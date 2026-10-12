Pandemie byla ponaučení, Vojtěch chce snížit závislost Evropy na dovozu léčiv

Evropa by měla více usilovat o snížení závislosti na dodávkách kriticky důležitých léčiv ze třetích zemí, zejména z Číny. Současná míra závislosti je stále příliš vysoká, řekl v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na mezinárodní konferenci Forum 2000 v Praze. Evropské země by podle něj měly posilovat vlastní výrobu léků.
Vojtěch připomněl, že na rizika spojená se závislostí evropského farmaceutického průmyslu na třetích zemích upozorňoval už v roce 2019, kdy se jako ministr zdravotnictví účastnil jednání se svými evropskými protějšky. Tehdy podle něj většina ostatních ministrů nepovažovala problém za naléhavý, protože dodavatelské řetězce fungovaly bez výraznějších komplikací.
Situace se podle Vojtěcha změnila během pandemie covidu-19, která ukázala, jak výrazně je Evropa závislá na dodávkách z Číny. Problémy se přitom netýkaly pouze zdravotnických prostředků a léčiv, ale také roušek a dalších strategicky důležitých výrobků.
Ministr uvedl, že Evropa si z pandemie odnesla určité ponaučení a začala přijímat opatření na posílení své odolnosti. Zmínil evropskou legislativu týkající se kritických léčiv a připravovaná pravidla v oblasti biotechnologií. Přesto podle něj zůstává závislost na zahraniční produkci příliš vysoká.
Jako příklad uvedl antibiotika a další zásadní léčiva, bez kterých není možné poskytovat pacientům potřebnou péči. Významná část jejich výroby je podle ministra stále soustředěna v Číně a dalších zemích, u nichž nelze předvídat budoucí vývoj. Evropa by proto podle něj měla v této oblasti podnikat další kroky.
Vojtěch zároveň zdůraznil, že zdravotnictví by mělo být vnímáno jako součást národní i evropské bezpečnosti. Evropské země podle něj věnují značnou pozornost armádám, vojenskému vybavení a obraně, ale dostatečně nezohledňují význam dostupnosti léčiv. Bez základních léků, například antibiotik, by podle ministra byla Evropa velmi zranitelná vůči narušení dodavatelských řetězců, a to bez ohledu na její vojenské schopnosti.
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