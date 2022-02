Nechci se podílet na bezpráví, říká senátor. Podle Válka je pandemický zákon nutný

Odmítnutí novely pandemického zákona Senátem vyvolalo mezi politiky velké emoce. Zatímco příznivci zákona jsou přesvědčeni, že je dobrý a senátoři ho měli schválit, odpůrci poukazují na chyby a kritizují, že se norma projednává ve stavu legislativní nouze a není čas na úpravy. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek připustil, že on i vláda projednávání podcenili, zákon je však podle něj potřeba.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, stejně jako někteří další vládní poslanci i senátoři, prožívá pořádné zklamání. Jak Aktuálně.cz v pátek přiznal, do poslední chvíle věřil, že při čtvrtečním hlasování v Senátu projde novela pandemického zákona, na které se výrazným způsobem podílel. A také usiloval o její schválení.

"Věřte, že jsem dělal společně s některými dalšími maximum pro to, aby zákon prošel. Snažili jsme se vyjít senátorům vstříc, velmi trpělivě jsme jim všechno vysvětlovali. Jsem hodně zklamaný, jak to dopadlo," komentuje Výborný průběh debaty i výsledek hlasování.

Vládní koalici chybělo málo, aby zákon prošel. Proti se ale postavili i někteří straničtí kolegové Výborného. Při hlasování o zamítnutí zákona zvedlo ruku 32 senátorů, o jeden více, než bylo potřeba. Pro zamítnutí byli především senátoři z klubu Starostové a nezávislí - celkem jedenáct. Několik dalších se hlasování neúčastnilo. Pro bylo také pět senátorů z klubu ODS a TOP 09 a dva lidovci. Další hlasy přidal klub Senátor 21 a Piráti či klub Proregion, který sdružuje hlavně senátory ANO a ČSSD.

Důležité slovo měli i senátoři z ústavně-právního výboru. Výbor vystupoval proti zákonu už několik dní před hlasováním, vládní politici proto tušili, že schválení je v ohrožení. Členům výboru vadilo hlavně to, že vláda nechala zákon projednávat ve stavu legislativní nouze. Tedy ne běžným postupem, kdy je zákon ve sněmovně mnoho dní a prochází výbory i řádnými třemi čteními.

Když se Aktuálně.cz zeptalo v pátek senátora a jednoho z největších odpůrců zákona Michaela Canova z klubu STAN, zda přece jen nešlo zákon schválit, kroutil hlavou. "Já jsem šel do politiky proto, aby v naší zemi byla vláda práva. Přece nemůžu podporovat něco, co je podle mého hlubokého právního přesvědčení v rozporu s ústavou. Prostě nemohu. Nelze. Nechci se podílet na tom, aby existovala vláda bezpráví. Musí u nás vládnout právo, na tom je podle mě všechno postavené," tvrdí Canov, podle kterého by Ústavní soud pandemický zákon odmítl, kdyby byl schválen v legislativní nouzi.

O zamítnutí zákona byl přesvědčený, už když ve čtvrtek začalo na plénu projednávání zákona. Nepřesvědčily jej ani ústupky poslanců, kteří zákon ve sněmovně ještě upravovali, ani opakovaná vystoupení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v Senátu. "Ten už neměl na můj názor vliv," dodává Canov.

Kteří senátoři hlasovali pro zamítnutí zákona klub Starostové a nezávislí Michael Canov, Alena Dernerová, Marek Hilšer, Jan Horník, Zdeněk Hraba, Pavel Kárník, Marek Ošťádal, Helena Pešatová, Leopold Sulovský, Petr Štěpánek, Jiří Vosecký klub SEN 21 a Piráti Jan Holásek, Ladislav Kos, Václav Láska, Petr Orel, Adéla Šípová, Lukáš Wagenknecht klub ODS a TOP 09 Lumír Aschenbrenner, Ladislav Faktor, Hynek Hanza, Jaroslav Chalupský, Jitka Chalánková klub KDU-ČSL a nezávislí Jiří Čunek, Patrik Kunčar klub Proregion (ANO+ČSSD) Miroslav Adámek, Jiří Dušek, Jaromír Strnad, Ladislav Václavec, Jaroslav Větrovský, Jan Žaloudík, Ondřej Feber

Všechno jsme trpělivě vysvětlovali, tvrdí Výborný

Předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný Aktuálně.cz řekl, že se samotným Canovem nejednal, ale mluvil s lidoveckými senátory, kterým vysvětloval, že vláda a její poslanci nemohli postupovat jinak. "Jestli pan senátor Canov tvrdí, že schválení pandemického zákona by bylo proti právu, tak to je jeho osobní názor. Já mám odlišný názor. Stejně jako mnozí jiní," říká Výborný.

