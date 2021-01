ODS musí mluvit jinak, nebo prohraje volby. Spojení s ANO bych nepřežil, říká Novotný

Starosta Pavel Novotný, který se přesně před rokem ucházel o post místopředsedy ODS, tvrdí, že straně ve volbách do sněmovny hrozí prohra. V rozhovoru pro Aktuálně.cz volá po tom, aby ODS a její předseda Petr Fiala změnili styl komunikace s lidmi. Bojí se také spolupráce s ANO. "Pokud se spojíme s ANO, končím ve straně," říká Novotný, který těžce nese, že mu ODS nedovolila kandidovat na poslance.

Protože jsme se sešli u vás v Řeporyjích, zeptám se ze všeho nejdříve, jak vás baví starostování.

Nebaví mě. Původně jsem si myslel, že vím, do čeho jdu. Ale mýlil jsem se. Měl jsem představu, jaká je asi byrokracie nebo jak se krade. Ale přesto jsem v šoku. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu.

Skutečně?

Přišel jsem z tvrdého kapitalismu do zpomaleného filmu a na vše zírám. Se svou otevřenou, zvídavou hlavou vidím věci, nad kterými mi zůstává rozum stát. Jsem zoufalý z lidí, z byrokracie. Nenávidím to. Ale zároveň mě to naplňuje. Je to krásná práce. Kterou nikomu nedoporučuji dělat. Ale líbí se mi odtud z Řeporyjí cvičit svět i ODS.

Utekl přesně rok od chvíle, kdy jste vystoupil na kongresu ODS a ucházel se o post prvního místopředsedy strany. Jak chcete "cvičit" ODS?

Já jsem přece naprostá nula, nemám žádný vliv, jsem pouhý předseda místní organizace ODS v Řeporyjích. A přesto nemám pocit, že jsem nula. Myslím, že strana mi to dává dostatečně najevo. Ve chvíli, kdy vymýšlí hovadiny, abych nemohl kandidovat do Poslanecké sněmovny, je jasné, že se mě bojí. A zároveň mě respektuje. Strana mi dává najevo, že jsem důležitý.

Ale jste důležitý?

Pro ODS? Mimořádně! Já jsem její budoucnost. Nebo minulost. Jsem pro ni důležitý, protože jsem hodně vidět. To je teď mimořádná devíza ve straně, to je luxus. Protože máme minimum lidí, kteří jsou vidět.

Myslíte si, že ODS prospíváte, nebo spíš škodíte?

To je špatná otázka. Kdybych jí škodil, tak v ní už nejsem. Udělal jsem tolik průserů, tolik jsem dal ODS možností, aby mě vyhodila. Co mám ještě udělat, aby mě vyhodili?

Proč se často vyjadřujete tak ostře, až vulgárně o jiných politicích? Není možné dělat politiku slušně?

Je to možné. Dejte si časovou paralelu - já jsem udělal ty největší, sprosté problémy až poté, co mi ODS řekla, že mě nenechá kandidovat.

Takže když máte pocit, že se k vám někdo otočil zády, tak vás to vyprovokuje k takovému chování?

Ano. Jsem zvyklý z pokeru reagovat na tlak tlakem. Jestli si někdo myslí, že nejsem schopný mluvit pomalu a srozumitelně, bez vulgárních výrazů, tak se ve mně velice plete a nesmírně mě podceňuje.

Poté, co jste loni v listopadu vulgárními slovy označil na Facebooku ministryni financí Alenu Schillerovou, vás občanští demokraté v Praze 5 usnesením vyzvali, ať opustíte "nevkusný styl komunikace a sebeprezentace", nebo opustíte ODS v "zájmu jejího dalšího nepoškozování".

Já ale nemíním z ODS dobrovolně odejít.

V minulosti jste prohlásil, že pokud by vás k tomu vyzval předseda ODS Petr Fiala, tak byste ho poslechl.

Kdyby mě o to poprosil Petr Fiala a také místopředseda Miloš Vystrčil, tak ano. Odešel bych. Poslechl bych je. Ale jenom tyto dva.

Lidé utíkají od ANO a ODS k Pirátům

Neškodíte své straně a Petru Fialovi, když prohlašujete, že ODS čeká pád a volební prohra? Zejména když Fiala opakovaně tvrdí, že ODS volby vyhraje a on bude premiérem?

Neškodím, protože říkám pravdu, kterou nechce v ODS nikdo slyšet. Ani Petr Fiala.

