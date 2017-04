Úřednice z Karvinska se stane první Češkou pokřtěnou papežem v novodobé historii

před 1 hodinou

Úřednici z Dětmarovic na Karvinsku se letos o Velikonocích dostane veliké pocty, pokřtí ji ve Vatikánu sám papež František. Taťána Čempelová se tak stane první českou v novodobé historii, kterou pokřtí nejvyšší představitel církve. Ve stejný den pokřtí papež ještě dalších deset vybraných lidí z celého světa. Jako kandidátku na velikonoční křest ji navrhl místní farář, ten ji doprovodí společně s kmotrou a manželem i na slavnostní chvíli do Vatikánu.

Dětmarovice (Karvinsko) - Zcela mimořádné Velikonoce letos prožije devětačtyřicetiletá úřednice z Dětmarovic na Karvinsku Taťána Čempelová. Na Bílou sobotu ji v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu pokřtí papež František. Stane se tak první Češkou v novodobé historii, kterou pokřtí hlava církve, spolu s ní se této pocty dostane dalším deseti lidem z celého světa, řekl dětmarovický farář Marcel Puvák.

"Je to opravdu něco mimořádného, tak naprosto mimořádného, že člověk to má problém nějak rozumně pochopit, ono se to asi ani rozumově chápat nedá, to člověk prostě musí vnímat srdcem," řekla Čempelová, kterou do Vatikánu doprovodní nejen kmotra a farář, ale i manžel.

Na křest se intenzivně připravuje posledních několik týdnů při obřadech bezprostřední přípravy na křest. "Jsem z téhle obce a na úřadu dělám 22 let, tak mě lidé všichni znají a já znám úplně každého v té lavici, jak sedí. A v tom je to pro mě naprosto úžasné, protože ti lidé mě přijali s otevřeným srdcem už kdysi dávno, když jsem tady do farnosti začala docházet jako šestnáctiletá holka. Když se dozvěděli, že mě pokřtí Svatý otec, tak ty jejich reakce byly tak nádherné, že jsem z toho dojatá," uvedla Čempelová.

Přestože pochází z katolické rodiny, pokřtěná jako dítě nebyla. Narodila se v roce 1967. "Nebyla to ta nejlepší doba, která by přála víře, bylo to označováno za temnářství a zpátečnictví, a doba normalizace, která pak nastoupila v 70. letech, byla docela nepříjemná," vzpomínala. Farnost ji přijala i jako nekřtěnou, a tak potřeba nechat se pokřtít přišla až s pozdějším věkem.

S úsměvem říká, že za všechno může pan farář. Právě on se osmělil a Čempelovou na křest ve Vatikánu navrhl. "Je pravda, že s mnoha lidmi z naší země se papež setkal, ale není mi známo, že by někoho (z Česka) křtil. Mimo jiné také proto, že papež běžně nekřtí, křtí pouze dvakrát do roka," uvedl Puvák. Papež je podle něj znám tím, že se velmi zajímá o lidi z okraje společnosti či chudých zemí, a na křtech proto často byli lidé například z Afriky či Latinské Ameriky.

"Mám známého kamaráda kněze, který pracuje přímo v úřadu, jež má na starosti organizování všech papežských bohoslužeb, tak jsem se ho po Vánocích otázal, spíše z legrace nebo ze zvědavosti, jakým způsobem jsou vybírání kandidáti, pokud jde o křest na Velikonoce," řekl farář. Protože umí italsky, nakonec požádal o to, zda by právě Čempelová mohla být pokřtěná papežem.

"Popsal jsem situaci v naší farnosti, o koho jde a že mi osobně na tom záleží, protože vím, že to musí být pro člověka neskutečné povzbuzení. No, div se světe, k mému velikému překvapení hned na druhý den jsem dostal odpověď, že vyhoví této mé prosbě," řekl Puvák. Společně tak na Velikonoce zamíří do Vatikánu a i pro faráře to bude výjimečná příležitost. "Osobně se těším, protože vím, že je to jakési duchovní vyznamenání v prvé řadě pro paní, která bude křtěná, ale i vyznamenání pro naši farnost," řekl Puvák.

