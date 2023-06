Parlamentní listy mění majitele. Noví vlastníci jsou zakladatelé herního studia

Společnost Synot Invest podnikatele Iva Valenty prodala celý svůj podíl 70 procent v české společnosti Our Media vydávající web Parlamentní listy. Novými vlastníky Parlamentních listů se zhruba 300 tisíci čtenáři denně jsou herní vydavatelé a mediální podnikatelé Marek Španěl a Slavomír Pavlíček.

Synot uvedl, že to považuje za ukončení svých celoplošných mediálních aktivit v Česku. Firma se chce soustředit na rozvoj svých podnikatelských aktivit v oblasti médií na Slovensku, kde vlastní nejčtenější zpravodajský deník Pravda.

Noví většinoví vlastníci nově založené vydavatelské společnosti Naše Média jsou zakladatelé herního studia Bohemia Interactive. Dalšími akcionáři potom jsou Michal Voráček, Jiří Čermák a Jan Holoubek, kteří i nadále zůstávají součástí tohoto projektu.

Naše Média si podle svého sdělení na webu klade za cíl pomoci projektu Parlamentních listů s dalším rozvojem a pokusit se o zvýšení jeho ratingu a reputace v následujících letech s důrazem na původní tvorbu, objektivitu, nezávislost a etický kodex redakce.

"Svoboda slova je svobodou říkat věci, které někdo jiný nechce slyšet. Snaha umlčet anebo vylučovat kohokoliv ze společenské rozpravy pro jeho názory je proto pro mne naprosto nepřijatelná," uvedl Španěl.

"Chceme, aby měli čtenáři k dispozici co nejširší paletu názorů a informací a dát jim možnost si sami rozhodnout, co chtějí číst a co si chtějí myslet a říkat," komentoval svůj vstup v roli spolumajitele do nové společnosti Pavlíček.

Následující měsíce chce nový vlastník intenzivně pracovat na implementaci nových strategií a nástrojů, které pomohou webu v dalším rozvoji.

Marek Španěl a Slavomír Pavlíček podle webu Seznam Zprávy prostřednictvím skupiny SPM už od roku 2016 investují do tradičních českých společností, nemovitostí i médií. Do mediální divize SPM patří například týdeník Echo. SPM loni na podzim také koupila rozhlasovou stanici Radio Z od Czech Media Invest podnikatele Daniela Křetínského.

