Cyklistika jako cíl teroristů a chemtrails. Parlamentní listy vydaly falešné články. Tajně je stáhly

Dva bývalí novináři napálili Parlamentní listy. Vymysleli si články, které jim poslali, a redakce je bez zjišťování faktů vydala. Jen v jednom případě se editor serveru doptával na to, koho má pod text podepsat. V článcích se přitom psalo o tom, že teroristé chtějí v Evropě jen pomoci cyklistice. A že Spojené státy práškují Syřany chemií, která ovlivňuje mysl. Parlamentní listy po zjištění, že si z nich někdo vystřelil, oba texty tajně stáhly.

Praha - Za teroristické útoky mohou cyklofašisté a americký prezident Donald Trump práškuje Sýrii chemií ovlivňující lidské myšlení. To tvrdily dva články, které byly donedávna k přečtení na serveru Parlamentní listy. Nic z toho však není pravda.

Texty na stránku dostali dva bývalí novináři Karel Goldmann a Jan Binder, kteří chtěli upozornit na špatnou práci webu s fakty. Když se to redakce dozvěděla, bez upozornění texty smazala.

Nápad dvojice vznikl u piva. A původně prý chtěli do redakce Parlamentních listů poslat daleko šílenější výmysly. "Chtěli jsme si vystřelit z lidí, co sdílí blbosti a věří nesmyslům. Parlamentní listy jsou médium, které kašle na redakční práci a ověřování faktů a to jsme chtěli dokázat," popsal záměr Karel Goldmann.

Jeho text s titulkem "Tohle vám vyrazí dech. Údajné teroristické útoky v Evropě mají jediný cíl. Chtějí ovládnout naše životy a města. O koho se jedná vás (možná) překvapí!" vyšel v nezměněné podobě, byl vymazán pouze odkaz na server Google. V textu se mimo jiné píše o tom, že cílem teroristických útoků je donutit lidi jezdit ve městě na kolech.

Jak ukazuje Goldmannova e-mailová komunikace se serverem Parlamentní listy, stačilo poslat anonymní článek, editorka Lucie Bartoš se pak pouze zeptala, zdali by respondent nemohl doplnit i jméno. "Tak jsem jí napsal Jan Hellinger, důchodce a ona odpověděla, že to vyjde v rubrice Aréna," řekl Goldmann.

Beruškovo humanitární bombardování

Poté co se článek objevil, přidal se k experimentu i Jan Binder a stejným způsobem propašoval na web text s titulkem: Jan Beruška: Trump jako Havel aneb Návrat humanitárního bombardování.

V něm píše, že Spojené státy práškují Syřany chemikáliemi z letadel, která matou lidskou mysl - tzv. chemtrails. "Text vyšel v původním znění. Zmizel akorát arabský nápis, který označoval Syrskou arabskou tiskovou agenturu za smradlavé ponožky. Osobně si ale myslím, že šlo o technický problém," tvrdí Binder.

Server se však brání tím, že v novinářské práci nepochybil.

"Parlamentní listy byly vždy otevřeny názorům celkového spektra. Proti záměrnému zneužití v zásadě není chráněn nikdo, zvláště je-li připravováno sofistikovaně a s jasným cílem poškodit. Texty, které byly odstraněny, patří do čtenářské rubriky Názory," reagoval stručně ředitel Parlamentních listů Jan Holoubek.

Na otázku, jaké má médium bezpečností mechanismy, aby nevydávalo lži, už odpovědět nechtěl.

Pokud média začnou vydávat nepravdivé či zmanipulované zprávy, může to podle odborníků pokřivovat veřejnou diskusi a poškozovat jméno novinařiny. "Parlamentní listy dlouhodobě a cílevědomě zaplevelují veřejný prostor texty a informacemi, které mají manipulativní charakter a jejichž tvorba se příčí základním standardům novinářské profese, jako je třeba ověřování faktů," varuje sociolog médií Václav Štětka.

Placené pozitivní články

Není to ale jediná kontroverze, která kolem Parlamentních listů, za nimiž stojí firma Our Media vlastněná ze 70 % senátorem Ivo Valentou, panuje. Vyšlo i najevo, že si někteří politici a státní instituce platí u vydavatelství neoznačenou inzerci - tedy články, které je vyobrazují pozitivně. Jihomoravský kraj například zaplatil stovky tisíc za příznivé texty o exhejtmanovi ČSSD Michalu Haškovi.

Svědectví od bývalých novinářů pracujících v Parlamentních listech navíc naznačují, že na ověřování faktů není tolik času. "Člověk musel připravit i přes dvacet článků za den. Na jeden bylo tak třicet minut. Na nějaké ověřování faktů či dělání vlastních věcí nebyl čas," popisuje bývalý zaměstnanec, který nechce být jmenován.

Zpravodajství Parlamentních listů čte podle serveru NetMonitor až 600 tisíc uživatelů měsíčně a pravidelně na nich publikuje řada politiků. Dostávají se do nich ale i extrémní názory či zmanipulované informace.