Proč podle vás ODS čeká porážka ve volbách?

Protože lidé, kteří utekli k Babišovi, utekli od nás. A teď utíkají bohužel hlavně k Pirátům a starostům. Jestli se budeme nadále v ODS chovat nabubřele, nebudeme si schopni přiznat chyby a uvědomit si, že Piráti jsou inteligentní bytosti, které nekradou, tak volby projedeme. Včetně prohry v Praze. Bojím se, že skončíme až třetí. A až ty volby projedeme, a my je projedeme, tak to hodí v ODS na mě a na Fialu. A Fiala půjde od válu.

Co by podle vás měla ODS dělat jinak, aby ve volbách uspěla?

Musíme s lidmi mluvit jinak. Stejně jako Petr Fiala. V ODS jsme hloupí, vidíme svět z Prahy. Když jsem s ním mluvil, tak jsem mu říkal: Pane předsedo, vy musíte chodit mnohem více mezi lidi. A musíte mezi ně chodit obrazně řečeno v montérkách. Vy jste Moravák, je to tak? Proč to nezdůrazňujete? Vy musíte získat Moravu.

Takže problém je v komunikaci s lidmi?

To především. Babiš řekne jednu větu a všichni se o tom baví, ať vejdete kamkoliv. My svoláme expertní tým, vydáme tiskové prohlášení, které má šest odstavců, jenže nikdo o něm nikde neví. Rozhodně o tom nikdo nemluví v tramvaji. Na rozdíl od slov Babiše.

Vy jste ostře kritizoval i programové věci, konkrétně když ODS, ANO a SPD prosadily na konci loňského roku snížení daní. Dokonce jste chválil Piráty a tvrdil jste, že dělají politiku lépe než ODS.

Schválení daňového balíčku mě hodně rozčílilo. Zrovna jsem seděl nad rozpočtem Řeporyjí a viděl jsem, o kolik přijdou rozpočty obcí a měst kvůli této daňové změně. Mimochodem právě v té chvíli jsem ujel s vulgární nadávkou na ministryni financí.

Předseda Fiala ale mnohokrát snížení daní hájil a odkazoval na to, že ODS jen plní svůj program.

Ale schvalovat něco takového s ANO a SPD? Absolutně to nechápu. Navíc se bojím, jestli si náhodou nějak nezačínáme rozumět s Babišem.

Vedení strany odmítá spekulace, že by po volbách šlo s hnutím ANO do vlády.

Přesto mám strach, aby se to nestalo. Samozřejmě s Babišem v pozadí. Mám pocit, že se naše rétorika vůči němu mění. To bych nepřežil. Pokud se ODS spojí po volbách s ANO, je to můj poslední den v ODS. Něco takového bych svým lidem nevysvětlil.

Máte ještě další výhrady k postupu ODS, nebo jinak s programem souhlasíte?

Petr Fiala má naprostou pravdu v tom, že je potřeba vybudovat malý stát, který člověka neobtěžuje, nedrtí ty, kteří točí ekonomiku. Víte, já byl podnikatel, postavil jsem na nohy firmu, která byla milion a půl v minusu. Ale cítil jsem, jak stát po podnikatelích jde, jak je buzeruje. Místo aby jim Babiš řekl "Výborně, podnikejte, budu vás podporovat", tak je ve skutečnosti buzeruje byrokracií a kontrolami.

