Politici Fialovy koalice podporují Fischera. Bojí se ale, že se na Hrad nedostane

Pondělní oznámení senátora Pavla Fischera o kandidatuře na prezidenta znamená vstup dalšího výrazného uchazeče do lednových voleb. Podle odborníků není bez šancí, za favority přesto dál považují šéfa ANO Andreje Babiše a generála ve výslužbě Petra Pavla. Do jaké míry vsadit právě na Fischera, řeší i vládní politici. V poledne bude jasné, jak se rozhodli.

Do poslední chvíle jednalo vedení koalice Spolu o tom, koho podpoří v nadcházejících prezidentských volbách. Rozhodnutí oznámí premiér Petr Fiala z ODS v úterý v pravé poledne. Přestože navenek ani on, ani lídři koaličních KDU-ČSL a TOP 09 neprozradili více, podle informací Aktuálně.cz z kuloárů je nejpravděpodobnější varianta podpory tří kandidátů. "Vše směřuje k tomu, že koalice vysloví podporu prozápadním, nepopulistickým kandidátům a vysloví tři jména. Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera," prozradil zdroj obeznámený s výsledkem jednání.

Vzhledem k nepříliš velké popularitě vlády zatím kandidáti nedávali najevo zájem o její výraznější podporu, nicméně Fischer nyní Aktuálně.cz otevřeně přiznal. "Takového doporučení bych si vážil," řekl. Ke kandidatuře má podle důvěryhodných informací redakce dostatečný počet podpisů senátorů. Přestože mu stačí deset, má jich minimálně osmnáct.

Jeho nevýhodou je to, že fakticky ještě nezačal kampaň, což si sám uvědomuje. "Na rozdíl od některých jiných kandidátů pro mě bude náročné vést prezidentskou kampaň, ale jdu do toho," potvrdil Fischer, který vysvětluje "pasivitu" ohledně kampaně tím, že se jako senátor věnuje státnickým záležitostem. Velmi aktivní je například v podpoře Ukrajiny, kterou už několikrát i navštívil. Volby se ale rychle blíží, jejich termín je 13. a 14. ledna, případné druhé pak o dva týdny později.

Mimochodem, když šel Fischera do lednové prezidentské volby v roce 2018, oznámil ji 5. října 2017. Teď říká, že oficiálně oznámí kandidaturu v nejbližších týdnech. Před pěti lety se navíc Fischerovi podařilo v krátkém čase mobilizovat velký počet voličů, v prvním kole nakonec skončil třetí s 10,23 procenta hlasů. Předsedu senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost podporují i jednotliví koaliční politici. Někteří ze senátorů mu kandidaturu podepsali, další mu vyjadřují slovní podporu. Mnozí na něm oceňují, že ze všech kandidátů je nejvíce skutečným profesionálním politikem.

"Byl bych velice rád, aby kandidoval, já bych pro něj hlasoval," řekl Aktuálně.cz první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin, který s Fischerem pracuje v senátním výboru. "Je to odborník a diplomat s perfektním rozhledem a skvělými kontakty. Není pro něj problém mít třeba za několik minut na telefonu člena francouzské vlády," uvedl Czernin a potvrdil, že Fischerovo jméno je mezi těmi, o nichž vedení koalice jednalo.

Někdejší diplomat a velvyslanec ve Francii má podporu i mezi senátory STAN, jeho kandidaturu podepsala například senátorka Helena Pešatová. "Představuje silného, vzdělaného a politicky zkušeného člověka bez kariérních přešlapů. Poznala jsem ho jako kolegu se smyslem pro spravedlnost, zdravý rozum a solidaritu. Díky jeho vlastnostem a zkušenostem se domnívám, že jde o nanejvýš vhodného kandidáta," prohlásila a připomněla také Fischerovu práci jako poradce prezidenta Václava Havla.

Zastání má Fischer i v dolní komoře parlamentu. Jako člověk hlásící se ke křesťanské politice především u lidovců. "Chceme, aby nový prezident vrátil úřadu respekt, nezneužíval ho, hájil demokratické principy, ctil právní stát a byl zárukou prozápadního, euroatlantického směřování. On to naplňuje měrou téměř vrchovatou," uvedl šéf lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný.

Pokud jde o lidovecké senátory, někteří už Fischerovi kandidaturu přímo podepsali. "Pan senátor Pavel Fischer mě oslovil ohledně podpory kandidatury na prezidenta České republiky. Velice si ho vážím a vzhledem k tomu, že jsem ho mohl za poslední dva roky poznat důkladněji, a to včetně jeho práce předsedy senátního zahraničního výboru, jsem přesvědčen, že je vhodným kandidátem do prezidentských voleb," říká například senátor KDU-ČSL Josef Klement.

Fischer může vzít hlasy Pavlovi, Nerudové a Hilšerovi

Na druhou stranu je ale při rozhovorech s politiky koalice Spolu zřejmé, že si nejsou jisti, jakou podporu voličů může Fischer pro tentokrát získat. Zda by měl šanci porazit opozičního lídra Andreje Babiše, který však zatím kandidaturu neoznámil, nebo jestli by naopak neoslabil podporu Petra Pavla, Danuše Nerudové či Marka Hilšera, dalšího kandidáta, ke kterému mají vládní politici blízko.

Zdroje blízké premiéru Fialovi uvádějí, že by si předseda ODS přál na Hradě člověka s podobným pohledem na svět a s politickými zkušenostmi. "Má obavu, že se v našem táboře zatím neobjevil nikdo, kdo je skutečným politikem, kdo ví, co politika obnáší, a je schopen obstát v politických diskusích," uvedl pod zárukou anonymity jeden ze zdrojů s tím, že tato kritéria by splňoval právě Fischer. "Vůbec není jisté, že by získal větší část veřejnosti," vypíchl zároveň hlavní obavu.

Před pěti lety volilo Fischera prezidentem 526 694 lidí. Na to, že kampaň vedl pouhé tři měsíce, to byl překvapivý výsledek. Podporu měl zejména na jihu Moravy. I tak ale zaostal za druhým Jiřím Drahošem, kterého volilo 1 369 601 občanů.

"Zatím se nejeví, že by Fischerova popularita stoupala. Mám pocit, že bude mít velmi obtížnou kandidaturu, pokud ho nepodpoří koalice Spolu," odhadl sociolog Jan Herzmann, který se výzkumem voličských nálad dlouhodobě zabývá v rámci projektu Český volič. Upozornil také, že lze jen těžko odhadovat, zda vládní podpora více pomůže, či uškodí.

Navíc už řada vládních politiků dala najevo, že hodlá podpořit bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a někdejšího předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla. "Pokud by koalice dala oficiálně podporu někomu jinému, není vyloučeno, že se voliči rozdělí. Mohlo by to vést k tomu, že se do druhého kola dostane Babiš a šéf odborů Josef Středula," upozornil Herzmann.

Nicméně dodal, že všechny úvahy o druhém kole jsou velmi předčasné, stejně jako odhady, že by do něj postoupil generál Pavel a Andrej Babiš. "Ještě se toho může stát hodně. Při minulých volbách mnozí předpokládali v druhém kole vítězství Jiří Drahoše a nakonec zvítězil Miloš Zeman," upozornil.

Politolog Lubomír Kopeček poukazuje na ti, že Fischer má sice některé mínusy, ale také plusy. "Ve srovnání s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou má velké zkušenosti z politiky i z minulé prezidentské volby. Je také zjevné, že bude mít podporu, byť možná opatrnou, minimálně části vládních stran. A do třetice si myslím, že on má kandidaturu promyšlenou, myslím, že v minulých měsících už jednal s myšlenkou na tuto kandidaturu, včetně toho, že o sobě vydal nedávno knihu. I to, že nevstoupil do žádného senátního klubu bylo promyšlené," řekl Kopeček, který pracuje na Masarykově univerzitě v Brně a v Národním institutu SYRI.

Oba experti se shodují, že výrazné riziko by pro Fischera znamenal Babiš, který své rozhodnutí o účasti v boji o Hrad oznámí 27. října. "Pokud kandidaturu oznámí, k čemuž se přikláním, tak volby se zkoncentrují na to, kdo bude jeho soupeřem ve druhém kole. A v tomto má velkou výhodu Petr Pavel, protože v průzkumech prozatím vychází jako hlavní kandidát, který může Babiše porazit," uvedl Kopeček. Voliče Fischera může podle něj navíc rozdělovat i to, že Fischer patřil do okruhu blízkých spolupracovníků Václava Havla a je známý svým silným vztahem ke křesťanské víře.

Potvrzuje to i lidovecký senátor Patrik Kunčar, který Fischera podpořil podpisem. "Mám pocit, že skupina křesťanských voličů už by nebyla tak velká jako před pěti lety. Možná je nějakým způsobem zklamal v tom, že je z jejich pohledu příliš prozápadní a navázaný na 'pražskou kavárnu'," uvedl s odkazem na termín, který pro liberální městské voliče razí dosluhující prezident Miloš Zeman. "Takové názory slyším, což mě překvapuje," prohlásil Kunčar.

Samotný Fischer nechce své šance ve volbách zatím rozebírat, včetně pochybností, které vznášejí někteří odborníci či politici. "Nechci se zabývat nějakými předpoklady a hypotézami. Jsme v demokracii, konečné rozhodnutí je vždy na voličích," sdělil Aktuálně.cz.