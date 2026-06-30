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Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu, ve funkci střídá Řehku

ČTK

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu české armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil.

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Prezident Petr Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, 30. června 2026, Praha.Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Hlaváč, který má od roku 2020 hodnost generálporučíka, byl od léta 2023 Řehkovým prvním zástupcem. V armádě slouží od 80. let a během kariéry zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil. Za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil dokončení výstavby těžké brigády.

Nového šéfa armády čeká podle Pavla nelehké období, kdy bude mimo jiné třeba přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem Spojených států z Evropy.

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"Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopností naší armády v relativně krátkém čase. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce a debat o prioritách," řekl prezident. Věří v to, že se Hlaváč bude držet striktně odborných doporučení, která budou ve prospěch obrany a bezpečnosti ČR.

Kandidáta na nového šéfa armády schválila vláda v květnu, návrh následně podle zákona projednal sněmovní výbor pro obranu. Prezident už po nominaci Hlaváče vládou uvedl, že je připraven ho do funkce jmenovat.

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Na začátku června se Hlaváč s Pavlem setkal, budoucí náčelník generálního štábu mu na schůzce představil své priority. Kromě dokončení těžké brigády mezi ně patří i zahájení výstavby střední brigády nebo rozvoj vícevrstvého a propojeného systému protivzdušné a protidronové obrany.

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Jednapadesátiletý Řehka stál v čele armády od července 2022. Řehka už dříve řekl, že po skončení ve funkci se chce věnovat především administrativním záležitostem spojeným s odchodem z armády. Současně zvažuje kandidaturu do Senátu.

O křeslo v horní parlamentní komoře by mohl usilovat jako nezávislý kandidát, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Rozhodne se v nejbližších týdnech. "Politická kariéra není moje vysněná budoucnost, ale chci se dál angažovat, není mi lhostejné, co se tady děje," uvedl Řehka.

Pavel byl vyloučen z delegace NATO, podal proto žalobu k Ústavnímu soudu. | Video: Petr Pavel
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