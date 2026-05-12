Přeskočit na obsah
Benative
12. 5. Pankrác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Pavel a Babiš se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců

ČTK

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je nyní ale nebude, řekl v úterý novinářům prezident před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky.

Prezident Petr Pavel se setkal s premiérem Andrejem Babišem
Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel v úterý zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. (Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš)Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády.

Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel v úterý zopakoval, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.

Související

„Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by návrh (schválený Fialovou vládou) reflektoval i její priority. Nejdříve měla snahu celý tento balík zrušit, nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že respektuji snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách,“ řekl Pavel.

Už v polovině března zdůraznil, že původní seznam nových velvyslanců je „ukončeným právním aktem“. „Není tady diskuse o tom, že by měla být vypisována nějaká nová výběrová řízení,“ dodal. Připomněl také, že žádný nový velvyslanec nevyjede do zahraničí a žádný nemůže být odvolán bez podpisu hlavy státu.

Reklama
Reklama

Vláda následně schválila doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí. Podle předchozího Macinkova vyjádření se nominace týkaly Etiopie, Kataru, Indie, Vietnamu, Finska, Egypta, Peru, Portugalska, Černé Hory, Itálie, Chile, Severní Makedonie, USA a stálých misí v New Yorku, Ženevě a Paříži. Jednotlivé návrhy ale odmítl komentovat.

Mohlo by vás také zajímat: Páteční napjaté jednání mezi Babišem a Pavlem nikam nevedlo. Prezident trvá na cestě na summit NATO, premiér to nadále odmítá

Páteční napjaté jednání mezi Babišem a Pavlem nikam nevedlo. Prezident trvá na cestě na summit NATO, premiér to nadále odmítá | Video: Daniel Kraus
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hory pokryl čerstvě napadaný sníh. Na Šumavě doprovází sněžení i prudký vítr
Hory pokryl čerstvě napadaný sníh. Na Šumavě doprovází sněžení i prudký vítr
Hory pokryl čerstvě napadaný sníh. Na Šumavě doprovází sněžení i prudký vítr

Na horách v Česku může v úterý napadnout sníh, přijdou i přízemní mrazíky

Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama