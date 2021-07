Papež František oznámil, že navštíví ve dnech 12. až 15. září Slovensko poté, co odslouží mši v Budapešti. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na papežova slova určená poutníkům, shromážděným na Svatopetrském náměstí k tradiční nedělní modlitbě.

"Rád oznamuji, že od 12. do 15. září - pokud to Bůh dovolí - se vydám na Slovensko na pastorační návštěvu," řekl František. Upřesnil, že 12. září by měl ještě v Budapešti sloužit mši.

Podrobnosti připravujeme.