Na otázku, zda nemohla vláda postupovat jinak, aby získala senátory na svou stranu, Výborný odpověděl, že právě proto udělali vládní poslanci při projednávání zákona ve sněmovně změny. "Na pozměňovacích návrzích, které jsme psali, se podíleli i někteří senátoři, hlavně z ODS a TOP 09. Akceptovali jsme jejich připomínky," podotýká.

Pokud jde o kritizované schvalování v legislativní nouzi, Výborný tvrdí, že vláda nemohla postupovat jinak. Argumentuje tím, že platnost současného pandemického zákona vyprší na konci února a do té doby musí být schválena novela, která by platnost prodloužila.

"Senátorům jsme velmi trpělivě vysvětlovali, proč legislativní nouze není v rozporu s ústavou. Jasně to dokládají i nálezy Ústavního soudu, který už pandemický zákon posuzoval. Soud potvrdil, že projednávání v legislativní nouzi je možné. Kdo to chce slyšet, tak slyší, kdo nechce slyšet, tak neslyší," stěžuje si Marek Výborný.

Podobně jako Canov vystupovali i někteří další, například právník Václav Láska, předseda senátního klubu Senátor 21 a Piráti. Nebo právnička a senátorka za Piráty Adéla Šípová. "Tím, že se vláda rozhodla projednávat tuto novelu v legislativní nouzi, i mně jako právníkovi bere prostor pro to, abych se pokusil třeba opravit a vyřadit ze zákona to, co mi tam vadí. Dostala i mě do pozice, že je to jenom o tom, zákon schválit, nebo zamítnout, protože já jako právník úplně nemám na to, abych v šesti dnech připravil kvalitní pozměňovací návrhy k takto zásadnímu zákonu," vysvětluje výhrady Láska.

Válek: Bez zákona vyhlásíme nouzový stav

Právě Láska vyvolal ve čtvrtek poprask tím, když v Senátu vyfotil ministra Válka, jak během projednávání zákona hraje na mobilním telefonu karty. Později se za to senátor omluvil a fotku ze sociálních sítí smazal. "Jednal jsem ve zkratu, kdy jsem byl rozčílený z toho, že pan ministr nereagoval na mé oslovení od pultíku," napsal Láska.

Válek totiž vysvětlil, že i během hraní karet debatu senátorů sledoval a desetkrát v ní také vystoupil. Válkovi se omluvil také senátor Jan Horník, který Válka nejprve rovněž kritizoval. "Při setkáním s panem ministrem jsem se přesvědčil, že skutečně debatu sledoval a věděl, s čím jsem vystoupil," uvedl Horník.

Omlouvám se ministru Válkovi za zveřejnění fotky jeho mobilu. Jednal jsem ve zkratu, kdy jsem byl rozčílený z toho, že pan ministr nereagoval na mé oslovení od pultíku. Nicméně zveřejňování fotky něčího mobilu není to, jak bych se chtěl jako politik prezentovat. Takže omlouvám se — Václav Láska (@VaclavLaska) February 10, 2022

Nicméně ani tato událost nezměnila nic na tom, že Horník, Láska, Canov a další nevyhověli přání ministra, aby zákon podpořili. Válek nakonec v závěrečných slovech naznačoval, že na jeho místě může být brzy někdo jiný. "V každém případě se těším možná na nějaká budoucí setkání, uvidíme, jak se bude všechno vyvíjet, jak se bude vyvíjet osud můj a řady dalších. Těším se na diskuse nad dalšími zákony, které eventuálně budu předkládat já nebo jakýkoli jiný ministr zdravotnictví," uvedl.

Válek předpokládá, že sněmovna senátní veto zákona přehlasuje. Pokud by se tak ale nestalo, vláda chce na dva týdny vyhlásit nouzový stav. Potřebný je podle něj pro udržení opatření ve zdravotnických a sociálních službách. Ministr připustil, že vláda i on sám projednávání v Senátu podcenili. "Asi byla chyba, že jsme nedostatečně vysvětlovali senátorům, že se tam neskrývá žádné nebezpečí pro občany, že tam není nic, co tam hledají. Tam vlastně nic nového není," řekl.

Odmítl také možnost, že by se jen prodloužila platnost současného zákona. "Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem," řekl. Několik takových opatření zrušil Nejvyšší správní soud, naposledy rozhodl o nezákonnosti kontrol covidových certifikátů v restauracích nebo ubytovacích zařízeních a vláda je k 10. únoru zrušila.