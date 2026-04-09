Pavel očekává, že vláda vysvětlí svůj přístup k naplňování závazků na summitu NATO

Zástupci vlády budou na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) podle prezidenta Petra Pavla schopni možná detailněji vysvětlit svůj přístup k naplňování závazků. Celková neformální debata o bezpečnosti je ale podle něj předmětem pozornosti a zájmu nejen vlády, ale i prezidenta, jako hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil.
Pavel to ve čtvrtek řekl po jednání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou v Praze. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) ve čtvrtek prohlásil, že v aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla na summitu skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet. Rozhodnutí o složení delegace je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Pavel ve středu Babišovi v dopisu napsal, že na červencovém summitu NATO v Ankaře hodlá být v čele české delegace.
"Já tady nevidím zásadní rozdíl mezi prezidentem a vládou, pokud jde o prosazování našich národních zájmů," řekl ve čtvrtek Pavel. ČR je součástí NATO i Evropské unie a je v jejím zájmu, aby byla v obou institucích důvěryhodným spojencem a partnerem, dodal.
Zopakoval, že o účasti na vrcholných jednáních chce hovořit s Babišem po návratu obou politiků do ČR. Pavel příští týden navštíví Argentinu a Chile, s premiérem by se chtěl sejít v týdnu následujícím. "Věřím, že si o tom pohovoříme a zároveň tedy i o tom, jakou pozici by Česká republika na summitu v Ankaře měla zastávat," dodal.
Český kabinet dříve oznámil, že na summitu NATO počítá s účastí Babiše a ministrů zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůny (za SPD). "Jsme přesvědčeni, že vláda by tam měla skládat účty, ukazovat plány, obhajovat svoje vize, svoje čísla," řekl ve čtvrtek Havlíček. Pokud Babiš dospěje k tomu, že by kromě něj měli být u toho také ministři zahraničí a obrany, pokládá to Havlíček za pochopitelné.
Složení delegace je podle Havlíčka na rozhodnutí premiéra. "My jsme jen vnímali to, že pan prezident před pár dny prohlásil, že je to v odpovědnosti vlády, takže jsme úplně přesně nepochopili ten jeho včerejší (středeční) dopis," uvedl vicepremiér. Aktuální bezpečnostní situace je podle Havlíčka s ohledem na konflikty na Ukrajině a Blízkém východě vážná a setkání v Turecku bude zcela zásadní. Je podle něj nepochybné, že se bude diskutovat i o obranných rozpočtech, přičemž odpovědnost v této věci náleží vládě.
Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném na síti X ve čtvrtek odkázal na pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v Česku. V březnu premiér uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté.
Pavel ve čtvrtek v reakci na Trumpovu kritiku NATO řekl, že neočekává, že by Spojené státy alianci opustily. "Jsem přesvědčen, že má svůj význam a váhu i pro USA," prohlásil. Připomněl zároveň, že takový krok je záležitostí nejen prezidenta, ale i Kongresu.
Podle italského prezidenta je NATO v zájmu Spojených států i Evropy. Tento zájem navíc podle něj roste, jelikož současný svět je čím dál více rozdělený do velkých geopolitických celků. Podle Mattarelly mají Spojené státy a Evropa vztahy, které nelze rozvázat.
Skvělá Plíšková za hodinu vyřídila ruskou obhájkyni. Macháč trápil světovou dvojku
Tenistka Karolína Plíšková v Linci porazila 6:1 a 6:3 obhájkyni titulu Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a po dvou letech si na okruhu WTA zahraje čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou Donna Vekičová z Chorvatska. Z „tisícovky" v Monte Carlu naopak vypadli Tomáš Macháč a Jiří Lehečka.
„Válečný zločin jsou jeho filmy.“ Bílý dům se kvůli Íránu ostře opřel do známého herce
Údery Spojených států a následná slova prezidenta Donalda Trumpa o vyhlazení „jedné civilizace“ se setkala s kritikou napříč americkou veřejností. Trumpův dlouhodobý kritik herec Geogre Clooney pak v této souvislosti zmínil i válečné zločiny. Bílý dům na jeho slova reagoval nečekaně ostře.
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte
Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.
Rozvojovým zemím šlo o třetinu méně humanitární pomoci. Můžou za to Trumpovy škrty
Objem rozvojové pomoci, kterou poskytují rozvinuté státy, zaznamenal loni rekordní pokles, a to o 23,1 procenta oproti roku 2024, sdělila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Policie zadržela u Aše uprchlou německou extremistku Liebichovou, dřív byla muž
Česká policie na základě evropského zatykače zadržela v Karlovarském kraji uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle.