Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, vrtulník ho přepravil do nemocnice

ČTK

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba Krkonoše. Neštěstí se stalo v sobotu před polednem za křižovatkou Staré Bucharovy a Judeichovy cesty.

Sněžka, ranní výstup
Sněžka, ranní výstupFoto: Tomáš Vocelka
„Skupina turistů procházela úbočím Kozích hřbetů po Staré Bucharově cestě. Ve chvíli, kdy byli výletníci za křižovatkou Staré Bucharovy a Judeichovy cesty, se uvolnil ze skalního výchozu asi 200 metrů nad nimi velký kámen a směřoval přímo na ně,“ uvedl mluvčí Horské služby Marek Fryš.

Padající kámen několikrát změnil směr až narazil plnou silou do jednoho z turistů, který utrpěl poranění hrudníku, paže a hlavy. Ostatní telefonicky informovali záchranáře.

Na místo vyrazila horská služba ze dvou míst, ze Špindlerova Mlýna a z Pece pod Sněžkou. Do akce se zapojili také záchranáři hradecké letecké záchranné služby a posádka rychlé zdravotnické pomoci z Vrchlabí. Po příchodu na místo zásahu horští záchranáři poraněného ošetřili ve spolupráci s posádkou vrtulníku, která vystoupila do strmého svahu přímo z paluby.

Příslušníci Horské služby připravili pacienta do podvěsové sítě k transportu v podvěsu spolu s lékařem a záchranářem. Následně ho přeložili na palubu a pokračovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové, uvedli zástupci Horské služby.

Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
