31. 5. Kamila
Pavel a Čaputová dostali na festivalu Mezi ploty cenu Slušný člověk mezi námi

ČTK

Do veřejné funkce nelze jít s tím, že člověk bude veleben, řekl na festivalu Mezi ploty prezident Petr Pavel. On a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na festivalu dostali cenu občanských iniciativ Slušný člověk mezi námi. Udělila jim ji skupina Manifest 2025, za níž stojí asi 11 občanských iniciativ.

Prezident Petr Pavel na první oficiální zahraniční cestě, na Slovensko, prezidentka Zuzana Čaputová
Prezident Petr Pavel a exprezidentka Slovenska Zuzana Čaputová.
Prezident poukázal na to, že různí lidé mají různé pohledy na věc a i když se člověk snaží s nejlepšími úmysly „zachránit svět“, vždy někdo situaci uvidí jinak.

„To je třeba vzít na vědomí hned na začátek. Kdo jde do veřejné funkce s tím, že bude veleben, bude muset rychle vystřízlivět,“ řekl prezident. Čaputová se označila za obyčejného člověka, jemuž se stala neobyčejná událost. Za nebezpečné považuje sebestředné ego.

Organizátoři z Manifestu 2025 uvedli, že nechtějí oceňovat politické funkce, ale poděkovat za snahu úsilí chránit hodnoty, které pomáhají držet společnost pohromadě i v době napětí a nejistoty.

Pavla ocenili za důstojný výkon veřejné služby, podporu demokratických hodnot a schopnost spojovat společnost, Čaputovou za mimořádnou osobní statečnost, lidskost a dlouhodobou kultivaci veřejného prostoru. Mezi dřívější laureáty ceny patří například zesnulá jaderná expertka Dana Drábová, bezpečnostní analytik Otakar Foltýn nebo herec Ondřej Vetchý.

Oba laureáty čeká diskuse. Její moderátoři, režisér Václav Marhoul a herečka Jitka Čvančarová deklarovali, že budou ignorovat politické otázky.

V programu festivalu, který přibližuje veřejnosti psychiatrická témata, vystoupí Divokej Bill, Adam Mišík, Xindl X, Tomáš Klus, Kateřina Marie Tichá, konají se divadelní a jiná představení. Mezi ploty jsou podle spoluzakladatele a šéfa festivalu Roberta Kozlera největší festival na podporu duševního zdraví ve střední Evropě.

Petr Pavel před odletem do Estonska a následně na tiskové konferenci v Tallinnu
IIHF World Championships - Bronze Medal Game - Canada v Norway
Překvapivý medailista. Norové zaskočili Kanadu a slaví bronz z mistrovství světa

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.

International Friendly - Czech Republic v Kosovo
Týmová bitva o letenku do Mexika skončila českou výhrou nad Kosovem

Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hložkem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emërllahu.