Od baviče ke starostovi, který rozzlobil Rusko i Čínu Tady v této kanceláři byl už celý svět, tvrdil Pavel Novotný ve své kanceláři starosty, když začínal v lednu 2021 rozhovor pro Aktuálně.cz. Tedy, celý svět určitě ne, ale faktem je, že za ním přijeli novináři z USA i Ruska, když přitáhl pozornost například svým rozhodnutím vybudovat v Praze - Řeporyjích památník vlasovcům. A ze stejné kanceláře mluvil Novotný také do přímého vysílání ruské televize ve sledovaném pořadu 60 minut kanálu Rossija, kdy vyvolal svými slovy pořádný poprask. Ten nastal také loni v září, to si pro změnu některá světová média všimla jeho dopisu čínskému ministrovi zahraničí, který kritizoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila za návštěvu Tchaj-wanu. Novotný ministra vyzval, aby se Čína za "ubohý diplomatický fuck-up" omluvila. Pokud se příznivci a kritici Novotného na něčem shodnou, tak je to právě jeho schopnost přítáhnout v dobrém i zlém pozornost veřejnosti. Novotný, který v březnu oslaví čtyřicet let, vyrůstal v rodině známého baviče Petra Novotného. Poprvé na sebe výrazně upozornil jako šéfredaktor bulvárních webů a časopisu v letech 2009 až 2015. Vystupoval také jako moderátor bulvárního pořadu Prásk na TV Nova a krátce pracoval také jako dramaturg pořadů Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Z "bulvárního světa" začal ovlivňovat svět politiky a veřejného dění v České republice od chvíle, kdy vyhrál v roce 2018 v čele kandidátky ODS komunální volby v Praze - Řeporyjích a byl zvolený starostou. O dva roky později kandidoval na kongresu ODS v Praze na post prvního místopředsedy a také řadového místopředsedy ODS. Ani v jednom případě sice nebyl zvolený, ale získal přes sto hlasů a patřil k delegátům, o kterých se mluvilo nejvíce. Pavel Novotný totiž dává jako jeden z mála členů ODS veřejně najevo nespokojenost s politikou strany a ostře kritizuje zejména europoslance ODS Jana Zahradila, což mu opět přináší řadu příznivců i odpůrců. Kromě toho sleduje mnoho lidí jeho příspěvky na sociálních sítích a také se dívají v televizi Mall.TV na jeho pořad Extrémní starosta. V něm řeší různé komunální problémy dosti netradičními způsoby, včetně veřejného "lynče" těch, proti kterým vystupuje. Právě kvůli tomu, jak řeší některé problémy, a jak ostře až vulgárně se vyjadřuje, se dostal do řady problémů. Některé z nich řešily a řeší soudy. Pro Novotného je nepříjemný především loňský rozsudek, podle kterého byl odsouzen k peněžitému trestu za výhrůžky zabitím exmanželovi moderátorky Mirky Čejkové Marku Vítovi. Byť Novotný tvrdí, že svá slova v žádném případě nemyslel vážně, zhatilo to jeho naděje kandidovat případně do Poslanecké sněmovny na podzim letošního roku. Výkonná rada ODS totiž oznámila, že nikdo, kdo nemá čistý rejstřík, se nemůže o místo na kandidátce ucházet. Novotný to označil za pouhou záminku, ještě zvýraznil kritiku ODS i ostrost svých výroků na adresu politiků hnutí ANO, KSČM či prezidenta Miloše Zemana. Politická budoucnost Novotného je nejistá, on sám sice plánuje opětovnou kandidaturu v komunálních volbách na radnici městské části i do zastupitelstva hlavního města, ale k tomu bude potřebovat podporu spolustraníků - pokud se tedy nerozhodne z ODS odejít, nebo nebude vyloučený.

Vy těžce nesete to, že nemůžete kandidovat do sněmovny, je to tak?

Velmi mě to naštvalo. Je mi velmi líto, že mi ODS nechce umožnit ani to, abych to zkusil. Na jakémkoliv místě. Považuji to za velmi nečestné a nesportovní. Připadá mi ubohé, když mi například naše senátorka Mirka Němcová vzkazovala přes média, že na sněmovnu nemám. To se nedělá, není to fér a Mirka by se mi za to měla omluvit.

Související V Řeporyjích i přes ruské protesty instalovali pamětní desku připomínající vlasovce

Vedení ODS uvedlo jako důvod to, že podle nepsaných vnitrostranických pravidel mohou kandidovat jen lidé s čistým trestním rejstříkem - který vy nemáte. Není správné, aby poslanci byli jen bezúhonní občané?

Jenže ODS si na toto nepsané pravidlo vzpomněla najednou teď, když jsem dal najevo, že chci kandidovat. Není vám to divné?

Ale faktem je, že vás soud loni v únoru odsoudil za nebezpečné vyhrožování k peněžitému trestu 66 600 korun.

Jsem přesvědčený o své nevině. Podal jsem stížnost k Ústavnímu soudu. A řekněte mi, proč ODS nevadilo, když jsem v roce 2018 kandidoval v Řeporyjích do zastupitelstva a byl přitom v podmínce?

Vaši oponenti namítají, že ODS víc škodíte, než pomáháte.

Když mi někdo něco takového řekne, tak se zeptám na jednu věc a debatu končím. Proč si mě ODS tedy nechává, proč mi předseda Petr Fiala neřekl, ať stranu opustím?

Proč tolik toužíte po poslaneckém křeslu?

