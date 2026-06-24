Pavel není první. Válka o summit u sousedů skončila zvláštní porážkou prezidenta

Může vláda prezidentovi zabránit v účasti na vrcholném summitu? Na tuto otázku bude hledat odpověď Ústavní soud poté, co Petr Pavel podal kompetenční žalobu a požádal o předběžné opatření. Ačkoliv by se to mohlo zdát, nejde v Evropě o ojedinělý případ. V Polsku vyústil v jednu z nejslavnějších politických bitev posledních let. A ta pro prezidenta neskončila dobře.
Poté, co prezident Petr Pavel v úterý podal kompetenční žalobu kvůli tomu, že ho vláda nechce vyslat na summit NATO v Ankaře, požádal nově také o předběžné opatření. Chce, aby Ústavní soud ještě před konečným rozhodnutím uložil vládě a ministerstvu zahraničí zajistit jeho účast na summitu, včetně akreditace a dalších náležitostí.
Vláda přitom už rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministry obrany a zahraničí.
Sporem mezi Hradem a vládou se už začalo zabývat plénum Ústavního soudu pod vedením soudce zpravodaje Pavla Šámala. A ostrou přestřelku sledují i za hranicemi Česka – psaly o ní mj. Reuters, Politico, Deutsche Welle i Financial Times.
A zatímco čeští ústavní právníci debatují o tom, zda může vláda prezidentovi fakticky zabránit v účasti na vrcholném jednání NATO, kousek od českých hranic si podobnou bitvu odbyli už před téměř dvaceti lety.
Poláci ji dovedli mnohem dál – až k soudním tahanicím, hádce o vládní letadlo, akreditace a nakonec i obyčejnou židli u jednacího stolu. Dodnes tomu říkají jednoduše – válka o židli.
„Prezidenta v Bruselu nepotřebuju“
Psal se rok 2008. V premiérském křesle v Polsku seděl, stejně jako teď, Donald Tusk – tehdejší lídr liberální Občanské platformy.
V prezidentském paláci naopak jeho úhlavní politický soupeř Lech Kaczyński z konzervativního Práva a spravedlnosti. Šlo o učebnicovou „extrémní“ kohabitaci. Dva nejmocnější muži v zemi zastupovali opačné politické světy a vzájemně si nemohli přijít na jméno.
Konflikt vyvrcholil před summitem Evropské rady v Bruselu, kde se řešila finanční krize i energetická bezpečnost. Tuskova vláda dospěla k závěru, že prezident do delegace jednoduše nepatří. A dávala to najevo bez větších okolků.
Premiér tehdy pronesl větu, která vstoupila do polských politických dějin: „Řeknu to brutálně. Já pana prezidenta v Bruselu nepotřebuju.“
Kaczyński se s tím ale odmítl smířit. Vláda ho nezařadila do delegace a odmítla mu poskytnout i vládní speciál. Prezidentova kancelář proto rozhodla, že pronajme soukromý Boeing 737 od polských aerolinií LOT. Prezident pak do Bruselu odletěl na vlastní pěst.
Tím však problémy teprve začínaly. Po příletu narazil na odpor vlastní vlády i přímo na místě summitu. Polsko mělo u jednacího stolu nárok pouze na dvě místa – pro premiéra a ministra zahraničí. Prezident se přesto odmítl vzdát.
Podle dobových svědectví pak diplomaté téměř anekdoticky improvizovali, přesouvali rychle nábytek a hledali způsob, jak mu zajistit místo, kam v jednacím sále usednout. Tehdejší ministr zahraničí Radosław Sikorski nakonec část jednání sledoval z vedlejší místnosti.
Stejná otázka jako u nás?
Za celým divadlem ale stála překvapivě podobná otázka, jakou dnes řeší Česko. Kdo má právo vést delegaci státu na summitu? Prezident, nebo vláda?
Kaczyński tvrdil, že jako nejvyšší představitel státu má automatické právo vést polskou delegaci na vrcholných mezinárodních jednáních. Tusk naopak argumentoval, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident nemůže bez jejího mandátu rozhodovat o postojích země.
Podobnost s českým sporem je nepřehlédnutelná. I Petr Pavel tvrdí, že zastupování státu navenek patří mezi jeho ústavní pravomoci. Vláda Andreje Babiše naopak namítá, že zahraniční politiku řídí kabinet a že summit NATO má vést premiér spolu s ministry obrany a zahraničí, ačkoliv podle zvyklostí prezidenti na summity NATO vždy jezdili.
Stejně jako dnes v Česku ani tehdy v Polsku nedával samotný text ústavy jednoznačnou odpověď. A stejně jako dnes musel přijít s finálním verdiktem až ústavní soud.
Prezident mohl přijet, ale… měla vláda
Verdikt, který polský ústavní soud vydal v roce 2009, bývá dodnes označován za jeden z nejvýznamnějších rozsudků týkajících se vztahů mezi prezidentem a vládou ve střední Evropě.
Soud dal částečně za pravdu oběma stranám. Potvrdil, že prezident má právo se podobných summitů účastnit. Současně ale jasně konstatoval, že zahraniční politiku země určuje vláda a prezident je povinen s ní spolupracovat a respektovat její stanoviska.
Jinými slovy – prezident mohl sedět v sále, ale nemohl tam prosazovat vlastní politickou linii. Pokud vláda schválila určitou pozici, byl jí vázán i prezident.
Právě v tom Donald Tusk zvítězil. Kaczyński si sice účast na summitu vybojoval, ale rozhodující slovo v otázce polské zahraniční politiky zůstalo vládě.
Polská lekce nekončí
Polský příběh je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Podobné konflikty se totiž táhnou až doteď.
Polsko v dnešních dnech zažívá další kolo bojů mezi prezidentem a vládou. Spory se vedou o jmenování soudců, udělování milostí, fungování státního zastupitelství i obsazování diplomatických postů. Jak letos v rozhovoru pro Aktuálně.cz připomněl analytik a odborník na Polsko Jan Lupoměský, situace je natolik vyhrocená, že prezident Karol Nawrocki a premiér Donald Tusk spolu prakticky nekomunikují.
Kvůli jejich sporům zůstávají desítky ambasád bez velvyslanců a některé klíčové státní instituce fungují v permanentním provizoriu. Navíc teď naplno propukla diplomatická roztržka mezi Polskem a Ukrajinou, kterou ale téměř plně režíruje prezident, ne vláda.
Lupoměský označil polskou kohabitaci za podstatně tvrdší konflikt, než jaký dnes zažívá Česko. Připomněl ale, že jednou z mála oblastí, kde se obě strany snaží zachovávat alespoň základní pravidla, jsou právě zahraniční cesty. Prezident tradičně pečuje o vztahy se Spojenými státy, zatímco premiér o vztahy s Evropskou unií.
Jak přesně český spor dopadne, samozřejmě polský příběh neprozrazuje. Ukazuje ale, že hádka o jednu zahraniční cestu může nakonec přerůst v mnohem větší boj. A na to to teď v Praze vypadá. Zatímco v popředí je summit NATO, v pozadí bez okolků bublá vztah prezidenta a vlády do příštích let.
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