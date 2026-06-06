Palacký by stoprocentně podpořil Ukrajinu. A také usmíření s Němci, tvrdí jeho pravnuk

Pokud má někdo v dnešní době skutečně velmi blízký vztah k Františku Palackému a velmi svědomitě dbá o jeho odkaz, je to jeho pravnuk Václav Macháček-Rieger, který nemohl chybět při zahájení výstavy o jeho slavném předkovi. Výstava probíhá v Senátu, kde Aktuálně.cz také se zmiňovaným potomkem mluvilo. A kromě povídání o samotném životě Palackého přišla na řadu i některá aktuální témata.
Setkání Aktuálně.cz s Václavem Macháčkem-Riegerem bylo zcela náhodné a proběhlo v Senátu na konci května přesně v den 150. výročí úmrtí Františka Palackého. Tento historik, politik a spisovatel se narodil v roce 1798 a zemřel 26. května 1876 v Praze na Novém Městě. A nedaleko odtud, v Senátu v centru Prahy, začala minulý týden výstava s názvem Občan Palacký, kterou připravilo město Neratovice. Jeho součástí je totiž obec Lobkovice, ve které Palacký strávil část svého života a má tady i hrobku.
„Desítky a desítky let na toto místo jezdím. Dříve jsem tam jezdil se svou matkou, která se o tuto hrobku starala a já jsem rád toto „břemeno“ převzal. Už tři desítky let se mnoha způsoby starám o odkaz svého předka,“ vysvětloval na úvod setkání pan Václav, z jehož slov bylo cítit, že má k Palackému opravdu velmi vřelý vztah.
Ostatně se stará se svou manželkou o zámek Maleč, který moc pěkně rekonstruovali a nabízejí tady mimo jiné prohlídku památníkem nejen Františka Palackého, ale i jeho zetě Františka Ladislava Riegra. Kromě toho připravuje také publikace, které se Palackého týkají, naposledy například Diář Každodenníček.
Bylo proto logické, že se objevil i na vernisáži výstavy v Senátu, kterou zahájila senátorka Ivana Váňová. „Je to výjimečný projekt, která nám nejen připomíná Palackého jako „Otce národa“, ale především přibližuje jeho lidský a občanský rozměr,“ podotkla na vernisáži.
Pan Václav stál opodál a působil skutečně nenápadně. Ne každý věděl, kdo v jeho osobě na výstavu dorazil. „Jsem rád, že jsem dostal pozvání a mohl ji jako jeden z prvních vidět. Nesmírně se mi líbí,“ svěřil se Aktuálně.cz s tím, že jeho předek nebyl „jen“ nějakou stránkou v učebnicích dějepisu, ale muž mnoha zájmů a nadání.
„Ve společnosti je představován jak suchý dějepisec, který psal naše slavné dějiny, ale on byl zároveň člověk z masa a kostí, který měl rád kulturu, divadlo, hudbu, literaturu, v mládí psal básně, měl nepřeberné množství zájmů, byl i filosof, už v jednadvaceti letech ovládal 16 jazyků,“ uvedl.
Varoval přes Ruskem už v minulosti, byl by
k němu velmi kritický
Aktuálně.cz ale zajímalo i to, jaký by byl Palacký dnes, co by říkal současnému dění na aktuální témata, jako je například válka Ruska proti Ukrajině. Nebo v minulém týdnu tolik propíranému setkání sudetských Němců v Brně a snaze části české společnosti hledat s těmito Němci usmíření.
„František Palacký by přistupoval velmi kriticky k tomu, jak se mnohé státy a mnozí jedinci staví k ostudné agresi Ruska proti Ukrajině. On už v minulosti varoval před imperiálními tendencemi Ruska. A ono se nic nezměnilo. Pokud se něco změnilo, tak jedině k horšímu,“ sdělil Václav Macháček-Rieger, podle kterého bylo Rusko nebezpečné už od 17. století.
„V Rusku je tradice imperialismu a základní hodnoty jako lidskost tam prostě chybí. Rusko se chová surově nejen kvůli Putinovi, ale zoufalý je i pohled na zdeformovanou ruskou masu. K tomuto by Palacký přistupoval velmi kriticky,“ je přesvědčen jeho potomek, který na otázku, zda by stál Palacký za Ukrajinou, odpověděl bleskově.
„Stoprocentně. Stoprocentně! Palacký byl humanista, on určitě neměl rád války a násilí. Jeho zaskočila například revoluce v roce 1848. Vůbec nebyl pro to, aby se bojovalo a stavěli barikády. Ty zhatily jeho záměry federalizovat habsburské mocnářství, k čemuž byla určitá naděje,“ pokračoval pan Václav.
Podobně jasno měl i v reakci na otázku, zda by Palacký, pokud by dnes žil, podpořil usmíření se sudetskými Němci. „S čistým svědomím vám můžu říct, že by určitě stál na straně smíření,“ sdělil a pokračoval lítostí nad tím, že v české společnosti jsou tendence, které zavání podle něj slepým nacionalismem, který má k usmíření hodně daleko.
„Vezměte si, že se Palacký přiženil do české rodiny, kde se mluvilo německy. Dvojjazyčnost byla v 19. století naprosto běžná. Jeho zeť Rieger mluvil ve své nejslavnější parlamentní řeči německy. A mluvil německy lépe než mnozí Němci a byl velmi oceňovaný,“ argumentoval s tím, že Němci žili v Čechách stovky let a nelze o nich mluvit jako o nepřátelích.
„Přestože jsou evidentní zločiny hitlerovského Německa. To se nedá zapřít. Ovšem zločiny byly i z naší strany. Je potřeba si to říct, všechno přiznat a směřovat k usmíření. Protože humanismus je jediný, který může něco vyřešit. Nenávist nevyřeší nic,“ prohlásil Václav Macháček-Rieger.