Protože vím, že bych byl dobrým poslancem. Snažil bych se prosadit spoustu užitečných věcí.

Jaké například?

Jsem nespokojený se stavebním zákonem, o kterém bych teď mohl mluvit hodinu. Jsem nespokojený se zákonem o odpadech. Jsem frustrovaný, co zažívám jako starosta s byrokracií. Chtěl bych spoustu věcí změnit.

Proč jste ale místo slov o tom, co chcete změnit, přitahoval pozornost slovními útoky na ministryni Schillerovou, premiéra Babiše nebo prezidenta Zemana?

Já jsem si musel touto slepou uličkou projít. Ale už se chovám jinak. Měsíc nemluvím o politicích sprostě, chci ukazovat, co bych jako poslanec měnil, že bych byl dobrým poslancem. A lidé budou říkat: Proč ODS toho Novotného nepustila do voleb?

Proč si chcete takto vynucovat pozornost?

Protože si myslím, že jsem schopný. Samozřejmě kolem toho udělám spoustu chyb a jsem ješitný, ale jsem prostě schopný. A určitě to vidí ODS. Bohužel mě někteří členové vnímají jako konkurenci.

Byl jsem král bulváru, ale už jsem dospěl

Proč jste se před lety rozhodl pracovat v bulváru?

Protože mi bylo 24 let, dělal jsem v MF Dnes eléva a během chvilky mě začalo číst pětkrát víc lidí a měl jsem pětkrát větší peníze. Ve 24 letech! Bulvár nabízí velmi rychlou kariéru a já ji udělal. Bez vysoké školy. Mimochodem, teď si chci dodělat vysokoškolské vzdělání, mí rodiče vždycky chtěli, abych měl vysokou školu. A budu ji mít.

Takže jste před několika lety zažíval velmi opojné pocity.

Ano, v tom období jsem byl opilý mocí. Ale bylo to divné? Když máte prsten, kterým vládnete lidem? To už člověka postupně ničí. Moc je opojná. Obrovsky! Ale dokumentárním filmem Dělníci bulváru jsem se s bulvárem rozloučil.

Někomu by to nic neřeklo, psát v bulváru třeba o tom, jak je někdo záletný nebo kde se kdo na večírku napil.

Ale já jsem nikdy nebyl žádný bulvární pisálek! Nikdy! Je nefér mi to předhazovat. Já jsem byl špičkový manažer, který řídil dvacet lidí, měl na starosti web a časopis a dokázal jsem přitáhnout obrovské množství čtenářů. Bulvár řídí inteligentní lidé. A já byl král bulváru!

Nežil jste spíše v nějaké iluzi moci?

Iluze není to, že dostáváte takové peníze, jaké chcete. Že můžete mít jakoukoliv ženskou, kterou chcete. To nebyla iluze, to byla realita. A nestydím se za to.

Mnozí by řekli, že by je takový život na špici bulváru nelákal.

Ale mě ano. Já jsem obyčejný vesnický kluk z Řeporyjí, který se znal s nejkrásnějšími celebritami v této zemi, a ještě jsem za to bral hodně peněz. Měl jsem úspěch a všichni se mě báli. Je divné, že tomu člověk podlehl? Já jsem dospěl až teď.

Dospěl jste?

Dospěl jsem. Uspěl jsem ve vysoce konkurenčním prostředí, kde se nehraje v rukavičkách. Hrál jsem první ligu. Já chci hrát ve všem první ligu. A myslím si, že na to mám. Chci být starostou Řeporyjí. Chci jít každý čtvrtek na schůzi parlamentu a brát 100 tisíc korun. Jsem přesvědčený, že na to mám. A chci dokázat ODS, že se mýlí, když si myslí, že na to nemám.

Jak to chcete dokázat?

Je čas změnit taktiku a styl. Musel jsem si vyšlapat dosavadní cestičku, abych pochopil, že tak, jak jsem to dělal dosud, to nepůjde.

Není pro vás důležitější být středem pozornosti a mít spoustu příznivců na sociálních sítích, než skutečně sloužit ODS nebo této zemi?

To já nevím, ale věřte mi, že si ve své nekonečné naivitě myslím, že dokážu věci měnit. Podívejte se, co se mi podařilo. Ať jde o mezinárodní věci jako Rusko a vlasovce, nebo se podívejte například, jak bojuji proti ubytovnám, černým skládkám, autovrakům na ulicích a mnoha dalším věcem. Věřte mi, že díky tomu, jak jsem bojoval proti autovrakům, se nakonec změnil i zákon.

