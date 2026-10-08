Vysmátý Pavel řádí v Maroku. Objevily se další fotky z dovolené, za kterou to schytal

Prezident Petr Pavel dovolenou v Maroku tráví v opravdu motoristickém stylu. Podle nových záběrů usedl do malého „tereňáku“ a vyrazil na projížďku do pouště. Na Rallye du Maroc vzal do rukou volant v autě se známým fotografem Petrem Luskem. Kvůli cestě ale hlava státu o víkendu pravděpodobně nepřijde ke komunálním volbám.
Pavel se na záběrech v poušti široce usmívá a podle fotografie si jízdu evidentně užívá. Vůz připomínající závodní buggy patří do kategorie takzvaných side-by-side (SSV), tedy lehkých terénních vozů pro dva lidi sedící vedle sebe. Ty se na rally-raidových soutěžích běžně používají.
Autorem snímku je Petr Lusk, známý český fotograf, který se dlouhodobě věnuje motorsportu a s prezidentem se zná mimo jiné právě přes motorky. Sám se na svých profilech označuje za fotografa s vášní pro rychlá auta a motorky.
Fotku Lusk zveřejnil na svém Facebooku. S Petrem Pavlem se přitom potkal už během jeho návštěvy Rallye Dakar v Saúdské Arábii v roce 2025, kde spolu fotografovali přímo v poušti.
Na další fotografii, která se objevila na sítích, je prezident v zázemí české společnosti MM Technology.
Pavel navštívil její bivak, tedy základnu týmu během rallye, a podle společnosti se bavili pochopitelně především o závodění a Dakaru.
„Hele, Petr Pavel v bivaku. A o čem myslíte, že jsme si povídali? Jasně že o závodění a Dakaru,“ napsala MM Technology na sociálních sítích. „Díky za návštěvu, pane prezidente. Zpestřil jste nám den!“
MM Technology je český výrobce speciálních rallyeových kamionů pro Dakar a další závody rally-raid. Její tovární speciál MMT EVO4 například v roce 2025 ovládl právě Rallye du Maroc a následně zamířil na Dakar. Firma letos představila také novou generaci MMT EVO5.
Vrátí se na volby?
Právě kvůli této cestě se ale Petr Pavel s velkou pravděpodobností nezúčastní letošních komunálních voleb.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl kvůli hlasování v pátek či sobotu vracet do Prahy a v domovském Černoučku odvolit. Za odjezd na dovolenou přitom prezident schytává kritiku od zástupců koalice i opozice a také od některých komentátorů.
Podle Hradu v pátek 2. října odjel na soukromou zahraniční cestu a do Česka se vrátí až před návratem do pracovního režimu 19. října. Hrad zároveň přiznal, že prezidentova neúčast u voleb je výsledkem chyby v plánování a hlavu státu mrzí.
Aktuálně.cz se hradní kanceláře zeptala, zdali je možné specifikovat prezidentův program v Maroku. „Jde o soukromou cestu, Kancelář prezidenta republiky ji neorganizuje, a proto ji ani nemá jak komentovat,“ odpověděl redakci mluvčí Daniel Drake.
Otazník přitom visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Ta se k blížícím volbám v úterý vyjádřila na sociálních sítích, svou účast ale nepotvrdila. Podle serveru iDNES.cz sama odcestovala na dovolenou na Kanárské ostrovy.
Manžela se ale zastala. A zkritizovala naopak volební zákon, který podle ní lidem neumožňuje volit flexibilněji – nejen ze zahraničí, ale třeba i z jiného místa v Česku. Podle některých komentátorů tím naznačila, že by se mělo začít uvažovat o elektronických volbách.
Prezident v poušti
Že Pavel vyrazil právě do Maroka, není nová informace, i když místo jeho soukromé cesty Hrad původně nezveřejňoval.
Závodník Martin Prokop totiž minulý pátek zveřejnil společnou fotografii s prezidentem a napsal, že ho Pavel navštívil právě na Rallye du Maroc.
Kancelář prezidenta republiky tehdy uvedla, že prezident cestuje mimo členskou zemi EU, ale vzhledem k soukromému charakteru cesty nesděluje konkrétní místa.
Hrad zároveň zdůraznil, že Pavel zůstává ve spojení s Prahou pro případ, že by bylo potřeba řešit nějakou mimořádnou situaci. Rallye du Maroc letos probíhala od 28. září do 3. října a patří mezi významné zastávky světového rally-raidu.
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