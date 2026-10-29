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Pavel a Magyar se shodli na nutnosti zastoupení Evropy při jednání o Ukrajině

ČTK
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Evropa musí mít při mírových jednáních o Ukrajině svého zástupce s jasným mandátem, shodli se ve čtvrtek prezident Petr Pavel a maďarský premiér Péter Magyar při setkání na Pražském hradě.

ČR-Maďarsko-Pavel-diplomacie-FASTPIX
Prezident Petr Pavel přijal maďarského premiéra Pétera Magyara.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Informovala o tom na síti X Kancelář prezidenta republiky. Oba politici se zabývali také postojem Maďarska k rozšiřování Evropské unie a dalšími stanovisky nové maďarské vlády.

Magyar dorazil ve čtvrtek do Prahy při příležitosti česko-maďarských vládních konzultací. Prezident ocenil společné zasedání vlád, které má podle něj pomoci urychlit přípravu konkrétních projektů spolupráce mezi oběma zeměmi.

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Setkání na Pražském hradě se vedle Magyara zúčastnili také maďarský ministr obrany Romulusz Ruszin-Szendi, ministr hospodářství a energetiky István Kapitány, poradce premiéra pro Evropskou radu Tamás Széles a náměstek ministra zahraničí György Velkey. Přítomen byl rovněž maďarský chargé d'affaires v Česku Gábor Andor Csitári-Rákóczy.

Magyar ve čtvrtek do Prahy přijel na první společné jednání české a maďarské vlády. Doprovodilo ho osm členů jeho kabinetu.

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Jednání se podle úřadu vlády zaměřilo na evropská a mezinárodní témata, zejména konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření unie.

Po uvítací ceremonii čekala premiéry separátní jednání, zvlášť měli diskutovat o společných tématech také jednotliví ministři.

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Na společné tiskové konferenci oba premiéři oznámili, že budou v jednáních o finančním rámci Evropské unie na příštích sedm let usilovat o peníze na budování vysokorychlostních tratí. Ministři dopravy podepsali memorandum o spolupráci, které se věnuje právě i těmto tratím.

Česká a maďarská vláda se v tomto formátu sešly poprvé. Česko pořádá mezivládní konzultace také se Slovenskem, s Polskem a Izraelem, v minulosti se uskutečnila společná jednání rovněž s ukrajinským kabinetem.

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