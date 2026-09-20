Pavel bude v OSN hledat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti

Prezident Petr Pavel chce na Valném shromáždění OSN podpořit kandidaturu České republiky na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v letech 2032 až 2033. Pavel to v neděli řekl na briefingu před odletem do USA. Svá bilaterální jednání v New Yorku zaměří právě na země, které mohou s kandidaturou pomoci.
Česko bylo naposledy nestálým členem RB OSN v letech 1994 až 1995, v roce 2007 neuspělo v souboji s Chorvatskem.
"Hlavním motivem účasti na letošním Valném shromáždění OSN je podpořit kandidaturu České republiky jako nestálého člena Rady bezpečnosti," řekl Pavel.
Patnáctičlenná Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva, například stran uvalení sankcí. Má pět stálých členů s právem veta, jimiž jsou Británie, Čína, Francie, Rusko a Spojené státy. Zbývajících deset členů se volí, přičemž každý rok se vymění pět členů na další dva roky.
Pro zajištění geografického zastoupení se místa přidělují ve skupinách podle regionů. I když kandidáti ve své skupině nemají protikandidáta, přesto musí získat podporu více než dvou třetin 193členného Valného shromáždění.
Být ve vrcholném orgánu OSN je podle Pavla nejenom prestižní věc, ale zároveň tím dá Česko najevo, že je aktivním členem mezinárodního společenství, který bere svoji úlohu naprosto vážně a chce přispět k řešení některých problému dnešního světa.
"A je to také možnost, jak Českou republiku dostat do politického, ekonomického i jiného kontaktu se zeměmi, se kterými bychom se jinak do tak úzkého kontaktu dostat nemuseli," řekl prezident.
Pavel v OSN vystoupí s národním projevem ve středu, v programu má pak mimo jiné i řadu bilaterálních jednání. "Zaměřím se ani ne tak na jednání se zeměmi, se kterými se můžu potkávat v jiných formátech, ale na jednání se zeměmi, které nám mohou pomoci s tou kandidaturou," podotkl.
Na Valné shromáždění OSN se vedle Pavla chystá i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle jeho programu, který zveřejnilo ministerstvo zahraničí, ho čeká téměř 20 bilaterálních schůzek s protějšky z Afriky, Blízkého východu či Latinské Ameriky.
Zúčastní se rovněž zahájení všeobecné rozpravy Valného shromáždění či setkání ministrů Evropské unie se státy Latinské Ameriky a Karibiku. Navštíví i zasedání Komise OSN pro budování míru nebo konferenci k roli Běloruska v ruské válce proti Ukrajině.
Pavel před odletem ocenil součinnost a spolupráci ministerstva zahraničí při přípravě cesty do USA. "Jasně se ukazuje, že jakékoliv zahraniční angažmá České republiky, pokud má být úspěšné, musí být koordinované tak, abychom, pokud možno, táhli za jeden provaz a věděli všichni to, co potřebujeme vědět pro úspěch jednání. Věřím, že nadcházející týden ve Spojených státech úspěšný bude," dodal.
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