Pavel čelí tlaku kvůli dovolené v Maroku. Koalice chce zveřejnit její náklady

Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i Sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a Motoristů na návrh Jindřicha Rajchla (SPD/PRO).
Výzvu by měla dolní parlamentní komora projednat jako poslední bod nynější schůze. Není ale jisté, zda se k tomu poslanci s ohledem na dvě stovky jiných bodů dostanou.
Pavel by měl podle Rajchla prokázat úhradu ze svého účtu a uvést mimo jiné, kdo objednával letadlo, kterým se vrátil do Česka v pátek nakrátko jen kvůli účasti v komunálních volbách.
Rajchl v této souvislosti poukázal na rezignaci někdejšího německého prezidenta Christiana Wulffa v roce 2012, jenž čelil podezřením, že jako předseda vlády Dolního Saska trávil dovolené s podnikateli, kteří mu ji platili. Podle ředitele odboru komunikace prezidentské kanceláře Víta Koláře si všechny výdaje spojené s cestou platí prezident sám ze svých peněz.
"Tady jsme byli svědky toho, že prezident republiky si odcestoval soukromým proudovým letadlem na dovolenou v Maroku. Následně přicestoval jiným soukromým letadlem zpátky na volby a odcestoval znovu letadlem na pokračování své dovolené a zřejmě přicestuje dalším soukromým letadlem zpátky," řekl Rajchl.
Pavel odjel na dovolenou předminulý pátek spolu s dalšími účastníky expedice v marocké poušti soukromým letadlem, které podle serveru iDNES.cz patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi. Prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga serveru sdělil, že náklady na letadlo výpravy účastníci rozdělili mezi sebe.
Do Česka se Pavel nakrátko vrátil v pátek po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku, ačkoli v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště komunálních. Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil.
Podle webu flightradar24.com minulý pátek do Prahy na otočku z marocké Casablancy přiletělo soukromé letadlo Hawker 900XP společnosti Sarah Airways, uvedl server Aktuálně.cz.
Do práce se prezident vrátí v pondělí 19. října, kdy má v programu přijetí velvyslanců.
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