Padající kámen v Krkonoších zranil turistu, vrtulník ho přepravil do nemocnice

Turistu na úbočí Kozích hřbetů v Krkonoších u Špindlerova Mlýna zranil padající kámen. Na místě zasahoval také vrtulník, který zraněného přepravil do nemocnice, informovala na webu Horská služba Krkonoše. Neštěstí se stalo v sobotu před polednem za křižovatkou Staré Bucharovy a Judeichovy cesty.
„Skupina turistů procházela úbočím Kozích hřbetů po Staré Bucharově cestě. Ve chvíli, kdy byli výletníci za křižovatkou Staré Bucharovy a Judeichovy cesty, se uvolnil ze skalního výchozu asi 200 metrů nad nimi velký kámen a směřoval přímo na ně,“ uvedl mluvčí Horské služby Marek Fryš.
Padající kámen několikrát změnil směr až narazil plnou silou do jednoho z turistů, který utrpěl poranění hrudníku, paže a hlavy. Ostatní telefonicky informovali záchranáře.
Na místo vyrazila horská služba ze dvou míst, ze Špindlerova Mlýna a z Pece pod Sněžkou. Do akce se zapojili také záchranáři hradecké letecké záchranné služby a posádka rychlé zdravotnické pomoci z Vrchlabí. Po příchodu na místo zásahu horští záchranáři poraněného ošetřili ve spolupráci s posádkou vrtulníku, která vystoupila do strmého svahu přímo z paluby.
Příslušníci Horské služby připravili pacienta do podvěsové sítě k transportu v podvěsu spolu s lékařem a záchranářem. Následně ho přeložili na palubu a pokračovali do Fakultní nemocnice Hradec Králové, uvedli zástupci Horské služby.
