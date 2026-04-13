Pavel označil maďarské volby za dobrou zprávu pro Evropu, Babiš pozval Magyara

Výsledek maďarských parlamentních voleb je dobrá zpráva pro Evropu, voliči se vyjádřili pro změnu, uvedl prezident Petr Pavel nedělnímu hlasování, které po 16 letech ukončilo vládu premiéra Viktora Orbána. Český premiér Andrej Babiš (ANO), který Orbána před volbami podpořil, pogratuloval k vítězství lídrovi maďarské opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi.
Pozval ho do Česka. Analytici očekávají po volbách ochlazení vztahů Maďarska s Ruskem a méně konfrontační přístup k jednáním v Bruselu. Podle ekonomů výsledek pomáhá forintu k posílení a může odblokovat peníze pro Maďarsko z Evropské unie.
"V Maďarsku zvítězila demokracie. Lidé si přáli změnu a evropské směřování. Je to dobrá zpráva pro Evropu," napsal Pavel na sociální síti X. O významu maďarských voleb podle něj svědčí mimořádná volební účast, která byla nejvyšší od pádu komunismu.
"Lidé volili mezi jasnými alternativami, reprezentovanými Viktorem Orbánem a Péterem Magyarem. Voliči se vyjádřili pro změnu, jejich vzkaz je jednoznačný," podotkl prezident. Magyarovi poblahopřál k vítězství a ocenil, že Orbán uznal porážku a oznámil odchod do opozice.
Babiš gratuluje Magyarovi k vítězství
"Čelit tak silnému soupeři, jakým je Viktor Orbán, nebylo nikdy snadné, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojeny velké naděje a očekávání. Nesmí zklamat," napsal Babiš o Magyarovi na stejné síti. Český premiér se těší na spolupráci, protože vztahy mezi oběma zeměmi jsou podle něj úzké. Dodal, že bude vždy spolupracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou. Podle dřívějšího Babišova vyjádření Orbán vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy.
Babiš pozval Magyara do Česka v blahopřejném dopise, řekl po jednání vlády. Uvítal, že Magyar mluví o obnovení Visegrádské skupiny (V4) a jejím případném rozšíření. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) doufá, že také nová maďarská vláda bude stále jedním z nejbližších spojenců Česka a bude s ním obnovovat vliv V4 spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy. Mezi společnými zájmy těchto států jmenoval migrační pakt a energetickou politiku.
Opozičnímu hnutí Tisza a jejímu šéfovi Magyarovi k vítězství už dříve pogratulovali také zástupci tuzemské opozice či vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Česko ztratilo v Orbánovi spojence v EU. S budoucí vládou bude ČR chtít mít nadstandardní vztahy, řekl v neděli Macinka.
Vztahy s Ruskem se pravděpodobně ochladí
Analytici oslovení v pondělí se shodli, že vztahy Maďarska s Ruskem se po maďarských volbách do určité míry ochladí, jejich další vývoj však nadále bude výrazně ovlivňovat silná energetická provázanost obou zemí. Poukázali na to, že Maďarsko je závislé na ruských dodávkách ropy a plynu i na spolupráci v jaderné energetice, což omezuje prostor pro rychlé a zásadní přetrhání vazeb. Ochlazení se tak podle nich nejspíše bude týkat především politické roviny a dosavadních nadstandardně úzkých vztahů.
Odborníci také předpokládají, že Budapešť by se nyní mohla posunout blíže k hlavnímu proudu EU, omezit konfrontační přístup a přestat blokovat některé unijní iniciativy, mimo jiné ve vztahu k Ukrajině. Podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky bude mít výsledek voleb na Ukrajinu spíše pozitivní vliv, i když ne okamžitý a ani bez komplikací. Ochlazení vztahů s Ruskem očekává Havlíček stejně jako jeho kolegyně z asociace Pavlína Janebová i Tomáš Weiss z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
