Pavel, Babiš, Eben. Koho lidé favorizují za příštího prezidenta?

Lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňují současnou hlavu státu Petra Pavla, s výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš (ANO). Lidé by si v čele státu uměli představit také moderátora, herce a hudebníka Marka Ebena. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK.
Současně platí, že šest z deseti dotázaných zatím nemá preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta. Čechy čeká přímá volba za rok a půl, začátkem roku 2028.
Na spontánní otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, dokázalo 40 procent potenciálních voličů odpovědět konkrétním jménem. Ostatní žádný možný kandidát nenapadl, nebo to pro ně není aktuální téma.
„Spektrum jmen, která se objevují, je poměrně široké. Mezi nejčastěji skloňovanými jmény ale dominoval současný prezident Petr Pavel, s výrazným odstupem pak Andrej Babiš,“ uvedli autoři průzkumu.
Poněkud vyrovnanější situace byla, když respondentům předložili seznam 46 osobností českého politického a společenského života. Z výsledků podle STEM/MARK vyplývá, že Petr Pavel má minimálně v tuto chvíli slušnou šanci svůj mandát obhájit.
V průzkumu 36 procent lidí uvedlo, že by ho volilo, a dalších 16 procent to zvažuje. Největším konkurentem mu je zatím Babiš, jehož by prezidentem volilo 16 procent oslovených a 24 procent by pro něj možná hlasovalo. Ebena, který politické angažmá odmítá, by volilo 11 procent dotázaných a dalších 31 procent by o tom uvažovalo.
Kromě vicepremiérů Karla Havlíčka a Aleny Schillerové (oba ANO) či někdejších uchazečů o prezidentský úřad Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Danuše Nerudové figurují v čele žebříčku možných kandidátů například herec Marek Vašut či exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman.
Prezident by podle většiny měl mít zkušenosti s politikou
Kandidaturu zatím nikdo neoznámil. Babiš, který v minulé prezidentské volbě v roce 2023 ve druhém kole prohrál s Pavlem, opakovaně vyloučil, že by příště kandidoval. Pavel obhajobu zvažuje, definitivně to oznámí příští rok.
Velká většina lidí, konkrétně 84 procent, tvrdí, že zná alespoň některé z pravomocí hlavy státu. Pro posílení role prezidenta by bylo 38 procent dotázaných, naopak 14 procent by jeho kompetence oslabilo a 48 procent by je zachovalo na stejné úrovni.
Voliči očekávají, že budoucí prezident by měl mít zkušenosti s praktickou politikou, ale do volby by měl vstupovat pokud možno jako nestraník neovlivněný lobbisty či politickými stranami. Jako ideální profesní průpravu vnímají lidé diplomacii, politiku či ekonomii.
Oproti minulým vlnám prezidentského průzkumu podle STEM/MARK klesá vnímaná důležitost atributu slušnosti. Zatímco dříve tuto vlastnost spontánně zmiňovalo alespoň 20 procent lidí, nyní 15 procent.
„Vysvětlení mohou být dvě - to první, že se slušnost z české politické scény trochu vytrácí napříč, a druhé, že Petru Pavlovi se za dobu jeho působení podařilo úřad zkultivovat a tato vlastnost se již od prezidenta bere jako automatická,“ dodal autor průzkumu Jan Burianec.
Průzkum uskutečnil STEM/MARK formou on-line dotazování na přelomu srpna a září, zúčastnilo se ho přes 1000 respondentů.
Mohlo by vás zajímat: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vysvětlil proč
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.