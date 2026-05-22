Pavel po bouři žehlí vztahy s Němci. Společně vyslali nezvyklý vzkaz

Zatímco kolem brněnského výstaviště už zněly od pátečního rána protestní chorály a létala slova o „kolaborantech“, prezident Petr Pavel byl na drátě se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem. Krátce nato vydali nezvykle silné společné prohlášení o usmíření i společné budoucnosti. Podle informací Aktuálně.cz má německý prezident koncem roku dorazit do Prahy.
Na české politické scéně se kolem víkendového sjezdu sudetských Němců rozjela možná až překvapivě ostrá bitva. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil akci za velmi nešťastnou a přiznal, že přes německého velvyslance zkoušel působit na bavorské politiky, aby do Brna raději vůbec nejezdili.
Hnutí SPD svolalo mimořádnou sněmovní schůzi, vláda si pak společně s ANO a Motoristy odhlasovala usnesení proti konání sjezdu.
Do toho se odpůrci sjezdu nahromadili do ulic s plakáty, na nichž je prezident Pavel vedle předáka sudetských Němců Bernda Posselta vyobrazen jako nacistický kolaborant.
A právě v tu vypjatou chvíli podle informací Aktuálně.cz přišel telefonát na nejvyšší úrovni. Pavel si volal se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem a oba následně vydali společné prohlášení, což po podobných hovorech nebývá úplně standardní.
„Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství,“ uvedli prezidenti v nezvykle silném společném prohlášení. Které přišlo právě ve chvíli, kdy se kolem sudetoněmeckého sjezdu znovu otevírají staré rány.
„Velmi si vážíme cesty usmíření, kterou naše národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin. V duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství jsme společně ušli dlouhou cestu – a věříme, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně,“ uvedli dále prezidenti.
Zdroje blízké Hradu přitom popisují, že Pavel během hovoru velmi stál o to, aby se atmosféra mezi Prahou a Berlínem uklidnila a spor kolem sjezdu nepřerostl v širší diplomatickou roztržku.
Celá situace je o to citlivější, že příští rok uplyne přesně 30 let od podpisu česko-německé deklarace z roku 1997. Právě ta definitivně uzavřela největší historické spory mezi oběma zeměmi a položila základ dnešních vztahů. Německo tehdy vyjádřilo lítost nad nacistickými zločiny, česká strana zase nad utrpením nevinných lidí při poválečném odsunu.
Dokument zároveň jasně řekl, že obě země nebudou zatěžovat budoucnost starými majetkovými spory a chtějí společně budovat evropské partnerství. I s ohledem na toto výročí má podle informací Aktuálně.cz Steinmeier koncem roku dorazit do Prahy. Aktuálně.cz
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně. Protest pořádá KSČM.
Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve čtvrtek kritizoval odmítavý postoj členů Severoatlantické aliance k pomoci Spojeným státům ve válce proti Íránu. Informovala o tom agentura Reuters. Ve švédském Helsingborgu ve čtvrtek začíná dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO, Rubio se schůzky zúčastní v pátek.
Roland Garros je zpátky. Do startu antukového grandslamu už zbývají jen desítky hodin. Zatímco v mužské části se očekává poměrně nudný průběh s triumfem aktuálně neporazitelného Jannika Sinnera, mezi ženami to může být úplně jiná řežba. Mnohé naznačil trénink světové jedničky Aryny Sabalenkové s českou jedničkou Karolínou Muchovou, který v Paříži upoutal značnou pozornost.
Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, o víkendu mírně klesnou. Litr benzinu v Česku oproti pátku zlevní o 12 haléřů na 45,11 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 42,08 koruny, což je o 23 haléřů méně než v pátek.