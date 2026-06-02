Pavel bude ve čtvrtek chtít od Hlaváče slyšet jeho priority v čele armády

Prezident Petr Pavel bude chtít ve čtvrtek od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu české armády, slyšet jeho priority. Očekává od něj kontinuitu v tom, co dělal dosud.
Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července, nahradí Karla Řehku. Prezident v úterý při návštěvě Zlínského kraje zopakoval, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu.
Pavel nemíní Hlaváčovi říkat své priority, ale bude chtít slyšet ty jeho. "Já se s ním rád pobavím už proto, že ho znám dlouhé roky, takže vím, že od něho mohu očekávat kontinuitu toho, co dělal dosud," uvedl. Hlaváč má podle něj určitě na srdci to, aby armáda plnila, co od ní veřejnost očekává. "Že bude plně připravená zajistit bezpečnost, jak v krizích, tak při krizi toho nejhoršího řádu, tedy případném vojenském ohrožení státu," dodal prezident.
Armáda by podle hlavy státu měla být schopná naplňovat české vojenské závazky, modernizovat či nabírat dostatek nových lidí. "Tak, aby počty dosáhly stavu, který právě bezpečnost zajišťovat bude," dodal Pavel. Zajímat se chce i o Hlaváčův přístup ke koncepci výstavby armády, dlouhodobému výhledu a naplňování bezpečnostní a obranné strategie.
Hlaváč nedávno na jednání sněmovního výboru pro obranu zmínil mezi svými prioritami dokončení výstavby těžké brigády, zahájení modernizace a výstavby střední brigády nebo rozvoj vícevrstevné protivzdušné a protidronové obrany. V současné době působí na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu, kde je od srpna 2023. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.
Při dotazu na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře Pavel ocenil, že premiér Andrej Babiš (ANO) jedná s ministry zahraničí či obrany o mandátu. "Je to plně v gesci vlády," doplnil. Česko podle Pavla bude prezentovat, jak přistupuje k zajišťování obrany či naplňování závazků ze summitu v Haagu.
"Měli bychom dát jasně najevo, jaký bude plán růstu našich vojenských schopností, protože to je to, co od nás spojenci očekávají. Já věřím, že vláda si je toho vědoma a přesně tyto věci v mandátu budou," konstatoval.
Summit je v posledních měsících tématem především kvůli složení delegace, která na něm bude Česko zastupovat. Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti v Ankaře trvá. Má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
