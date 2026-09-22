Pavel kvůli němu málem svléknul uniformu. Zůna si teď z něj udělá šéfa inspekce

Ministerstvo obrany pod vedením SPD si přichystalo jeden nečekaný a poměrně citlivý návrat. Už během pár dnů získá významnou pozici v resortu bývalý šéf Vojenské policie a taky známý Jaromíra Zůny. Jde přitom o muže, kvůli němuž Petr Pavel před několika roky málem odešel z čela generálního štábu.
Na začátku roku 2015 to mezi ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) a náčelníkem generálního štábu Petrem Pavlem vřelo. Spor vygradoval poté, co se Stropnický rozhodl pro změnu v čele Vojenské policie.
Generalitě se nelíbilo, že si ministr do důležité pozice vybral mladého právníka Pavla Kříže v hodnosti podplukovníka. „Pokud by ministr obrany bral tuto volbu vážně, pak by sám popřel jakékoliv zásady kariérního růstu a dal by všem lidem v uniformě najevo, že pravidla jsou tu jen pro ty, kdo nemají možnost si je ohnout podle vlastní potřeby,“ komentoval to tehdy Petr Pavel pro deník Právo.
Právě spor o nového náčelníka Vojenské policie v roce 2015 akceleroval situaci, jež vyvrcholila oznámením Petra Pavla, že je „připraven sám požádat prezidenta republiky o odvolání z funkce“. K tomu ale nakonec nedošlo. Stropnický totiž počkal několik měsíců a Kříže do čela armádních strážníků dosadil až poté, co Petr Pavel v čele armády skončil a stal se předsedou Vojenského výboru NATO.
Nyní, po jedenácti letech, je opět možné, že se Pavel s Křížem střetne. Jen oba muži budou v jiných rolích. Jak totiž zjistil deník Aktuálně.cz, bývalý náčelník Vojenské policie přichází na ministerstvo obrany.
„Prostředí, které dobře znám“
„Šel jsem do toho i proto, že je to prostředí, které dobře znám,“ odpověděl sám Kříž, když jej reportér oslovil, z jakého důvodu se vrací do resortu obrany. Už od začátku října se Kříž má stát šéfinspektorem Zůnova ministerstva. Ve funkci nahradí Alexandra Faranu, který byl jmenován jen dočasně.
Pavel Kříž
Vystudoval krátce po roce 2000 práva na Západočeské univerzitě v Plzni, následně pokračoval v postgraduálním studiu se zaměřením na trestní právo na Právnické fakultě v Greisfwaldu.
V Německu se pak věnoval právnické praxi u soudu i advokátní kanceláři. V roce 2006 se vrátil do Česka.
Tentýž rok nastoupil k Vojenské policii, stal se tam příslušníkem Útvaru speciálních operací. Už coby vojenský policista absolvoval armádní právní institut v americké Virginii.
Později se vypracoval na vedoucího právní služby Vojenské policie. V letech 2011 až 2012 byl na misi v Afghánistánu.
V červnu 2015 ho ministr obrany Martin Stropnický jmenoval náčelníkem Vojenské policie.
V letech 2019 až 2023 působil ve strukturách NATO.
Pavel Kříž zatím s redakcí Aktuálně.cz o svém návratu detailněji mluvit nechtěl. Prý až do té doby, než resort změnu oznámí oficiálně. Aby se stal ředitelem odboru inspekce, musel projít výběrovým řízením. To státní tajemník resortu Petr Vančura vyhlásil v červnu.
Faktem nicméně je, že Kříž patří mezi známé Jaromíra Zůny. Oba muži spolu v armádě kooperovali, podle některých informací byl současný ministr obrany také u toho, když Kříž v létě 2019 získal pozici na belgickém spojeneckém velitelství.
Zřejmě i proto Pavel Kříž na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz odvětil, že potíže ve spolupráci se současným vedením ministerstva neočekává. Novinář několikrát zkoušel dotaz na nové Křížovo angažmá položit
i samotnému Jaromíru Zůnovi.
Ten však ve čtvrtek na konferenci Prague Defence Summit ani v pátek ráno v hotelu v Ostravě s médii mluvit nechtěl. A před reportérem utekl Zůna i v sobotu na mošnovském letišti během Dnů NATO.
Po zahraniční misi odchod
Necelé čtyři roky poté, co nastoupil do čela Vojenské policie a získal hodnost brigádního generála, musel Kříž v únoru 2019 nedobrovolně skončit. Odstavil jej tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Generála sepsul, že se mu ve velení policie rozpadly mezilidské vztahy, což mohlo ohrozit fungování celého sboru.
Po několika měsících v takzvané dispozici zamířil do zahraničí. „Brigádní generál Pavel Kříž slouží od 1. srpna na zahraničním pracovišti, konkrétně v kanceláři právních poradců na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě v Belgii. Zde působí na pozici Senior Legal Advisor,“ potvrdil Jan Pejšek, tehdejší mluvčí obrany, v roce 2019 deníku Aktuálně.cz.
Když se po čtyřech letech Pavel Kříž vrátil do Česka, podle armády byla vojenská kariéra pětačtyřicetiletého generála u konce. „Jeho služební závazek nebude prodlužován,“ oznámil generální štáb v září 2023.
Připomeňte si, jak ministr obrany Zůna utíká dotazům reportéra deníku Aktuálně.cz:
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