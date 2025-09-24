Domácí

Pavel ostře před Zelenským: Okupanti unášející ukrajinské děti patří před soud

před 3 hodinami
"Neodvracíme zrak, unášet děti neznamená jen páchat zločin - znamená to pokusit se ukrást a popřít budoucnost Ukrajiny. Ruští okupanti patří před soud," vzkázal ostře prezident Petr Pavel na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Úvodní slovo měl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který řekl, že je nutné od slov přikročit ke konkrétním krokům. "Musíme zločiny zastavit," dodal.
Česko podle českého prezidenta Pavla vnímá deportace dětí z ukrajinských oblastí pod dočasnou ruskou okupací jako hrubé porušení lidských práv. Stejně tak důrazně odsuzuje fakt, že ruští okupanti ukrajinské děti a mladistvé militarizují a indoktrinují.

"Tyto zločiny vidíme jasně a neodvracíme zrak. Ti, kdo jsou za ně odpovědní, musí být postaveni před spravedlnost. Na zločiny aktivně upozorňujeme na mezinárodních fórech od samotného počátku války. Jsme přesvědčeni, že trvalý mezinárodní tlak a informovanost veřejnosti jsou klíčové pro to, aby tato odpudivá praxe ustala," uvedl Pavel na zasedání Mezinárodní koalice pro návrat ukrajinských dětí, které se konalo v New Yorku v rámci 80. zasedání Valného shromáždění OSN.

"Jako člen Rady OSN pro lidská práva si Česko pozorně všímá nesmírného a neospravedlnitelného utrpení civilistů v této válce, zejména v podmínkách ruské okupace - režimu, který lidem upírá právo zvolit si vlastní budoucnost," zdůraznil český prezident.

Připomněl také finanční podporu ukrajinským nevládním organizacím, které se aktivně věnují dokumentaci porušování lidských práv na okupovaných územích - včetně situace násilně odvlečených ukrajinských dětí.

"Letos v únoru jsem se v Praze setkal se třemi deportovanými dětmi z Mariupolu - Kyrou, Ivanem a Maxymem. Když mi vyprávěli své příběhy, tak  jsem si plně uvědomil, že unášet děti neznamená jen páchat zločin - znamená to pokusit se ukrást a popřít budoucnost Ukrajiny," podotkl Pavel. "Žádné dítě by nikdy nemělo být odtrženo od své rodiny, svého domova ani své budoucnosti. A nepřestaneme, dokud se nevrátí," vzkázal v závěru.

Musíme to zastavit, apeloval Zelenskyj i jeho choť

Zelenskyj před delegáty prohlásil, že díky iniciativě Bring Kids Back UA se Ukrajině podařilo vrátit 1625 dětí, které byly uneseny Ruskem. Ve své úvodní řeči podtrhl, že násilné odvlečení dětí z jedné země a pokus o jejich převýchovu ve prospěch jiné země představuje jasné porušení mezinárodního práva. Vyzval k zodpovědnosti a úplnému návratu všech unesených dětí.

V sídle OSN se jednalo o unesených ukrajinských dětech. Před delegáty promluvil nejen ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se svou chotí, ale i prezident Petr Pavel.
V sídle OSN se jednalo o unesených ukrajinských dětech. Před delegáty promluvil nejen ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se svou chotí, ale i prezident Petr Pavel. | Foto: Viet Tran

Zopakoval, že by mělo mezinárodní společenství přejít od slov ke konkrétním krokům, pokud má Ukrajina uspět v záchraně svých dětí, které byly převezeny do Ruska. "Musíme zločiny zastavit," apeloval na státy OSN. Jeho slova si přišla poslechnout i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéfdiplomatka EU Kaja Kallasová.

Podobně mluvila také jeho choť Olena Zelenská. Podle ní musí státy zvýšit tlak na Kreml, aby navrátil ukrajinské děti do domoviny. Současné snahy nestačí. "Za každým zachráněným jménem se skrývají měsíce hledání, vyjednávání a rizik. Ale tímto tempem bude trvat 50 let, než se podaří vrátit všechny, což je vlastně celý život. A tyto děti nemohou čekat celý život," řekla rázně Zelenská.

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal v březnu 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

 
