Nerudová bude Pavlovi radit s daněmi i mladými, nevyloučila kandidaturu v eurovolbách

Ekonomka Danuše Nerudová poskytne prezidentovi Petru Pavlovi konzultace o důchodech, daních i mladých lidech. Bude mít roli externí expertky, komunikovat spolu budou ad hoc. Uvedla to v pátek po setkání s prezidentem na Pražském hradě. Rovněž nevyloučila kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce.

"Vyjádřil zájem, jestli by mohl konzultovat věci kolem důchodové reformy. S tím mu samozřejmě ráda poradím, respektive ráda mu dám svoje stanovisko a svůj názor," řekla Pavlova protikandidátka z prezidentských voleb Nerudová, která dříve působila jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. V prezidentských volbách skončila třetí.

Jednání o důchodové reformě je podle Nerudové důležité uchopit velmi citlivě. "Je potřeba konsenzus napříč politickým spektrem," poznamenala. Jde podle ní o jednu z posledních příležitostí, jak udělat takové změny, aby generace, jež půjde kolem roku 2050 do důchodu, měla penzi zajištěnou.

Důchodový systém je ve schodku. Podle schváleného rozpočtu mají být příjmy z odvodů o 62,5 miliardy korun nižší než výdaje. Suma je bez mimořádné červnové valorizace kvůli inflaci, na kterou by jen pro letošek mělo být potřeba dalších 15,4 miliardy korun. Podle expertů je v nynější podobě systém neudržitelný. Vydaná suma výrazně poroste poté, co do penze odejdou silné ročníky 70. let, takzvané Husákovy děti. Naopak lidí v aktivním věku, kteří budou na důchody přispívat, ubyde.

Nerudová se s prezidentem dohodla také na konceptu další spolupráce v prosazování témat, na která se zaměřují mladí lidé. K tomu se opět setkají koncem května. Nevyloučila pak také kandidaturu příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Téma Evropské unie je podle ní spjato právě s mladými lidmi. Zatím nemá jasno, na čí kandidátce by figurovala.

Nerudová uvedla, že chce dál pracovat s mladými lidmi a svými dobrovolníky. "V tuto chvíli nebudu zakládat žádnou politickou stranu, ani do žádné vstupovat," řekla.