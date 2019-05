Muž z Huaweie stál u přípravy novely, která předá kontrolu kyberprostoru zpravodajcům

Příprava novely zákona o Vojenském zpravodajství, které je jednou ze tří tuzemských zpravodajských složek, finišuje. Nová zákonná předloha v první řadě upravuje mantinely pro monitoring kybernetického prostoru, který mají zpravodajci na starosti. Kontrola má odhalit kybernetické hrozby. Podle zjištění Aktuálně.cz se však tvorby novely účastnil i zaměstnanec firmy Huawei. Zdejší úřad pro kybernetickou bezpečnost přitom považuje čínskou firmu za bezpečnostní riziko.

Kontrolou kybernetického prostoru pověřila Vojenské zpravodajství roku 2015 už vláda Bohuslava Sobotky. Nyní vznikající novela má přesně stanovit pravidla dohledu. Od února je předloha z dílny ministerstva obrany v připomínkovém řízení, kde své podněty k ní může přidat třináct subjektů včetně BIS, civilní rozvědky či ministerstva vnitra.

Během přípravy novely se ministerstvo obrany obrátilo na ICT Unii - nejvlivnější seskupení zastupující klíčové hráče oboru, jako jsou IBM, Dell či Microsoft. Zastoupení v ní mají i všichni čeští operátoři. Hlavním posláním profesního sdružení je být partnerem státu při tvorbě příslušné legislativy.

Jak však zjistil deník Aktuálně.cz, šéfem pracovní skupiny ICT Unie pro kybernetickou bezpečnost je Pavel Košek, který je současně zaměstnancem Huaweie.

"Představitelé ICT Unie jako sdružení byli také zváni na různá jednání, kde měli možnost o podobě novely diskutovat. Názory jejích představitelů ale byly často odlišné od jejích jednotlivých členů, kterých se praktické důsledky budou týkat. Nicméně některé z jejich podnětů jsou ve finálním návrhu novely promítnuty," sdělil k zapojení ICT Unie do přípravy nové podoby zákona mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zmíněných jednání se poslední tři roky účastnil ze své pozice v unii i Pavel Košek. Od letošního května je jako PR manažer zaměstnancem české pobočky čínského kolosu Huawei Technologies Czech, na což upozornil Deník N. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost přitom vydal loni v prosinci závazné varování, že by české subjekty neměly Huawei pouštět do strategických infrastruktur. V tomto smyslu zařadily firmu na černou listinu i Spojené státy.

O angažmá Koška v Huaweii tvůrci novely vědí

"ICT Unie má možnost vykonávat vliv na tvorbu zákona a získat informace z pozadí tvorby novely, kdo ze státních připomínkových míst má na co jaký názor. K tomu by firma jako Huawei neměla mít přístup," sdělil Aktuálně.cz pod zárukou anonymity zdroj z bezpečnostní komunity. Firma usiluje o to, aby zapojila své komponenty do mobilních sítí 5G.

Pavel Košek odmítá, že by z jeho aktuální pozice v Huaweii při vzniku zmíněné novely o Vojenském zpravodajství plynula jakákoliv hrozba. Naopak o tuzemské kybernetické bezpečnosti a zvýšení její úrovně mluví coby o své prioritě. "Reprezentuji ICT Unii a připomínky, které jsme uplatnili k návrhu novely zákona, směřovaly a směřují k řešení spolupráce Vojenského zpravodajství a zástupců průmyslu," sdělil Aktuálně.cz Košek.

Analýza trvala léta, získat technický důkaz je složité, nemůžeme si být jistí bezpečností jejich technologií, říká kybernetický atašé Daniel Bagge. | Video: Emma Smetana | 21:26

Je třeba dodat, že Huawei je jedním z členů ICT Unie. Vstoupila do ní v lednu 2016. Košek upozorňuje, že firma by z tohoto titulu měla přístup k materiálům z přípravy novely na každý pád. Podle informací Aktuálně.cz zainteresované strany na tvorbě legislativy o čerstvém angažmá Koška v Huawei vědí. Už v "čínských" barvách se 13. května účastnil jednání k novele na ministerstvu obrany, o jeho nové pracovní pozici ví i resort. Nikdo ze zainteresovaných ke Koškovu angažmá kritickou připomínku nevznesl.

"Při jednáních o novele neprosazoval zájmy Huawei," sdělil Aktuálně.cz zdroj z ministerstva obrany. Současně ale upozornil na jiný motiv, jenž by za jistých okolností mohl být problematický. "Neprojednávalo se nic tak tajného, co by vidět nemohl. Spíš je otázkou, jestli potom nemůže Huawei jeho cestou v ICT Unii něco blokovat, to bych viděl jako větší hrozbu," dodal zdroj.

Prezident ICT Unie za Koškem stojí

Prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček za svým kolegou stojí. Odmítá, že by Koškovo jednání vedly jiné zájmy než odborné. "Vylučuji, že jeho dosavadní působení v pozici předsedy komise pro kybernetickou bezpečnost je jakkoliv rizikové," sdělil Aktuálně.cz. "Že v posledních týdnech změnil zaměstnavatele, nic nemění na tom, že dosavadní práci odváděl naprosto profesionálně a skvěle. Vylučuji jakýkoliv vliv, který by uplatňoval kdokoliv," dodal.

Košek před přechodem do Huawei pracoval pro Vodafone. Pracovní skupině v ICT Unii předsedá poslední tři roky, problematice kybernetické bezpečnosti se pak věnuje pět let. "Vedu a případně zastupuji pracovní skupinu, jejímiž členy jsou experti členských firem ICT Unie, stanoviska této pracovní skupiny překládáme po schválení příslušnými orgány ICT Unie partnerům a orgánům, se kterými vedeme jednání," popsal svou práci v unii.

Varování NÚKIB před Huawei Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před Huawei (a další čínskou firmou ZTE) loni v prosinci. Instituce upozornila, že zapojení jejích technologií firmy do strategických infrastruktur představuje bezpečnostní hrozbu.

"Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu," uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil (celé varování zde).

Na druhou stranu NÚKIB považuje ICT Unii, jejímž členem ji Huawei, za standardního partnera. "Ve věcech, které se mezi ICTU a NÚKIBem překrývají nebo doplňují, zatím jsme vždy komunikovali jako partneři a hodláme v tom i nadále pokračovat," řekl mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Příprava samotné novely o Vojenském zpravodajství spěje do finále, na ministerstvu se momentálně vypořádávají vznesené připomínky. Smyslem návrhu je mimo jiné garantovat vícestupňovou kontrolu toho, jaký způsobem budou zpravodajci dohlížet na kybernetický prostor. "Ambicí resortu obrany je schválení novely do konce letošního roku," podotkl mluvčí resortu Pejšek.

"Novela je dovršením svěření úkolu kybernetické obrany Vojenskému zpravodajství a všeobecným ukotvením kybernetické obrany v českém právním systému," shrnula mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riehofová. Služba získá zákonný nástroj pro určení původu případného útoku, stejně jako možnost ho účinně eliminovat. Pro tento účel už služba buduje Národní centrum kybernetických operací, kam nabírá a školí personál.