Viděl jsem, že téma ubytoven je pro vás důležité. Proč se mu tak věnujete?

Protože jsem lidem tady v Řeporyjích slíbil, že nedovolím další ubytovny. A to musím dodržet. Lidé jsou nadšení už jen z toho, že do toho jdu. Nikdo s tím nehnul. Cizinecká policie mi říká: Vy jste jediný, kdo se s tím opravdu snaží něco dělat. Zase to bude znít pyšně, jako já, já, já. Ale já jsem "nebojsa", protože já se opravdu nebojím. Však se podívejte, kolik mi chodí anonymů a výhrůžek.

Ale veřejný zájem vám dělá dobře, je to tak?

Strašně moc! Ale znovu říkám - já zároveň měním věci. Umím dosáhnout výsledku. Že se přitom snažím zalíbit? To ano. To je obrovská motivace dokazovat, že na to mám. To je přece normální, my muži toužíme po ocenění svého okolí. Ano, toužíme po penězích, po moci, po slávě. Ježíšmarjá! Umím to ale na rozdíl od mnohých jiných přiznat. Měním svět kolem sebe. Měním Řeporyje. To je bomba! Mám Řeporyje opravdu moc rád.

Ale nešlo by to dělat i bez veřejného poprasku?

Promiňte, pardon, ale já jsem celebrita. A jsem také politik. Potřebuji být vidět a slyšet. Bohužel, je to tak. A je to pro mě velmi důležité. Až nebudu mít žádné ambice, tak se možná budu chovat jinak.

Před chvílí jste řekl, že byste do sněmovny chodil každý čtvrtek. Ale poslanci zasedají častěji.

Fakticky je schůze Poslanecké sněmovny dvakrát do týdne.

Není, schůze probíhá od úterý do pátku, často čtrnáct dní. Následují dny, kdy zasedají poslanecké výbory, práce ve volebním obvodu a opět jedná celá sněmovna.

I když bude sněmovna častěji, tak to zvládnu. Jsem schopný zvládat dost aktivit najednou, na rozdíl od mnoha hlupáků, kteří mají i sedmnáct funkcí. Táta mi říká: Co tam budeš dělat? A já mu odpovídám: Chtěl bych mít to kilo měsíčně a říct Filipovi (předsedovi KSČM, pozn. red.), že je bolševická svině. A chtěl bych začít prosazovat zákaz komunismu. Opravdu věřím, že bych byl ve sněmovně platný. Snažil bych se měnit co nejvíce věcí k lepšímu.

Nenarazil jste ale v politice na svůj strop?

Je to možné. Je možné, že jsem si na vysokou politiku jenom sáhnul a už se k ní nikdy nedostanu. Budu se s tím muset umět vyrovnat, i když strašně nerad prohrávám.

Za pár týdnů vám bude čtyřicet. Kde byste se rád viděl v padesáti?

Já se hlavně děsím stárnutí, věk velmi prožívám. Děsím se nemocí, zapomínání, bezmoci.

Ale tak padesát ještě není stáří.

Nechtěl bych být za deset let rozvedený. Chtěl bych zůstat se svou manželkou. A přál bych si mít ještě třetí dceru. Řeknu vám, že ze všeho nejdůležitější jsou děti. Absolutně nejvíc. Všechno ostatní je nepodstatné. A přes to všechno, co říkám, chtěl bych být v té době stále ještě úspěšný starosta Řeporyjí. A pokud bych nebyl starostou ani poslancem, chtěl bych dělat investigativního novináře. Vždycky jsem po tom toužil.

A chtěl byste hrát lépe šachy.

V nich bych se chtěl strašně moc zlepšit! Ve čtyřiceti je to těžké. V padesáti ještě víc. A chtěl bych, aby šachové družstvo Řeporyjí hrálo co nejvýš.

Jako ligu nebo něco takového?

Alespoň divizi. Kromě toho bych si moc přál, abychom měli výborné šachisty v naší základní škole, z které bych chtěl udělat nejlepší školu v Praze.

U vás ve škole se hrají šachy?

Já jsem je tam zavedl. Protože pro děti je nesmírně důležité, aby je hrály. Ten, kdo hraje šachy, získává spoustu dovedností do života!

Tak na další úspěchy vašich malých i velkých šachistů.

Bohužel ten náš šachový oddíl nemá vůbec žádné velké ambice. Ale já to změním!