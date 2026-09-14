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„Patrně mrtvice.“ Tvář kuponové privatizace v péči lékařů, Kožený je na Bahamách v LDN

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Jeho jméno se stalo symbolem divokých devadesátých let, kuponové privatizace i miliard, které se v české ekonomice po pádu komunismu ztratily. Viktor Kožený, někdejší „pirát z Prahy“, který Čechům sliboval desetinásobek jejich investice, podle informací serveru Neovlivní.cz pobývá na Bahamách v léčebně dlouhodobě nemocných.

Viktor Kožený;Harvardské fondy;Harvardský průmyslový holding;HPH
Viktor Kožený v 90. letech lákal Čechy do Harvardských fondů a stal se jednou z nejvýraznějších tváří kuponové privatizace. Dnes podle informací Neovlivní.cz pobývá na Bahamách v LDN.Foto: HN – Emil Szirmai
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Třiašedesátiletého Koženého měli podle zdroje serveru do zařízení převézt s poškozením mozku, patrně po mrtvici.

„Skončil v eldéence. Má poškození mozku, patrně po mrtvici,“ uvedl zdroj Neovlivní.cz. Informaci o dlouhodobé hospitalizaci následně potvrdil také senátor Václav Láska.

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Oficiálně ale jeho zdravotní stav potvrzen není. Česká diplomacie navíc přiznává, že ověření informací je vzhledem k místním poměrům obtížné.

„Jelikož na Bahamách nemáme honorární konzulát České republiky, ověřit informace není snadné. Nemáme jak,“ řekl serveru Pavel Stiegler, zástupce velvyslance na Kubě.

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Podle Neovlivní.cz má Kožený k dispozici kvalitní zdravotní péči i osobní pečovatelku. Server zároveň uvádí, že možnost, že by svůj pobyt v léčebně pouze fingoval, je prakticky vyloučená.

Čechům sliboval desetinásobek

Kožený se do povědomí Čechů zapsal na začátku 90. let. Mladý muž se západním ekonomickým vzděláním se po návratu z emigrace dostal k lidem kolem Václava Klause, kteří připravovali jednu z největších ekonomických změn v historii země – kuponovou privatizaci.

Zájem veřejnosti o kuponové knížky byl zpočátku vlažný. Pak přišla Koženého reklamní mašinerie. Jeho Harvardské investiční fondy lákaly občany na jednoduchý příslib: investujte s námi a dostanete desetinásobek.

Viktor Kožený;Harvardské fondy;Harvardský průmyslový holding;HPH
Viktor Kožený žije na karibských ostrovech od roku 1994, kde se dlouhodobě vyhýbá české justici.Foto: HN – Emil Szirmai

Kampaň fungovala. Harvardské fondy získaly body téměř od desetiny účastníků první vlny a podobně úspěšné byly i ve druhé. Kožený se díky tomu dostal k rozsáhlému majetku a vlivu a stal se jednou z nejvýraznějších postav českého raného kapitalismu.

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Slibovaný pohádkový výnos se ale pro statisíce lidí nekonal. Z Harvardských fondů se postupně stal Harvardský průmyslový holding, který měl zhruba 240 tisíc podílníků a nakonec skončil v likvidaci.

Z luxusu do role uprchlíka

Kožený mezitím v roce 1994 uprchl z Česka a usadil se na Bahamách. Právě tam se mu podařilo dostat od té doby mimo dosah české justice.

V roce 2010 ho český soud společně s jeho spolupracovníkem Borisem Vostrým odsoudil za tajné vyvádění lukrativního majetku z Harvardského průmyslového holdingu.

Kožený dostal deset let vězení a měl uhradit škodu přibližně 8,3 miliardy korun plus úroky. Rozsudek později potvrdil i Nejvyšší soud. Kožený k soudu nepřišel a zůstává stíhán jako uprchlý.

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Ještě předtím si přitom užíval život, který se od dnešní představy o pobytu v LDN jen těžko může lišit více. V Londýně si koupil za 12,5 milionu liber dům, který před ním vlastnil slavný muzikálový skladatel Andrew Lloyd Webber. Luxusní rezidenci měl také v americkém Aspenu.

Viktor Kožený;Harvardské fondy;Harvardský průmyslový holding;HPH
Kožený si během svého působení v zahraničí pořídil mimo jiné luxusní dům v Londýně a rezidenci v americkém Aspenu. Večeře za statisíce korun nebyly pro někdejšího finančníka ničím neobvyklým.Foto: HN – Emil Szirmai

A jeho pověst extravagantního milionáře podtrhovaly i výstřelky. Např. večeře s obchodními partnery v proslulé londýnské restauraci Le Gavroche ho měla stát 13 tisíc liber. Při jiné příležitosti si údajně nechal kvůli chřipce svařit archivní víno Châteauneuf-du-Pape.

Problémy se ale Koženému nevyhnuly ani v zahraničí. Ve Spojených státech čelí obvinění souvisejícímu s pokusem o privatizaci ázerbájdžánského ropného průmyslu. Americké úřady ho podezíraly z rozsáhlého úplatkářství.

V říjnu 2005 byl Kožený na Bahamách zadržen na základě amerického zatykače. Následoval několikaletý právní boj o jeho vydání do Spojených států. Kožený ho nakonec vyhrál a na Bahamách zůstal.

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