Paliva budou dál zdražovat, průměrná cena nafty brzy překoná 50 Kč

Pohonné hmoty budou v následujících dnech podle analytiků nadále zdražovat. Průměrná cena nafty by tak brzy měla překonat padesátikorunovou hranici. Cena benzinu poroste mírněji, pomoci by u něj mohl i konec motoristické sezony. Ceny tlačí nahoru zdražující ropa a také napjatá situace na rafinérském trhu. Vyplývá to z komentářů analytiků.
Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily, tempo růstu cen ale v porovnání s předchozím týdnem, kdy ceny stouply téměř o dvě koruny, zpomalilo. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 nyní stojí průměrně 44,29 koruny, litr dieselu už je za 48,25 koruny.
Od minulé středy benzin zdražil o sedm haléřů, nafta o 46 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Ceny benzinu jsou tak nyní nejvyšší od léta 2022, u nafty od letošního dubna. V meziročním srovnání je nyní benzin o asi deset korun na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o zhruba 15 korun méně.
Za současným růstem stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska především situace na ropném trhu. Cena ropy Brent vystoupala až k 108 dolarům za barel, a trh tak stále výrazněji započítává riziko dlouhodobého výpadku dodávek z Blízkého východu. Velké problémy jsou podle Lajska ale také u rafinovaných produktů, především u nafty.
„Velkoobchodní cena dieselu se dostává k nejvyšším úrovním letošního roku a rozdíl mezi cenou ropy a cenou samotného produktu je mimořádný. K problémům na Blízkém východě se totiž přidávají útoky na ruské rafinerie,“ podotkl Lajsek.
V následujících dnech lze proto podle analytiků očekávat další zdražování. „Pokud se velkoobchodní ceny udrží poblíž současných úrovní, může nafta přidat ještě jednu až dvě koruny za litr a její celostátní průměr se přiblíží 50 Kč za litr. U benzinu čekám mírnější růst o střední desítky haléřů směrem k 45 Kč,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.
Upozornil na to, že globální nedostatek rafinovaných produktů se v brzké době jen tak nevyřeší, ale nadějí jsou poklesy marží rafinerií v posledních dnech - primárně pak u benzinu, u něhož zároveň klesla sezonní poptávka.
„Výraznější pokles cen by ale vyžadoval současné obnovení přepravy přes Hormuz, návrat dodávek ze saúdského ropovodu East-West a zprovoznění velké části ruských rafinerií. Do té doby zůstávají rizika pro české motoristy jednoznačně vychýlena směrem k dalšímu růstu cen,“ poznamenal Tyleček.
Také Lajsek varoval před tím, že se průměrné ceny nafty v případě přetrvávajících vysokých velkoobchodních cen brzy dostanou k 50 korunám za litr. V této souvislosti připomněl, že na některých čerpacích stanicích, zejména u dálnic, se už ceny nad tuto hranici dostaly.
„Pokud bude ropa dál kolem 105 až 110 dolarů a problém s rafinérskými kapacitami se nezlepší, hranice 50 korun za litr může padnout ještě během září. U benzinu očekávám mírnější růst a jako pravděpodobný vrchol v současné situaci vidím přibližně 45 korun za litr. Benzin má na rozdíl od nafty menší tlak ze strany rafinérských marží, i když čerpací stanice mohou při rychlém růstu velkoobchodních cen část nákladů promítat do marží,“ uvedl Lajsek.
V případě nafty je tak ČR nyní podle dat Evropské komise 11. nejlevnější ze zemí EU, v první polovině července bylo Česko druhé. „Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, ve Španělsku a ve Slovinsku,“ uvedl Tyleček. V případě cen benzinu je Česko rovněž 11. nejlevnější. Nejlevněji lze benzin natankovat na Maltě, ve Švédsku a v Bulharsku.
Naopak nejvíce řidiči zaplatí v Dánsku a Nizozemsku. Porovnání s okolními zeměmi se oproti předchozím týdnům mírně změnilo. Polsko má podle Tylečka mírně levnější benzin, naopak za naftu si tam řidiči oproti Česku připlatí. Na Slovensku jsou pak ceny benzinu i nafty o něco nižší než v ČR.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.