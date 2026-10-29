Pavel a Magyar se shodli na nutnosti zastoupení Evropy při jednání o Ukrajině

Evropa musí mít při mírových jednáních o Ukrajině svého zástupce s jasným mandátem, shodli se ve čtvrtek prezident Petr Pavel a maďarský premiér Péter Magyar při setkání na Pražském hradě.
Informovala o tom na síti X Kancelář prezidenta republiky. Oba politici se zabývali také postojem Maďarska k rozšiřování Evropské unie a dalšími stanovisky nové maďarské vlády.
Magyar dorazil ve čtvrtek do Prahy při příležitosti česko-maďarských vládních konzultací. Prezident ocenil společné zasedání vlád, které má podle něj pomoci urychlit přípravu konkrétních projektů spolupráce mezi oběma zeměmi.
Setkání na Pražském hradě se vedle Magyara zúčastnili také maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi, ministr hospodářství a energetiky István Kapitány, poradce premiéra pro Evropskou radu Tamás Széles a náměstek ministra zahraničí György Velkey. Přítomen byl rovněž maďarský chargé d'affaires v Česku Gábor Andor Csitári-Rákóczy.
Magyar ve čtvrtek do Prahy přijel na první společné jednání české a maďarské vlády. Doprovodilo ho osm členů jeho kabinetu.
Jednání se podle úřadu vlády zaměřilo na evropská a mezinárodní témata, zejména konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření unie.
Po uvítací ceremonii čekala premiéry separátní jednání, zvlášť měli diskutovat o společných tématech také jednotliví ministři.
Na společné tiskové konferenci oba premiéři oznámili, že budou v jednáních o finančním rámci Evropské unie na příštích sedm let usilovat o peníze na budování vysokorychlostních tratí. Ministři dopravy podepsali memorandum o spolupráci, které se věnuje právě i těmto tratím.
Česká a maďarská vláda se v tomto formátu sešly poprvé. Česko pořádá mezivládní konzultace také se Slovenskem, s Polskem a Izraelem, v minulosti se uskutečnila společná jednání rovněž s ukrajinským kabinetem.
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