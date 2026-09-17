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Domácí

Pavel podpořil průzkum toxické zátěže na Šumavě. Sanaci by měla dělat firma

ČTK
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Prezident Petr Pavel považuje za správné, že armáda zahájila průzkum lokality v šumavském národním parku, kde se našlo velké množství toxických látek. Na profesionální dlouhodobou sanaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku ale armáda nemá potřebou techniku ani výcvik, po vojácích by proto měla nastoupit specializovaná firma.

Prezident Petr Pavel, archivní foto.
Prezident Petr Pavel, archivní foto. Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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Prezident to ve čtvrtek řekl novinářům po návštěvě Bečova nad Teplou na Karlovarsku. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Česká armáda má podle něj skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční.

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Pavel nicméně poukázal na to, že protichemická jednotka je určena především pro ochranu vojáků před bojovými látkami, nikoli k likvidaci velkého množství jedovatých látek léta uložených ve zkorodovaných obalech.

Armáda je podle prezidenta schopná velmi dobře zmapovat rozsah ekologické zátěže nebo zjistit, jaké chemické látky tam jsou. "Ale není v silách armády, aby provedli likvidaci všech látek, které tam budou, není na to vybavena ani připravena. Je to záležitost specializovaných firem, které k tomu mají vybavení i potřebný výcvik," uvedl Pavel, někdejší náčelník generálního štábu české armády.

Armáda ve středu nasadila 20 vojáků a speciální techniku na chemický a ženijní průzkum v zasažené oblasti národního parku, kde je podle dosavadních informací ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun má trvat do června roku 2028.

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Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti už prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila.

O koordinaci při likvidaci zátěže tento týden jednali na Šumavě zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a národního parku. V dalších dnech by měli zveřejnit další postup.

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