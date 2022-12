Pavel pochybuje o Nerudové. Nevím, jestli bych ji v druhém kole podpořil, řekl

Prezidentský kandidát Petr Pavel si není jist, že by jeho protikandidátka Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou. Vyčítá jí vyjádření k Ukrajině nebo slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Větší obavu ale má, pokud by volby vyhrál Andrej Babiš. Nerudová v reakci uvedla, že i přes silné výhrady vůči Pavlovi by ho v druhém kole proti Babišovi podpořila.

Server Deník N ve středu uvedl, že Pavel na svém výjezdu v Jihomoravském kraji opakovaně řekl, že neví, jestli by v případném druhém kole voleb podpořil proti Babišovi Nerudovou. Původně měl údajně jasno, nyní by ale tuto podporu vážil. Ve čtvrtek Pavel uvedl, že za svého největšího soupeře považuje populismus a Babišovu snahu orbanizovat Česko. "Jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Proto dnes jedu do Maďarska vyslechnout si konkrétní detaily, jak Orbánův populismus, který Babiš obdivuje, komplikuje životy lidí," řekl Pavel. Související Babiše posilují Fischer a Hilšer. Když odstoupí, pomohou jeho soupeřům, tvrdí experti "Na otázku, zda si myslím, že by Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou, odpovídám upřímně - mám o tom pochybnosti. Vyvolala je především zbrklá vyjádření související s Ukrajinou, komentář na adresu prezidentky Čaputové a také články v médiích, naposledy o tom, jak pan Neruda asistoval u Babišova největšího obchodu," poznamenal. Dodal, že obava z toho, co by na Hradě představoval Andrej Babiš, je však stále větší. Nerudová v reakci na Pavlovo vyjádření uvedla, že ona by ho podpořila. "Prezident nebo prezidentka nesmí v klíčových okamžicích lavírovat. Musí udělat, co je v zájmu země. I přes silné výhrady, které vůči panu Pavlovi mám, bych ho v druhém kole proti Andreji Babišovi samozřejmě podpořila," řekla Nerudová. Pavel, Nerudová a Babiš patří mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb. Zatímco v uplynulých měsících průzkumy veřejného mínění za pravděpodobné účastníky druhého kola označovaly Babiše a Pavla, například poslední průzkum Medianu Nerudové přisoudil 28 procent hlasů, Babišovi 26,5 procenta a Pavlovi 23,5 procenta. Video: Karel Diviš je zpět ve hře o Hrad. Nikomu bych nepřál být v mé kůži, řekl (13.12.2022) 11:43 „Mám radost, že soud rozhodl v můj prospěch, ale rozhodnutí jsem si nestihl přečíst,“ říká kandidát na prezidenta Karel Diviš. | Video: Michael Rozsypal