Janžurová
Pětaosmdesátiletá herečka patří mezi stálice českého filmu i divadla. Je dvojnásobnou držitelkou Českého lva, Křišťálového glóbu i ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Populární „Janžurku“ si lidé pamatují z filmů jako Petrolejové lampy, Výlet, Pane, vy jste vdova a dalších a dalších.
Vedle filmu a seriálů – vzpomeňme namátkou třeba Nemocnici na kraji města – herečka excelovala i na divadle. Hrála třeba v Shakespearově Richardovi III., Ostrovského Lese nebo ztvárnila královnu Alžbětu II. ve hře Audience u královny.
Ani pro Janžurovou nejde o první státní vyznamenání. Herečka je držitelkou medaile Za zásluhy od roku 2006, nyní ji prezident Pavel propůjčil Řád bílého lva III. třídy.
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