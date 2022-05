Páteční větrnou bouři vyhodnotili meteorologové jako slabé derecho

Nejsilnější poryv zaznamenala stanice Plzeň-Mikulka, kde foukalo rychlostí zhruba 125 kilometrů v hodině. S postupem k východu ničivý potenciál bouře sice slábl, přesto zaměstnala hasiče až na druhém konci republiky na Třinecku. Tam naměřili poslední náraz větru s rychlostí přes 30 metrů za sekundu (108 kilometrů v hodině). Bylo to konkrétně na Javorovém vrchu, kde vítr dosáhl rychlosti přes 115 kilometrů za hodinu.

"Jelikož jde o větrnou událost spojenou s jedním rychle postupujícím bouřkovým systémem, kdy ucelený pás nárazů větru alespoň 25 metrů za sekundu nebo škod větrem s přehledem dosáhl délky přes 400 kilometrů (u změřených nárazů 545 kilometrů a u škod větrem 630 kilometrů), můžeme hovořit o jevu zvaném derecho (čti derečo). Z prozatímních dat můžeme zatím potvrdit, že šlo přinejmenším o slabé derecho," uvedli na facebooku meteorologové.

Pokud se kromě plzeňského nárazu větru podaří ještě najít škody, které by ukazovaly na nárazy větru nad 33 metrů za sekundu i v jiných regionech, mohli by meteorologové jev překlasifikovat na středně silné derecho.

Bouřky zasáhly Česko v pátek večer a v noci na sobotu. Zejména na západě Čech meteorologové zaznamenali velmi silné, lokálně až extrémní nárazy větru. Poryvy větru o rychlosti vyšší než 100 kilometrů za hodinu zaznamenaly i některé stanice dále na východ. Například Neumětely na Berounsku naměřily rychlost až 111 kilometrů v hodině. Po větru zůstaly tisíce domácností bez elektrického proudu, hlavně ve středních Čechách a Plzeňském kraji. Kromě silného větru a deště na některých místech, například na na Karlovarsku, bouřky provázely i kroupy o průměru kolem dvou centimetrů.

