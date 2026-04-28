Pálení čarodějnic bez ohňů? Na většině území platí kvůli suchu nejvyšší riziko požáru

Dlouhodobě velmi suché počasí zvyšuje v Česku riziko šíření požárů, které by mělo být v tomto týdnu největší ve středu kvůli silnějšímu větru. Ve čtvrtek na pálení čarodějnic bude sice díky slabšímu větru o něco menší, přesto bude podle webu FireRisk druhé nejvyšší, a to prakticky na celém území republiky.
Březen i duben jsou letos srážkově chudé a podprůměrné měsíce a tráva či menší větve jsou velmi suché. „Mapa požárního rizika vypadá dost kriticky,“ zhodnotili stav tvůrci webu, který slouží nejen hasičům k tomu, aby věděli, jaké je riziko šíření požárů. Nabádají proto při pálení ohňů k velké opatrnosti. V české přírodě totiž stále platí, že za vznikem požáru ve volné přírodě je prakticky vždy člověk.
Vysušené je nejen palivo, ale i půda, zhruba polovina území Česka trpí podle webu InterSucho třemi nehoršími stupni sucha do hloubky jednoho metru. Výrazně hůř je na tom povrchová vrstva do 40 centimetrů.
Nejvyšší požární riziko hrozí ve středu například na jižní Moravě a v Polabí, ve čtvrtek je ve druhém stupni rizika celá republika většinou s výjimkou hor. V dalších dnech se rozložení rizika bude měnit většinou podle toho, kde jak bude foukat, protože déšť meteorologové do neděle nepředpokládají. Až v příštím týdnu by mohly přijít přeháňky či bouřky, vytrvalejší déšť však nikoliv.
Za weby FireRisk a InterSucho stojí vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe a mají pomáhat různým institucím či zájmovým skupinám při hodnocení přírodních rizik.
Aktuálně CzechGlobe pořádá v Brně setkání s americkými odborníky na přírodní požáry, kteří předávají své zkušenosti a znalosti jak vědcům, tak českým hasičům. Ti se sice nesetkávají s velkými přírodními požáry tak často jako Američané, nicméně po požáru národního parku České Švýcarsko udělali v připravenosti na tyto situace velký pokrok, míní bioklimatolog a iniciátor setkání Miroslav Trnka.
