Parazité na stíracích tyčinkách testů nejsou, vyvrací dezinformace akademie věd

Dezinformace o nemoci covid-19 na českém internetu sílí. Na sociálních sítích a manipulativních webech se v posledních dnech šířilo video, které ukazuje údajné parazity na tyčinkách sloužících k výtěru z nosohltanu pro antigenní testy na přítomnost nemoci covid-19. Vědci z Akademie věd ČR tak štětičku důkladně prozkoumali a dezinformaci vyvrátili. Na žádné parazity nenarazili.

Video a fotografie svědčící o údajných parazitech na štětičkách antigenních testů se dočkalo na českých sociálních sítích tisíců zhlédnutí. "Je to nějaký organismus, který se zachytí ve vaší sliznici a poté si můžete už jen domyslet, co to tam má za úkol. Je to nějaký parazit," říká ve videu jeho autor.

Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR se případem na tyčinkách zabývali na popud muže, který měl v nejmenované firmě za úkol zajistit testování, setkal se ale z obavou zaměstnanců právě před těmito údajnými parazity.

Odborníci tedy testovací tyčinku nejdříve prohlédli ve světelném mikroskopu, poté ji i přesunuli do složitějšího rastrovacího elektronového mikroskopu JEOL 7401F. Žádné parazity na kartáčku nenalezli. Naopak.

"Překvapila nás její čistota, která v mikrosvětě plném bakterií, spór plísní, pylů a nepřeberného množství úlomků a vláken není běžná a odpovídá požadavkům na čistotu materiálu, který se dostává do těsného kontaktu s nosní sliznicí," uvedla Jana Nebesářová z Laboratoře elektronové mikroskopie.

"Každopádně, pokud štětičkou zašťouráte někde jinde než ve vašem nosu, je jisté, že se do kartáčku zachytí spousta smetí, které může vypadat jako miniaturní vetřelci či parazité," dodala.