Pavel míří do USA. V New Yorku vystoupí na Valném shromáždění OSN

Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na Valné shromáždění OSN (VS OSN). V New Yorku chystá schůzky, ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státu Nebraska, kde se setká s tamním guvernérem či představiteli Národní gardy, informoval v pátek na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Kabinet schválil Pavla jako šéfa delegace na VS OSN v červnu. Bylo to uprostřed sporu, kdo bude Česko zastupovat na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Do Turecka nakonec po zásahu Ústavního soudu vyrazila vedle vládní výpravy také delegace prezidenta Pavla, kterého chtěl kabinet původně vynechat.
Prezident se v New Yorku setká s vrcholnými představiteli OSN a se státníky z dalších zemí, informovala prezidentská kancelář. Národní projev přednese ve středu 23. září, chystá se zúčastnit také řady doprovodných akcí. V souvislosti s pátečním 25. výročím teroristických útoků z roku 2001 navštíví také památník jejich obětem.
Z New Yorku se prezident přesune do Nebrasky. Setká se s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a s představiteli Národní gardy, která přes 30 let spolupracuje s českou armádou. Na programu má také vystoupení v debatě se studenty University of Nebraska–Lincoln.
Cesta by měla být mezi tématy pondělního jednání Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vedle prezidenta se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
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