Pařák už si vybírá daň. Vedra kosí koncerty velkých jmen, smůlu mají i chrtí dostihy

Extrémní vedra výrazně zasáhnou do víkendových akcí. Některé se připravují na brutální pařák, jiné se zcela ruší. Výjimkou nejsou ani koncerty velkých uměleckých jmen, festivaly, letecké dny nebo dokonce chrtí dostihy na Moravě. „Vysoké teploty jsou rizikem a mohou ohrozit zdraví a bezpečí obyvatel i návštěvníků regionu,“ varuje na svých webových stránkách například jihomoravská záchranná služba.
Takový víkendový hic si Česká republika už dlouho nepamatuje. Absolutní český teplotní rekord ze srpna 2012 činí 40,4 stupně Celsia, podle meteorologů by však mohl v sobotu i neděli padnout. Maximální naměřená teplota by mohla o nadcházejícím víkendu dokonce překonat 41 stupňů.
Předpovídaný pařák už hlásí své první kulturní oběti. Sobotní koncert v rámci festivalu Hvězdy nad Vltavou zrušil houslista Pavel Šporcl. Majitelům vstupenek mají všechny potřebné informace dorazit v nejbližší době na e-mail.
„Vážení návštěvníci, s velkou lítostí Vám oznamujeme, že z důvodu předpovědi mimořádně vysokých teplot a s ohledem na bezpečnost, zdraví a komfort návštěvníků, účinkujících i organizačního týmu jsme nuceni zrušit projekt Vltavské varhany,“ píše houslista Pavel Šporcl na své facebookové stránce.
„Včetně všech jeho samostatných varhanních koncertů, které se měly uskutečnit v sobotu 27. června 2026, včetně autobusového zájezdu mezi jednotlivými koncertními místy,“ dodává.
Hudební nadšenci budou muset o víkendu oželit i koncert Marie Rottrové. Důvod je stejný – obavy z extrémních veder. Velký letní galakoncert se proto přesouvá na 2. září.
„Zdraví a bezpečnost návštěvníků koncertu i interpreta a kapely jsou pro nás vždy na prvním místě,“ uvedla Marie Rottrová na svém instagramovém profilu.
Žádný letecký den ani běžící chrti
Vedení integrovaného záchranného systému požádalo organizátory hromadných sportovních a kulturních akcí na jižní Moravě, aby zvážili, zda je tento víkend vůbec konat, případně zda je neomezit.
„Vysoké teploty jsou rizikem a mohou ohrozit zdraví a bezpečí obyvatel i návštěvníků regionu,“ varuje na svých webových stránkách jihomoravská záchranná služba.
Mnozí organizátoři vyslyšeli doporučení záchranářů. Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o víkendu neuskuteční ani letecký den na letišti v Břeclavi. Podobně jako u Rottrové, počítá se s jiným termínem.
„Mrzí nás, že k této změně musíme přistoupit, ale zdraví a bezpečnost našich návštěvníků, účinkujících i všech, kteří se na akci podílejí, jsou pro nás vždy na prvním místě,“ uvedli pořadatelé z Aeroklubu Břeclav na webu akce. Počítají s tím, že ji uspořádají v srpnu nebo září, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Už ve čtvrtek zrušili v Břeclavi také cyklojízdu. Neuskuteční se ani sobotní dostih Lednický zajíc, který organizuje Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice. Důvodem je předpověď vysokých teplot. V Babicích u Rosic na Brněnsku se v neděli mělo konat vítání prázdnin s opékáním špekáčků, akce je ale taktéž zrušená.
Morava i Leoš Mareš v zajetí tropů
Víkend na jižní Moravě, kde teploty mohou dosahovat 40 stupňů, však přesto stále nabízí řadu kulturních akcí pod širým nebem. Na horký večer se připravují pořadatelé sobotního koncertu Leoše Mareše v amfiteátru v Mikulově na Břeclavsku.
„Zakoupili jsme šest tisíc lahví s vodou, které budeme rozdávat, požádali jsme o přítomnost i mikulovské hasiče. Budou na místě pro případ zahoření techniky a jiných nehod,“ uvedl za pořádající agenturu Via Solitaire Zdeněk Kropáč.
Očekávaná návštěvnost je až tři a půl tisíce lidí. V areálu budou lidem k dispozici i dva vodní rozprašovače - jeden je v amfiteátru nainstalovaný nastálo, druhý pořadatelům zapůjčí město.
Sobotní průvod městem bývá jedním z vrcholů folklorního festivalu ve Strážnici. V průvodu jdou stovky krojovaných, přihlížejí tisíce lidí. Pořadatelé nejdřív rozhodli o zkrácení průvodu asi o třetinu, dnes s ohledem na předpověď počasí oznámili, že se neuskuteční ani průvod, ani související program na náměstí. Zrušili také nedělní program Tance s přáteli v amfiteátru Zámek.
Některé další programy pořadatelé přesunuli ze skanzenu do kulturního domu, jiné z Bludníku do amfiteátru Zahrada. „Věříme, že přijatá opatření pomohou snížit rizika spojená s vysokými teplotami a přispějí k tomu, aby si všichni mohli festival užít co nejbezpečněji,“ napsali na Facebooku organizátoři festivalu, kterého se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí.
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