Paliva v Česku po dvou týdnech zdražování zlevnila. Průměrná cena benzinu je za 42,53 korun

Průměrná cena pohonných hmot v České republice po dvou týdnech nárůstu klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 42,53 Kč, před týdnem byl o 27 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 1,95 koruny na průměrných 41,36 Kč, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Před rokem byl benzin o 8,78 koruny na litru levnější a za naftu řidiči tehdy platili zhruba o devět korun na litru méně. Jejich ceny začaly výrazně růst od konce letošního února, kdy vypukly boje na Blízkém východě.
Za vyšší cenou benzinu nyní podle analytika XTB Jiřího Tylečka stojí blížící se motoristická sezóna a napjatější rafinérské marže. Poptávka po benzinu tak v poslední době roste, zatímco u nafty je spíše stabilní.
V následujících dnech se toho podle analytiků moc nezmění. "U nafty by mohly být cenové pohyby minimální, u benzinu se můžeme dočkat růstu o vyšší desítky haléřů," uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že situace na trhu je stále napjatá a během léta nelze vyloučit ani extrémní cenové skoky. "Během léta by tak pohonné hmoty mohly dále zdražovat a zejména u benzinu může hrozit růst i nad 50 Kč za litr," řekl Lajsek.
Výraznější cenové změny neočekává v nejbližších dnech ani Tyleček. "Pokud se ropa udrží poblíž současných úrovní, ceny u čerpacích stanic mohou spíše stagnovat, případně jen mírně kolísat," dodal.
Ministerstvo financí od počátku dubna jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování stanovuje pro čerpací stanice maximální cenu, za kterou mohou paliva prodávat. Pro dnešek u benzinu činí 44,01 koruny za litr, což je o 14 haléřů více než ve středu. U dieselu naopak dál klesla, proti středě se jeho nejvyšší povolená prodejní cena snížila o 25 haléřů na 41,86 koruny za litr.
Před zahájením blízkovýchodního konfliktu mohli řidiči v ČR natankovat natural v průměru za 33,60 koruny za litr a naftu za zhruba 33 korun. Od té doby paliva výrazně zdražovala, v mezitýdenním srovnání se jejich průměrná cena zatím snížila podle dat CCS jen dvakrát za sebou v druhé polovině dubna a opět až nyní.
Mezi kraji nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 42,19 Kč. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, tamní čerpací stanice ho prodávají průměrně za 41,01 Kč. Nejdražší paliva zůstávají v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,03 Kč a diesel 41,65 Kč za litr.
