Eurokandidáta nepustili na úřad, neboť je vozíčkář. Byl jsem i na Eiffelovce, diví se

Pětinásobný paralympijský medailista Jan Povýšil chtěl v budově ministerstva vnitra přihlížet losování čísel pro kandidátní listiny do nadcházejících evropských voleb. Sám totiž kandiduje za Evropa společně europoslance Jaromíra Štětiny. Do budovy ho však nevpustili, na vrátnici mu sdělili, že do objektu mají vozíčkáři vstup zakázán.

Budova, ve které probíhalo losování čísel pro kandidátní listiny do evropských voleb, není bezbariérová. Aby se člověk do ní vůbec dostal, musí překonat hned několik schodů. Povýšilovi však pomohli lidé, se kterými za hnutí Evropa společně kandiduje.

Dostal se však pouze k vrátnici, kde mu oznámili, že ho nemůžou pustit za turnikety, protože vozíčkáři nemají vstup do budovy povolený. "Mají striktní řád, kde mají vysvětleno, že vozíčkář do baráku nesmí. Říkali mi, že je to z důvodu požárních předpisů. Mně to přijde ve 21. století dost absurdní, protože do Národního divadla, které je o iks let starší, se v pohodě dostanete," řekl Aktuálně.cz plavec, který pro Česko vybojoval na paralympijských hrách pět bronzových medailí.

Povýšil tvrdí, že se mu ještě nikdy nestalo, že by ho někam nepustili jenom kvůli tomu, že je vozíčkář. "Maximálně vám řeknou, že to není bezbariérové a že budete mít problém, protože je to ve druhém patře bez výtahu. Nicméně i ty dvě patra se dají vyřešit, prostě vás někdo nahoru vynese. Ale nikdy se mi nestalo, že by mi odmítli přístup. To se prostě nestává. Byl jsem na Eiffelovce, ve Versailles, na několika zámcích a hradech v Česku a nikdy mi neodmítli přístup kvůli tomu, že jsem na vozíku," podivoval se Povýšil.

Ministerstvo vnitra se na Twitteru Povýšilovi omluvilo, na svém rozhodnutí však trvá. "Bohužel výšková budova z roku 1978, respektive provozní řád umožňuje z evakuačních důvodů vstup vozíčkářů jen do přízemí. Zmocněnce Evropa společně jsme předem informovali. Omlouváme se, ale situaci nešlo řešit jinak," napsalo ministerstvo vnitra.

Povýšil přiznává, že o zákazu dopředu věděl. "Ta informace se ke mně dostala. Ale říkal jsem si, že to je natolik absurdní, že je to přece nesmysl. Tak jsme si říkali, dobře, tak to prostě zkusíme," dodal.

Úraz na školním výletě

Povýšil je na vozíku od roku 1997, kdy si jako patnáctiletý při školním výletě v Itálii na toboganu způsobil úraz, při kterém si rozdrtil krční obratel. První paralympijskou medaili přivezl v roce 2000 ze Sydney, o osm let později v Pekingu získal hned tři bronzové medaile a zatím poslední vybojoval v roce 2012 v Londýně. V roce 2017 se stal mistrem světa.

Poselství ze Státní volební komise: Našemu kandidátu @JanPovysil byl zakázán vstup do budovy @vnitro. Vozíčkáři do teto budovy v přímém rozporu se zákonem prostě nesmí. Na vylosování čísla kupodivu i vozíčkáři nárok mají - @EvropaSpolecne má číslo 37!#RozumemProtiStrachu

#37 pic.twitter.com/8MBcQuWZ1c — Evropa společně (ESO) (@EvropaSpolecne) April 8, 2019

V letošních evropských volbách se pokusí nastartovat politickou kariéru. Jako dvojka kandiduje za hnutí Evropa společně, které založil europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina. Spolu s nimi kandiduje také bývalý šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer.