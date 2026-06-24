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Domácí

Pavel kvůli summitu žádá soud o předběžné opatření, zpravodajem je Šámal

ČTK

Prezident Petr Pavel požádal Ústavní soud (ÚS) o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň.

Prezident Petr Pavel
Prezident Petr PavelFoto: HN - Lukáš Bíba
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Vláda v pondělí rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS, který se ve středu začal žalobou zabývat na neveřejné poradě pléna.

Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. ÚS by tak musel o kompetenční žalobě rozhodnout neobvykle rychle, aby nález ještě měl přímý dopad. Předběžné opatření ale soud teoreticky může vydat ještě před summitem. Prezident konkrétně žádá, aby soud uložil vládě a ministerstvu zahraničí povinnost bezodkladně oznámit organizátorům summitu, že součástí delegace bude prezident republiky.

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