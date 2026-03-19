Padevět, nebo Čižinský. ODS a lidovcům hrozí "rozvod", nabízí se pikantní řešení

Kdo všechno bude bojovat o senátní křeslo za Prahu 1 a část Prahy 7, není zatím jasné, ale dva výrazní kandidáti jsou už známí. Jejich souboj bude o to zajímavější, že rozdělí ODS a lidovce, kteří jsou na pražském magistrátu spojenci. K tomu je možné, že půjde o předzvěst "rozvodu", po kterém už nebude v metropoli partnerem lidovců ODS, ale Praha sobě. Což způsobuje u lidovců rozepře.
Jeden z nejznámějších pražských starostů, starosta Prahy 7 Jan Čižinský, byl dlouhou dobu spojovaný s KDU-ČSL. Poprvé za ni kandidoval jako nestraník už v roce 2003, následně se stal členem strany. Byl zvolený i jako poslanec, ale nakonec si vytvořil svoje hnutí Praha sobě.
Teď se zdá, že by se jeho cesta mohla s lidovci v Praze opět protnout. Mohl by dokonce lidovou stranu „odloudit“ od spojenectví s ODS.
Lidovci se totiž rozhodli, že podpoří Čižinského v jeho kandidatuře do Senátu, kam se chce dostat za Prahu sobě. Jeho už jistým protikandidátem bude mimo jiné známý spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, který bude kandidovat s podporou ODS.
Znamená to, že koalice Spolu, která funguje ve složení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 například v Praze a spojí síly i v některých obvodech po celém Česku, se v tomto případě rozdělí. ODS a lidovci půjdou fakticky proti sobě.
Jsme domluveni, zní od lidovců
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný Aktuálně.cz sdělil, že s Čižinským o podpoře osobně jednal.
„Kontaktoval mě už na podzim, kdy jsme se potkali a on mi říkal, že uvažuje o kandidatuře do Senátu. Tehdy jsme se nezávazně bavili o tom, jestli by stál o naši podporu a hlavně do kterého senátorského klubu by směřoval,“ říká Výborný.
„Z našich debat nakonec vyplynulo, že můžu potvrdit, že bude kandidovat do Senátu s podporou KDU-ČSL. A bavíme se o tom, že v případě úspěchu by byl členem našeho senátního klubu. Jsme na tom s Jendou domluveni,“ uvedl Výborný, podle kterého má Čižinský k lidovcům nejblíže.
Marek Výborný zároveň sdělil, že součástí domluvy bylo i to, že Čižinský by do Senátu nekandidoval, kdyby v tomto obvodu obhajovala své senátní křeslo Miroslava Němcová. Ta se ale rozhodla z politiky odejít, takže ODS postaví v tomto obvodu spisovatele a vydavatele Jiřího Padevěta.
Na otázku ohledně kandidatury Padevěta předseda Výborný odpověděl, že ho to vnitřně mrzí. „Já ho mám rád. Myslím si, že je to typologicky osobnost, která do Senátu patří. Zcela jistě by mu pomohla a prospěla. Takto se to prostě potkalo. Bude to férový souboj o to, kdo z nich uspěje,“ řekl k boji Čižinského a Padevěta.
Nicméně platí, že lidovci si vybrali prvně jmenovaného. Výborný podle svých slov informoval včas i zástupce ODS a TOP 09.
Část lidovců je proti podpoře Čižinského
Podle informací Aktuálně.cz panují v pražské KDU-ČSL odlišné názory na to, koho měla strana z obou kandidátů podpořit.
Nejde přitom „jen“ o senátní souboj, v zákulisí probíhají také debaty o nejdůležitějších letošních volbách v Praze – a to volbách nového primátora a městského zastupitelstva. Lidovci totiž zvažují, že by už nepokračovali ve spolupráci s ODS a TOP 09, ale vytvořili by tandem spíše s Prahou sobě Jana Čižinského.
„Zatím vnímám jako reálné dvě možnosti. Jednou je pokračování Spolu s ODS a TOP 09, druhou spolupráce s Prahou sobě. Kromě možnosti samostatné kandidatury žádná další varianta není na stole,“ řekl Aktuálně.cz předseda pražské KDU-ČSL Tomáš Kaplan.
„O spolupráci musí být ale zájem na obou stranách. Jednání s Prahou sobě jsou v tomto směru zatím konkrétnější a cítím z nich větší vůli po spolupráci,“ upřesnil Kaplan, kterého si nedávno lidovci zvolili jako svého lídra kandidátky pro podzimní komunální volby.
Na otázku, proč mají lidovci blíž spíš k Čižinského sdružení, odpověděl, že takto věc nevnímá. „Nezastírám ovšem, že v minulosti byly situace, kdy jsem měl pocit, že nás naši kolegové z pražské ODS a TOP 09 nepokládají za rovnocenného partnera,“ podotkl.
Kaplan připouští, že názory na to, jestli by KDU-ČSL měla spolupracovat s Čižinským a Prahou sobě, jsou různé. „Nepochybně jsou v naší straně lidé, kteří nechtějí přijmout myšlenku kandidatury s Prahou sobě. Na druhou stranu jsou u nás členky a členové, kteří dlouhodobě nechtějí spolupracovat s ODS,“ přiznal.
Z některých komentářů je jasné, že situace u lidovců v Praze není úplně klidná. Například známý lidovecký politik v Praze Jan Wolf se stranickou politikou spokojený není, naopak ji stále více kritizuje. A od některých spolustraníků dostává v komentářích podporu.
„Voliči lidovců dali hlas SPD a Motoristům. KDU-ČSL je dnes progresivní strana,“ tvrdil v rozhovoru pro server PrahaIN Wolf. Podobně kritizuje směřování strany například lidovecký senátor Jiří Čunek.
Jednání probíhají
Předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija potvrdila, že s lidovci o spolupráci v komunálních volbách jednají, stejně jako potvrdila, že jednání zatím nesměřují ke spolupráci.
„Jejich zástupci nám řekli své představy o tom, jak by chtěli být zastoupeni na kandidátce. Jejich podmínky se nám zdají nadsazené,“ uvedla s tím, že podle jejích informací nabízí Praha sobě lidovcům lepší umístění na kandidátce.
Pokud jde o senátní volby a souboj Čižinský–Padevět, z vyjádření předsedkyně pražské ODS vyplývá, že jsou v jejich straně s postupem lidovců smířeni.
„Už dlouho existovala v ODS dohoda, že po skončení mandátu paní Němcové bude kandidovat Jiří Padevět. Dohoda vznikla už před několika lety a myslím si, že o ní věděla KDU-ČSL i pan Čižinský. Udělali si to tak, aby jim to vyhovovalo, na což mají více méně právo,“ komentovala zmiňovaný souboj.
Samotný Čižinský sdělil, že se obrátil s žádostí o podporu nejen na lidovce, ale také některé další strany, včetně ODS. „Nakonec budu kandidovat nejen s podporou KDU-ČSL, ale jednám také o podpoře se Stranou zelených a Pirátskou stranou,“ uvedl a potvrdil informaci Výborného, že v případě vítězství by měl zájem o členství v lidoveckém senátorském klubu.
Ve zmiňovaném volebním obvodu bude nepochybně kandidovat více lidí, zatím se jako třetí přihlásil do místního souboje Vojtěch Ryvola, který je předsedou strany GEN a radním na Praze 1. Kromě toho byl v minulosti deset let členem hnutí ANO, se kterým se ale rozešel. Podle jeho dřívějších slov se prý ANO „privatizovalo“ a o všem rozhodovala malá skupina lidí.
