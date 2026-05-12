Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je nyní ale nebude, řekl v úterý novinářům prezident před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky.
Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.
Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel v úterý zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
„Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by návrh (schválený Fialovou vládou) reflektoval i její priority. Nejdříve měla snahu celý tento balík zrušit, nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že respektuji snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách,“ řekl Pavel.
Už v polovině března zdůraznil, že původní seznam nových velvyslanců je „ukončeným právním aktem“. „Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ dodal. Připomněl také, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu hlavy státu.
Vláda následně schválila doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí. Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkaly Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Jednotlivé návrhy ale odmítl komentovat.
Mohlo by vás také zajímat: Páteční napjaté jednání mezi Babišem a Pavlem nikam nevedlo. Prezident trvá na cestě na summit NATO, premiér to nadále odmítá
Lepší než Pogačar? Ten si dával pivo a pizzu. Klíčí nová rivalita, Francie u vytržení
Do začátku Tour de France zbývají necelé dva měsíce a Francie už naplno žije příběhem Paula Seixase. 19letý supertalent má být novým vyzyvatelem krále Tadeje Pogačara, do světa velké cyklistiky vlétl možná ještě působivěji než Slovinec. Však i on sám vysekl mladému zjevení z Lyonu poklonu.
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.
Hamás páchal systematické sexuální násilí na rukojmích, uvedla izraelská komise
Teroristické hnutí Hamás a další palestinské skupiny se dopustily systematického a rozsáhlého sexuálního násilí při útoku na Izrael 7. října 2023 i později, kdy ho páchaly na rukojmích unesených do Pásma Gazy. Uvádí to podle agentury AFP a stanice CNN v pondělí zveřejněná zpráva izraelské vyšetřovací komise.
Na horách v Česku může v úterý napadnout sníh, přijdou i přízemní mrazíky
Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.
Nečas pomohl v play off NHL dvěma přihrávkami k výhře Colorada
Martin Nečas podpořil ve 2. kole play off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Colorada 5:2 na ledě Minnesoty. Avalanche vedou v sérii 3:1 a od postupu do finále Západní konference je dělí jedno vítězství.