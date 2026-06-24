Padne o víkendu v Česku rekord 40,4°C? Bookmakeři vypsali sázky

Česko čeká extrémně teplý víkend, v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Situaci bude v dalších dnech upřesňovat. Letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku ukázala 36 stupňů Celsia, řekl ve středu Štefan Handžák z ČHMÚ. Bookmakeři vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky.
Během středy se začne výrazně oteplovat a následující víkend bude extrémně teplý. „Podobné situace jsme za posledních deset let zažili již několikrát, ale vždy se nejteplejší vzduch udržel nad západní Evropou, mimo naše území,“ uvedl ČHMÚ. Podle něj se tentokrát teplý vzduch poprvé dostane i do Česka. Situaci bude ještě upřesňovat, až budou dostupné i výstupy numerických modelů s vyšším rozlišením.
Výsledná maxima budou podle meteorologů záviset ale i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Podotkli, že právě v roce 2012 se do Česka dostal vzduch mimořádně suchý a také mírně foukalo, což nakonec vedlo k tak vysokým teplotám.
„Podstatný rozdíl oproti roku 2012 také bude fakt, že není srpen, ale červen. Dny jsou mnohem delší, hodin slunečního svitu je více, což může také podstatně ovlivnit denní maximum. Například nedělní den bude o dvě hodiny delší, než tomu bylo 20. srpna 2012. Začínat také ráno budeme na mnohem vyšších teplotách, než tomu bylo tehdy v srpnu,“ uvedli ve středu meteorologové.
Zatím nejvyšší absolutní teplotu v České republice zaznamenali meteorologové 20. srpna 2012, kdy ve středočeských Dobřichovicích naměřili 40,4 stupně Celsia. Padlo tak dlouholeté maximum, 40,2 stupně Celsia, z 27. července 1983 z pražské Uhříněvsi. V loňském létě dosáhla podle dat ČHMÚ maximální denní teplota vzduchu nejvyšší hodnoty 2. července, v Doksanech na Litoměřicku bylo 37,3 stupně Celsia. Mimo standardní síť ČHMÚ byla ve stejný den zaznamenána teplota 37,4 stupně Celsia na stanici Husinec, Řež.
Bookmakeři Chance vypsali sázky na nedělní maximum na stanici Praha-Klementinum i na nejvyšší teplotu během letošního léta v České republice. „Vedle nedělní teploty naměřené ve stanici Praha-Klementinum mohou lidé tipovat také nejvyšší hodnotu zaznamenanou v České republice od 1. července do 1. září 2026. Obě sázky se vyhodnotí podle oficiálních údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem. U celorepublikové sázky je rozhodující hodnota 40,4 stupně, tedy přesně úroveň dosavadního českého rekordu,“ uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Na hodnotu 40,4 stupně Celsia a více vypsala Chance kurz 3,90:1, na nižší teplotu kurz 1,20:1.
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