Pavel není spokojený, vláda nerespektuje usnesení soudu. Vyzval Babiše ke kompromisu

Spor o podobu delegace na summit NATO má další pokračování. Vláda Andreje Babiše sice akreditovala prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod, výpravu ale nadále povede premiér. S rozhodnutím kabinetu není hlava státu spokojená. „Vláda tím nerespektuje ani usnesení Ústavního soudu, ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO,“ uvedl Pavel ve svém vyjádření médiím.
„Způsob, kterým se vláda staví k účasti prezidenta republiky na summitu v Ankaře, je v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Ten uložil vládě – kromě zřízení potřebné akreditace – aby se zdržela jednání, kterým by účast prezidenta a jeho doprovodu bránila nebo ji ztěžovala,“ sdělil prezident Pavel ve svém vyjádření pro média.
Vláda by podle něj měla zkrátka postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud definitivně nerozhodne. Stojí si za svým názorem, že prezident má zastupovat Českou republiku a být vedoucím národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následujícím jednání Severoatlantické rady, stejně jako tomu bylo v minulosti.
Babišův kabinet přesto v pondělí rozhodl, že v čele delegace bude nadále premiér. „Vláda tímto usnesením navíc nerespektuje ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO,“ pokračovala hlava státu.
Na stole je kompromis
Jelikož chápe zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá, opět nabídl kompromisní řešení. Předseda vlády si vybere jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu a druhé absolvuje prezident.
„Umožní to civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi. Přes nevstřícné kroky vlády jsem stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s Ústavou, předběžným opatřením Ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi a zároveň umožní prezidentovi i předsedovi vlády naplnit jejich úlohu,“ konstatoval Pavel.
Na závěr měl pro Babiše ještě jeden vzkaz. „V zájmu zachování důstojné reprezentace naší země vyzývám předsedu vlády k dialogu o uspořádání účasti české delegace na nadcházejícím summitu v Ankaře,“ uzavřel prezident republiky své vyjádření.
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