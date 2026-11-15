Pátá kolona Ruska. Zeptali jsme se demonstrantů, co říkají na Minářův požadavek, aby skončil Okamura

Aktuálně.cz přináší po skončení demonstrace na Letné názory některých účastníků, včetně jejich názoru na odvolání Tomio Okamury z čela Poslanecké sněmovny.
Po nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na Letné je jasné, že novým požadavkem protestujících je konec předsedy SPD Tomio Okamury v čele Poslanecké sněmovny. S požadavkem na konec šéfa sněmovny vystoupil předseda spolku Mikuláš Minář a Aktuálně.cz se vzápětí zeptalo demonstrantů mimo jiné na to, co Okamurovu působení říkají.
Kdo se pohyboval v neděli odpoledne mezi účastníky demonstrace na pražské Letné, ten si musel všimnout, že dav lidí se nejvíce bouřil ve chvíli, kdy zaznívaly zmínky o šéfovi SPD a sněmovny Tomiu Okamurovi. Zejména když Mikuláš Minář poprvé oznámil, že mezi hlavní požadavky Milionu chvilek pro demokracii patří jeho odvolání z čela Poslanecké sněmovny, lidé nadšeně souhlasili a okamžitě začali skandovat „Okamura ven!“.
„Odvolejte Tomia Okamuru z čela sněmovny a zbavte SPD obrany!“ prohlásil doslova Minář v narážce na to, že ministerstvo obrany má v rukou právě Strana přímé demokracie prostřednictvím ministra obrany Jaromíra Zůny.
„Demisi, demisi, demisi!“ volaly vzápětí po těchto slovech stovky tisíc lidí na Letné. Jejich skandování bylo tak dlouhé, že Minář s dalšími slovy musel chvíli čekat. „Pane Babiši, toto chcete dopustit? Zatímco Putin ohrožuje Evropu, proruská SPD systematicky rozkládá obranyschopnost našeho státu a ohrožuje národní bezpečnost,“ pokračoval Minář.
„Naše země nesmí být rukojmím extremistů. Odeberte SPD ministerstvo obrany a odvolejte z čela sněmovny Tomia Okamuru, který to noční pošlapání pravidel ve 4:36 vymyslel a řídil,“ uvedl spolek s odkazem na hlasování o změně financování veřejnoprávních médií, které vláda protlačila na zasedání sněmovny, které řídil právě Okamura, pozdě v noci bez přítomnosti značné části poslanců.
„Nevěřím, že skončí“
Hned po skončení demonstrace se tak Aktuálně.cz vydalo za lidmi, aby se jich zeptalo, co tomuto požadavku říkají — a především, nakolik ho považují za reálný.
Oslovení protestující s Minářem většinou souhlasili, ale zároveň přiznávali, že v odvolání Okamury nevěří. Pokud by totiž ANO podpořilo konec Okamury v čele sněmovny, Babišovi by hrozilo, že ztratí většinovou podporu pro svou vládu a také většinu, která brání tomu, aby byl vydaný k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
„Myslím, že jeho odvolání bohužel není realistické, i když bychom si to všichni přáli,“ uvedl mladík, pro něhož je podle jeho slov zásadní, aby vláda nijak nezasahovala do financování médií veřejné služby. „Požadavek na jeho odvolání může existovat, ale byl zvolený parlamentní většinou. Není to člověk na svém místě, ale asi tam zůstane,“ dodal další mladý muž.
Řada demonstrantů přitom vnímá Okamuru jako bezpečnostní riziko pro Česko a je přesvědčena, že by jeho odchod z vedení sněmovny a pokud možno i odchod SPD z vlády byl v zájmu země. „Bojuje proti České republice. Chce nás zatáhnout na Východ,“ tvrdil například starší muž.
Pátá kolona Ruska
„Měli by ho odvolat, protože Okamura je pátá kolona Ruska, pracuje jenom na tom, aby se naše země nemohla bránit,“ uvedl muž, který si nesl českou vlajku.
Opozice se přitom ve sněmovně opakovaně snažila Okamuru odvolat, ale vždy ho podrželi kromě vlastních poslanců také poslanci ANO a Motoristů. I na to narážela jedna z demonstrujících na Letné, kterou Aktuálně.cz také oslovilo. „Že se k tomuto uvolili snad ti slušnější poslanci za ANO, to je opravdu skandální,“ podotkla.