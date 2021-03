Starosta Řeporyjí Pavel Novotný odchází z ODS. Zachovali se ke mě uboze, tvrdí

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný odchází z ODS. Oznámil to ve středu na svém twitterovém účtů. Podle jeho slov se k němu strana zachovala "uboze", rozhodl se tedy, že občanskou demokracii po podzimních volbách do sněmovny opustí. Politik a bývalý novinář, který proslul svým ostrým vystupováním, se dříve neúspěšně ucházel o místo na kandidátce ODS do poslanecké sněmovny.

"Já jsem se rozhodl okamžitě po volbách odejít. Zachovali se ke mě tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity," napsal Novotný a Twitter. Upozornil na to portál Novinky. Jako hlavní důvod uvedl osobní spory uvnitř strany, a to zejména s europoslancem Janem Zahradilem. "Já s tím zm*dem Zahradilem a píárkem, co mi nesmí volat, aby mi náhodou nebyli něco dlužní, ve straně nebudu," uvedl. Novotný se loni ucházel o místo na kandidátce ODS pro volby do Poslanecké sněmovny. Strana ovšem rozhodla, že na seznam se mohou dostat pouze politici s čistým trestním rejstříkem. Novotný na něm má záznam poté, co mu loni v únoru soud potvrdil pokutu za vyhrožování smrtí Marku Vítovi. Kvůli svým kontroverzním výrokům se musel Novotný několikrát zpovídat u vedení strany. Například na podzim, kdy uvedl, že by bylo pro Česko lepší, kdyby premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman zemřeli, nebo když označil ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) za "ubohou k*rvičku estébákovu". Někteří členové strany volali po vyhazovu Novotného z ODS, předseda Petr Fiala mu ale pouze řekl, že by měl odchod zvážit. "Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat," řekl v listopadu Právu. Související ODS musí mluvit jinak, nebo prohraje volby. Spojení s ANO bych nepřežil, říká Novotný 1:38 O tom, zda se plánuje připojit k některé z jiných stran, zatím řeporyjský starosta nechtěl mluvit. "Já si v Řeporyjích vyřeším ODS, mám tu skvělou buňku, poděkuji oblasti za podporu a.. to vše po volbách. Teď by nebylo fér nic říkat. Nemám rád převlékání kabátů taky," napsal na Twitter. Novotný, bývalý bulvární novinář a syn baviče Petra Novotného, vstoupil do ODS v roce 2002. O osm let později se dostal do zastupitelstva pražských Řeporyjí, které od roku 2018 vede jako starosta. Často bývá nazýván "zlobivým dítětem ODS". Ve straně patří k liberálnímu křídlu, je příznivcem předsedy Petra Fialy. Je populárním na sociálních sítích. V minulosti se proslavil výroky zejména proti současným režimům v Rusku a Číně. Video: Vystoupení Pavla Novotného v Ruské televizi Video: Russia 1