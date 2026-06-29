Pavel nevyhoví Babišově žádosti, aby přehodnotil postoj a na summit NATO nelétal

Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance (NATO) do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraničí politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.
"Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho ústavní povinnost. Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne," řekl Pavel. Babiš ho tak podle něj vyzývá k tomu, aby nevykonával pracovní povinnosti. "Takovou žádost já splnit nemohu," podotkl.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) prezidenta a jeho doprovod doplnil do delegace na summit v pátek. Českou misi povede Babiš. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle premiéra ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl v pondělí po jednání vlády.
Pavel míní, že prezident se ze své pozice účastní výkonu zahraniční politiky. K tomu je ale podle něj důležitá koordinace. "Možná si někteří vzpomenete, že jsem se o koordinaci zahraniční politiky mezi ústavními činiteli snažil od samého počátku nové vlády," řekl Pavel s tím, že o koordinaci nebyl zájem.
"Je proto důsledkem tohoto nezájmu, že prezident, který je součástí zahraniční politiky, vykonává zahraniční politiku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale vládě to může připadat nedostatečně koordinované s její politikou. K tomu, aby bylo, ale taková koordinace musí probíhat," sdělil.
Domnívá se, že jako hlava státu by měl být vedoucím české delegace. S Babišem je stále připravený jednat o kompromisní variantě. "O té, kterou jsem mu už několikrát navrhl. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba. Každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých se summit bude skládat. Zatím jsem na to nedostal žádnou odpověď a předpokládám, že ani nedostanu," uvedl prezident. "Jsem připraven udělat vše pro to, aby zastupování ČR na summitu bylo důstojné, jednotné a abychom si nedělali ve světě ostudu," podotkl.
Advokát Tomáš Nahodil v pondělí ČTK sdělil, že pokud Hrad a vláda nedosáhnou v otázce vedení delegace v nejbližších dnech dohody, může se prezident opět obrátit na Ústavní soud.
"Neboť usnesení vlády nadále stojí v kontrapunktu k českému národnímu diplomatickému protokolu i diplomatickému protokolu NATO," uvedl. Soud by podle něj mohl vládě uložit pořádkovou pokutu. "V uložení pořádkové pokuty nejméně vládě a ministerstvu nebrání žádná imunita ani zákonná výluka," dodal Nahodil.
Vláda v pondělí pro prezidentovu cestu také schválila letadlo. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, řekl Macinka. Pavel uvedl, že by do Ankary mělo za prezidentskou kancelář letět sedm lidí. "Je to naprosté minimum a standard. Jsou to lidé, kteří se starají o zahraniční politiku, o protokol a komunikaci," dodal prezident a zároveň odmítl informace z některých médií, že prezidentská kancelář požadovala účast 35 lidí.
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS rozhodne v řádu měsíců.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí ÚS označil už dříve za pokus o ústavní puč.
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