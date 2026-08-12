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Domácí

Pátrání na metalovém festivalu skončilo tragicky. Státní zástupkyně si vzala život

Domácí

Státní zástupkyně ze západních Čech zemřela během metalového festivalu u Jaroměře. Na její úmrtí upozornil ve středu server Novinky.cz. Žena podle jeho zjištění zemřela minulý týden během metalového festivalu Brutal Assault v pevnosti Josefov u Jaroměře. Policie případ vyšetřuje jako sebevraždu.

Policie, kriminalita, policejní auto, policejní zásah
Ilustrační foto.Foto: HN – HN - Lukas Biba
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Čtyřiačtyřicetiletou ženu začali policisté hledat ve čtvrtek večer poté, co bylo oznámeno její pohřešování. Do pátrání se zapojili také pořadatelé festivalu. Policie ji nakonec našla před třetí hodinou ráno následujícího dne. Byla bez známek života. Podle Novinek ženu policisté našli oběšenou.

Podle mluvčí královéhradecké policie Magdalény Vlčkové dosavadní vyšetřování neukazuje na účast další osoby. Přesnou příčinu úmrtí má určit soudní pitva.

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Zda měla žena k sebevraždě konkrétní důvod, zatím není jasné. Její nadřízená Novinkám řekla, že nemá informace o tom, že by případ souvisel s její prací nebo že by měla problémy spojené s výkonem funkce státní zástupkyně.

Podle produkčního festivalu Zdeňka Konečného byla žena návštěvnicí akce a ubytovaná mimo festivalový kemp. Pořadatelé na žádost policie během pátrání zveřejnili na obrazovkách festivalu oznámení o jejím pohřešování.

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Brutal Assault patří k největším českým festivalům zaměřeným na extrémní metal a hardcore. V pevnosti Josefov u Jaroměře se koná každoročně od roku 2007.

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