Pátrání, do něhož náhle vešla smrt: sedm otázek k případu muže, který záhadně zmizel

Policie již několik dní pátrá po Janu Žďárském. Zveřejnila video z Rudné u Prahy, kde se pohřešovaný muž měl objevit v restauraci.
Zpočátku „klasická pátračka“ se během úterka dočkala dramatického zvratu. Už od minulého pátku se pohřešuje Jan Žďárský, který v Praze záhadně zmizel. Z bytu v Gorazdově ulici, kam vedla jedna ze stop po pohřešovaném, se před policií pokusil utéct podezřelý muž, skok z okna ale nepřežil. Pátrání proto nadále pokračuje. Zde jsou klíčové otázky a odpovědi k případu, který stále čeká na rozuzlení.
Kdo je pohřešovaný?
Jan Žďárský je 58letý obyvatel Prahy 2, který odešel v pátek 30. ledna brzy ráno do práce a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Jeho rodina popisuje situaci jako neobvyklou, protože takové chování mu není vlastní. Není proto vyloučené, že je ve vážném ohrožení života. Příbuzní pohřešovaného muže se proto obrátili i na veřejnost s prosbou o sdílení informací a pomoc.
Kdy a kde byl naposledy spatřen?
Okolo 14. hodiny byl Žďárský zachycen bezpečnostní kamerou v restauraci v Rudné u Prahy, odkud pochází i jeho nejaktuálnější fotografie. Signál jeho momentálně vypnutého telefonu byl následně detekován v 15:30 v Gorazdově ulici na Praze 2, kde měl mít podle rodiny schůzku nedaleko Palackého náměstí.
Signál byl pak znovu zachycen okolo 19:30 v Plzeňské ulici na Praze 5 a stopa končí v ulici Starokošířská, opět na Praze 5. Asi o kilometr dál bylo nalezeno opuštěné vozidlo pohřešovaného muže. Policie dále zkoumá kamerové záznamy z těchto oblastí. Odpolední trasu od Anděla směrem na Palackého náměstí měl podle historie jízdenek jet tramvají či metrem.
Jak vypadá pohřešovaný muž?
Jan Žďárský má hnědé oči, krátké prošedivělé vlasy, výšku 175 až 180 centimetrů a je silnější postavy. Naposledy byl oblečen v černé zimní bundě pod pás s kapucí. Podle kamerových záznamů by měl mít na sobě také modrý svetr a džíny, dále pak hnědé boty značky Keen s bílými reflexními prvky. V restauraci měl u sebe i malou černou tašku přes rameno.
Jak jeho případ souvisí s úmrtím v Gorazdově ulici?
Právě signál z mobilu pohřešovaného otce od rodiny zavedl kriminalisty do Gorazdovy ulice. Když vstupovali do konkrétního podezřelého bytu v sedmém patře, muž, který se v něm nacházel, se pokusil o útěk skokem z okna. Po pádu však na místě zemřel. Policie byla podle svých slov na správné stopě – konkrétnější ale nebyla.
Co se našlo v bytě podezřelého?
Pohřešovaný Žďárský se v Gorazdově ulici nenacházel. V místnosti byly ovšem nalezeny legálně držené zbraně. Po smrti podezřelého případ převzalo oddělení vražd kvůli podezření z trestného činu zbavení osobní svobody, přičemž se spekuluje, že muž mohl Žďárského skrývat před rodinou. Na další podrobnosti k případu se nicméně čeká a pátrání nadále probíhá.
Jaké kroky již podnikla policie?
Policie již prohledala oblast Starokošířské ulice a okolí, analyzovala signály telefonu i kamerové záznamy z restaurace a ulic. K 3. únoru vyšetřovatelé informovali o zákroku v Gorazdově ulici na Praze 2 a úmrtí podezřelého a připomněla také video z restaurace, ze kterého může veřejnost vycházet při pátrání po Žďárském. Vše pochopitelně v koordinaci s rodinou.
Jak lze pomoci s pátráním?
Policie žádá svědky, aby volali na linku 158. Též důrazně prosí o sdílení záběrů z bezpečnostních kamer zejména z okolí Rudné u Prahy, Gorazdovy ulice, Plzeňské ulice nebo Starokošířské ulice. I sebemenší detail může pomoci se zdárným vyřešením případu.