Pan Tau se vrací. Němci natočí dalších 52 dílů, o spolupráci jednají s Českou televizí

Legendární seriál Pan Tau se dočká po čtyřicetileté odmlce pokračování. Německá společnost Caligari plánuje k dosavadním třiatřiceti natočit dalších 52 půlhodinových dílů a navíc dva celovečerní filmy, koupila už i autorská práva. Do konce letošního roku by měly být hotové scénáře k první 26dílné sérii, příští rok na jaře by se měla začít točit. Seriál, který je v Německu ještě populárnější než u nás, by se měl začít vysílat v roce 2020. Podílet by se na něm měla i Česká televize, o podobě spolupráce se ale ještě jedná. "Nechceme být jenom tím, kdo má předkupní právo, mnohem víc nás zajímá se na tom podílet aktivně," uvedl ředitel vývoje pořadů České televize Jan Maxa.

Praha - Byla to drobná zmínka v kandidátském projevu ředitele České televize Petra Dvořáka, který před dvěma týdny obhájil na dalších šest let svůj mandát. "Chtěl bych vyvíjet výpravný seriál pro děti, který by navázal na seriál typu Arabela nebo Pan Tau," uvedl před členy televizní rady, kteří vzápětí poměrem 15:0 potvrdili jeho setrvání ve funkci. Maxipsu Fíkovi je čtyřicet let. Bydlel u výtvarníka Šalamouna a říkalo se mu Šoula číst článek Nebyl to výstřel naslepo. V těchto dnech totiž finišují jednání o tom, kdy se začne natáčet právě pokračování populárního seriálu Pan Tau a kdo a jak se na něm bude podílet. Zatím o plánu ale ví jen úzká skupinka zasvěcených. Včetně Dvořáka. Natáčet nové díly seriálu bude německá produkční společnost Caligari, která již zaplatila i zálohu na autorská práva jejich držitelům - potomkům režiséra Františka Poláka a scenáristy Oty Hofmana. "Minulý týden zaplatili opci na práva k natočení 52 dílů," potvrdil scenáristův syn Ota Hofman mladší s tím, že producenti nevylučují ani další série. Nestačí nám jen vysílat, chceme být i tvůrci Caligari také v těchto dnech jedná o spolupráci s Českou televizí. "Jednání probíhají a do léta by mělo být víceméně jasno," potvrdil serveru Aktuálně.cz ředitel vývoje pořadů České televize Jan Maxa. Samotná společnost Caligari zatím o přípravě nechce mluvit. "Zatím k tomu nechceme nic sdělovat," uvedla mediální zástupkyně Petra Fink. Jak přesně se bude Česká televize výroby seriálu účastnit, zatím není zcela jasné. "Nechceme být jenom tím, kdo má předkupní právo, mnohem víc nás zajímá se na tom podílet aktivně," uvedl Maxa. "Samozřejmě má smysl, pokud tam bude uplatnění nejen pro české herce, ale i tvůrce," dodal. Zesměšnili Krakonoše, zlobí se autoři večerníčku. Vodafone musí platit kvůli své reklamě Marek Pokorný číst více Podle Maxy by bylo ideální, kdyby se česká strana podílela na scénáři. Maxa již jedná i s potenciálními autory, konkrétnější ale zatím být nechce. "Samozřejmě že se u tohoto projektu bavíme o áčkových tvůrcích," řekl pouze. A s tím, že se budou podílet tuzemští scenáristé, podle zjištění Aktuálně.cz počítá i Caligari. Na výrobě původního seriálu v letech 1970 až 1978 se kromě Československé televize podílely i německé televize WDR a MDR. A Caligari je ke spolupráci oslovila i nyní. "Ten projekt se dá dělat pouze tehdy, když bude dohoda těchto tří televizí. A ta vůle ze všech stran tady je," uvedl Maxa s odkazem na smlouvy o výrobě původního seriálu, z nichž se prý zachovaly jen fragmenty. "Je v podstatě nedohledatelné, kdo z nich jaká práva má," podotkl Maxa. Roli Pana Tau, pro kterého není nic nemožné, chtějí Němci obsadit podle informovaného zdroje některým z německých komiků. Vybírají mezi čtyřmi kandidáty, ale kdo z nich nahradí Otto Šimánka, kterého role proslavila, zatím nevědí. Nástupce Klauna Ferdinanda Postavičku mlčenlivého hrdiny, který kouzlí poklepáním na buřinku a umí se zmenšit do podoby loutky, stvořili v šedesátých a sedmdesátých letech scenárista Ota Hofman a režisér Jindřich Polák. Přehled Ježíšek s Marií a Josefem i redakce Slepičích listů. Česká televize chystá nové Večerníčky prohlédnout První pilotní díl Pana Tau vznikl v roce 1966 jako reakce na požadavek dalších pokračování úspěšné série s Klaunem Ferdinandem, avšak Polák s Hofmanem hledali postavu, které bude více nápadná svou nenápadností. "Režisér Polák vybral kostým anglického gentlemana, přítele dětí, psů a zvířat, který nemluví. Hledalo se jméno, které nakonec vymyslela maminka," vzpomíná Ota Hofman mladší. První díl vznikl ve spolupráci Československé televize s italským producentem Carlem Pontim, který ale nakonec od pokračování odstoupil. Nahradil ho německý producent Gerhard Muentefering z WDR. První řada seriálu pak byla odvysílána v roce 1972, další dvě následovaly vždy po třech letech. Dohromady měl seriál 33 dílů. K tomu vznikly i tři celovečerní filmy, poslední v roce 1989. Walt Disney neuspěl O práva na pokračování Pana Tau v průběhu dvou uplynulých desetiletí projevila zájem řada domácích i zahraničních studií, včetně německé pobočky Walt Disney (ta natočila například Letopisy Narnie), nikdy ale nedošlo k dohodě s vlastníky autorských práv. Jedním z důvodů byla obava o to, že by nová verze nezachovala styl a poetičnost, kterou jim vtiskli Polák s Hofmanem. I nynější jednání s Caligari podle Hofmana mladšího trvalo více než rok a půl. Loutky z večerníčků se potkaly v klášteře prohlédnout galerii "Není jednoduché navázat na úspěšnost seriálu. Je třeba udržet poetičnost tvorby scenáristy Oty Hofmana a na druhé straně je již jiná doba a je nutno přenést postavu Pana Tau do současnosti, což vůbec není snadné," připouští Hofman junior. Natáčet chce Caligari na jaře příštího roku, do té doby musí nejen vybrat představitele rolí a připravit scénáře, ale především sehnat peníze - k natočení první série bude potřebovat nejméně 300 milionů korun, ale spíš více. "Půlhodinový díl v zahraničí pod půl milionu eur nejde," poukazuje Maxa. První díl by se měl v televizi objevit v roce 2020. Ještě o rok dříve by se pak měl v kinech podle plánů produkce objevit celovečerní film, který vznikne sestříháním první řady seriálu.

